سری گلکسی A از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های سامسونگ به حساب می‌آیند. چند روز قبل سه مدل جدید به این خانواده افزوده شد و به همین مناسبت قصد داریم نگاهی دوباره به بهترین گوشی‌های این سری بیندازیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ طی سال‌های گذشته تعداد زیادی گوشی عضو سری گلکسی A را راهی بازار کرده و به همین خاطر پرداختن به تمام آن‌ها در یک مطلب امکان‌پذیر نیست. اما خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این گوشی‌ها به لطف داشتن ویژگی‌های جذاب، مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته‌اند و در ادامه به آن‌ها نگاهی دوباره می‌اندازیم. همچنین با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۰ تعداد زیادی از گوشی‌های این سری از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند، بهتر است در یک مطلب جداگانه مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.

گوشی گلکسی آلفا که در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، به‌عنوان پدر این مجموعه در نظر گرفته می‌شود. اما سامسونگ در ادامه به این نتیجه رسید که به جای تمرکز بر طراحی جذاب و دیگر مسائل این چنینی، قابلیت‌های مفید را با قیمت پایین‌تری در اختیار کاربران قرار دهد.

گلکسی A7 و A8

گوشی گلکسی A7 نتیجه‌ی عملی شدن همین دیدگاه است. نمایشگر ۵.۵ اینچی ۱۰۸۰p سوپر امولد این گوشی باعث شد که در برابر دیگر پرچم‌داران بیشتر به چشم بیاید. در برخی نقد و بررسی‌های آن زمان، این گوشی به عنوان جایگزین ارزان‌تر برای گلکسی نوت ۴ برای افرادی که نیازی به قلم S Pen ندارند، مطرح شد. همین مقایسه با گلکسی نوت ۴ نشان می‌دهد که گلکسی A7 با وجود داشتن قیمت بسیار پایین‌تر، توانسته خود را به عنوان یک گوشی همه‌فن‌حریف نشان دهد.

نسل بعدی آن به نام گلکسی A8 با داشتن ضخامت ۵.۹ میلی‌متری، باریک‌ترین گوشی سامسونگ در آن زمان محسوب می‌شد. نمایشگر ۵.۷ اینچی این گوشی، هم اندازه‌ی گلکسی نوت در آن سال بود و اگرچه برخلاف این گوشی از قلم S Pen پشتیبانی نمی‌کرد، اما در عوض از درگاه microSD بهره می‌برد.

گلکسی A9 و A9 پرو

در سال بعدی، دو عضو جدید به سری گلکسی A اضافه شد که با نام A9 و A9 پرو راهی بازار شدند. این دو گوشی از نمایشگر ۶ اینچی بهره می‌بردند و برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی نوت ۷ با نمایشگر ۵.۷ اینچی به دست کاربران رسید. مدل پرو به جای دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، مبتنی بر دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی بود و این دو گوشی از باتری‌های ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کردند. از بین شباهت‌های آن‌ها می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه‌ی اسنپدراگون ۶۵۲ هم اشاره کنیم.

گلکسی A7 2016 و A8 2016

گلکسی A7 2016 مانند نسل قبلی مبتنی بر اسنپدراگون ۶۱۵ بود ولی مدل اگزینوس این گوشی از تراشه‌ی متفاوتی بهره می‌برد. از جمله تصمیم‌های عجیب سامسونگ برای این گوشی می‌توانیم به کنار گذاشتن تراشه‌ی ۲۰ نانومتری اگزینوس ۵۴۳۰ و در عوض استفاده از تراشه‌ی ۲۸ نانومتری اگزینوس ۷۵۸۰ اشاره کنیم. در آن سال، سامسونگ با این گوشی قصد داشت رقیب قدری برای گوشی‌های چینی ارزان‌قیمت عرضه کند.

اما سامسونگ برای گلکسی A8 2016 توجه ویژه‌ای نشان داد و این گوشی با تراشه‌ی اگزینوس ۷۴۲۰ راهی بازار شد که تراشه‌ی استفاده شده در گلکسی S6 بود. این گوشی مانند A8 اصلی مبتنی بر نمایشگر ۵.۷ اینچی بود و دیگر ارتقاهای آن هم چندان چشمگیر نبودند.

گلکسی A9 2018 و A7 2018

در سال ۲۰۱۷ که گوشی A7 معرفی شد ویژگی قابل توجهی نداشت اما در سال ۲۰۱۸ شاهد اضافه شدن چند گوشی جذاب به این خانواده بودیم. گلکسی A9 2018 اولین گوشی مبتنی بر دوربین چهارگانه محسوب می‌شود و در پنل پشتی این گوشی دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تعبیه شد.

همچنین باید به گلکسی A7 2018 هم اشاره کنیم که ماژول دوربین آن به غیر از حذف دوربین تله‌فوتو، تفاوتی با A9 2018 نداشت. همچنین تراشه‌ی اگزینوس ۷۸۸۵ موجود در این گوشی به لطف هسته‌های پردازشی Cortex-A73 و پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G71 مورد توجه زیادی قرار گرفت.

گلکسی A80 و A90 5G

در ادامه باید به یکی از خاص‌ترین گوشی‌های سری گلکسی A یعنی گلکسی A80 بپردازیم که دوربین چرخنده‌ی آن سروصدای زیادی را ایجاد کرد. در این ماژول چرخنده دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و اولترا واید ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده و همچنین سنسور ToF هم در کنار آن‌ها دیده می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر امولد اشاره کنیم که به لطف دوربین چرخنده، هیچگونه بریدگی یا حفره ندارد. در ضمن این یکی از اولین گوشی‌های سامسونگ با قابلیت شارژ سریع ۲۵ واتی بود.

این مطلب را بدون اشاره به گلکسی A90 5G نمی‌توانیم به اتمام برسانیم زیرا اولین گوشی سری گلکسی A با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G محسوب می‌شود. همچنین از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ بهره می‌برد که یعنی توان پردازش فوق‌العاده‌ای را برای کاربران به ارمغان آورده است.

سخن آخر

سامسونگ طی سال‌های گذشته گوشی‌های جذاب زیادی را به عنوان اعضای خانواده‌ی سری گلکسی A معرفی کرده که البته تمام آن‌ها هم گوشی‌های فوق‌العاده‌ای محسوب نمی‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت که سامسونگ در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ موفق شد هوای تازه‌ای را برای این گوشی‌ها ارائه کند.

در این مطلب فقط به تعدادی از مهم‌ترین گوشی‌های سری گلکسی A پرداختیم و البته در سال ۲۰۲۰ سامسونگ تعداد قابل توجهی از گوشی‌های جذاب را به این خانواده اضافه کرد. روی هم رفته به نظر شما کدام گوشی سری گلکسی A بهترین عضو این خانواده به حساب می‌آید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

