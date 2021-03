سری هواوی P50 اولین گوشی‌های این شرکت هستند که بدون اندروید به دست کاربران خواهند رسید و به نظر می‌رسد همین موضوع تاریخ معرفی آن‌ها را به تعویق انداخته است. بر اساس گزارش یکی از رسانه‌های چینی، معرفی این گوشی‌ها احتمالا در ماه می (اردیبهشت-خرداد) انجام خواهد شد.

گفته می‌شود که این گوشی‌ها حدود دو هفته قبل وارد سومین مرحله‌ی آزمایش سیستم‌عامل هارمونی شده‌اند و ظاهرا این آزمایش‌ها مطابق برنامه پیش نرفته است. این گزارش در مورد جزئیات این موضوع اطلاعات زیادی منتشر نکرده اما به نظر می‌رسد هواوی هنوز اعتماد زیادی به سیستم‌عامل اختصاصی خود برای کنار گذاشتن کامل اندروید ندارد. به همین خاطر معرفی آن به تعویق افتاده است. پیش از این گفته می‌شد گوشی‌های موردنظر در اوایل فروردین ماه معرفی خواهند شد.

شرکت هواوی ماه‌ها قبل نسخه‌ی بتای سیستم‌عامل هارمونی را برای چندین گوشی از جمله میت ۳۰ و میت‌پد پرو ارائه کرد تا توسط متخصصان مورد استفاده قرار بگیرد. این شرکت قصد دارد در ماه بعدی میلادی عرضه‌ی رسمی این سیستم‌عامل را آغاز کند و به زودی شاهد انتشار زمان‌بندی ارائه‌ی این سیستم‌عامل برای گوشی‌های قدیمی این شرکت خواهیم بود.

از دیگر بخش‌های این گزارش می‌توانیم به وجود سه مدل در خانواده‌ی هواوی P50 به نام‌های P50، P50 پرو و P50 پلاس اشاره کنیم. همانطور که احتمالا می‌دانید، هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا از نسخه‌ی متن‌باز اندروید استفاده می‌کند و از طرف دیگر با وجود اینکه ماه‌ها از انتشار اندروید ۱۱ می‌گذرد، حتی گوشی‌های جدید هواوی هم فاقد این نسخه از اندروید هستند. در نهایت باید ببینیم سیستم‌عامل هارمونی با چه واکنشی از طرف کاربران روبرو می‌شود.

منبع: Phone Arena

The post معرفی سری هواوی P50 احتمالا به اردیبهشت یا خرداد ماه موکول شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala