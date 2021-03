شیائومی می ۱۱ لایت از جمله گوشی‌هایی است که کاربران زیادی چشم‌انتظار آن هستند و قرار است طراحی جذاب و برخی امکانات می ۱۱ را با قیمت پایین‌تری ارائه دهد. بعد از افشای اطلاعات مختلف، ساعاتی قبل ویدیوی جعبه‌گشایی این گوشی منتشر شد و یکی از افشاگران مشهور هم تمام مشخصات این گوشی را لو داده است.

دانلود mp4

فروشگاه ایتالیایی Tecnosell گوشی شیائومی می ۱۱ لایت را در سایت خود قرار داده و همین فروشگاه ویدیوی جعبه‌گشایی آن را منتشر کرده است. با توجه به اطلاعات قرار گرفته بر روی محافظ پلاستیکی نمایشگر، این گوشی موجود در ویدیو فقط از فناوری ۴G پشتیبانی می‌کند. در این جعبه‌گشایی به برخی ویژگی‌های اصلی مانند اسنپدراگون ۷۳۲G، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و نمایشگر ۹۰ هرتز اولد هم اشاره می‌شود.

همانطور که گفتیم، یکی از افشاگران مشهور مشخصات کامل این گوشی را لو داده که در ادامه می‌توانید اسکرین‌شات توییت موردنظر را مشاهده کنید.

به غیر از مدل ۴G، گفته می‌شود مدل ۵G آن هم راهی بازار خواهد شد که ظاهرا از تراشه‌ی سری اسنپدراگون ۷۶۵ بهره می‌برد. هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی از نظر دیگر مشخصات مشابه مدل ۴G است یا نه.

همچنین شیائومی ساعاتی قبل در توییتر اعلام کرد که در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین) یک مراسم رونمایی برای محصولات جدید خود برگزار می‌کند. با وجود اینکه در این رابطه اطلاعات بیشتری ارائه نداده است، اما به احتمال زیاد در این تاریخ شاهد معرفی مدل‌های جدید سری می ۱۱ از جمله می ۱۱ لایت و می ۱۱ اولترا خواهیم بود.

منبع: Android Authority

The post ویدیوی جعبه‌گشایی شیائومی می ۱۱ لایت قبل از معرفی رسمی آن منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala