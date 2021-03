قصد داشتم که این مقاله را با یک انتقاد شدید شروع کنم و درباره‌ی شرکت‌هایی با ایده‌های شیطانی صحبت کنم که رفته‌رفته ویژگی‌ها را از دستگاه‌هایش حذف و علیه کاربرانشان توطئه کردند تا بتوانند از این طریق بزرگتر و به شکل بی‌شرمانه‌ای ثروتمندتر شوند.

با وجود اینکه در این مقاله قصد انجام چنین کاری را داشتم، اما بگذارید که این کار را انجام ندهیم. بدون شک بعد از حذف جک ۳٫۵ میلی‌متری هدفون از تلفن‌های همراه، بسیاری از ما دلمان برای این پورت تنگ شد. البته باید بگوییم که ممکن است در آینده اتفاق مشابهی را برای محل قرار دادن حافظه‌ی خارجی میکرو SD هم تجربه کنیم.

بعد از رخ دادن این اتفاق راحت‌ترین کار برای بسیاری از ما این است که احساسی شده و انگشت اتهام خود را به سمت شرکت‌های تولید‌کننده‌ی گوشی و ایده‌هایشان بگیریم. البته احساسی شدن باعث می‌شود که نتوانیم بسیاری از واقعیت‌ها را به‌درستی ببینیم و درک کنیم.

با توجه به این موضوع، می‌خواهیم که نگاهی به واقعیت‌های موجود داشته باشیم و به موضوع تلفن‌های همراه بدون پورت بپردازیم؛ پس با ما همراه شوید.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

ایده‌ی تولید تلفن همراهی بدون پورت، دکمه‌های فیزیکی و اسلات برای قرار دادن سیم کارت و حافظه‌ی میکرو SD ایده‌ی جدیدی نیست. نگاهی به پتنت‌های ثبت شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ پتنتی با موضوع یک دستگاه الکترونیکی بدون پورت ثبت شده است.

در این پتنت به تلفن‌ همراه بهبود یافته‌ای اشاره شده است که برای استفاده در محل‌‌هایی مانند کشتی‌ها، معدن‌ها و محل‌های که به طور معمول دارای محیط مناسبی نیستند، توسعه داده شده است.

نگاهی به این پتنت نشان می‌دهد که توسعه‌ی یک تلفن همراه بدون پورت برای محیط‌هایی خاص منطقی به نظر می‌رسد، البته در این مقاله باز هم به این پتنت و تلفن‌ همراه توسعه داده شده برای استفاده در محیط‌های خاص خواهیم پرداخت.

البته باید بگوییم که نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی تلفن همراه بدون پورت این است که در زمان کنونی ایده‌ی تولید گوشی به این شکل در همه جا مطرح شده است و خیلی از افراد از این موضوع به عنوان اتفاق مهم بعدی در دنیای علم و تکنولوژی نام می‌برند.

حال که با هم به گذشته سفر کرده‌ایم، بد نیست که نگاهی را هم به سال ۲۰۱۹ داشته باشیم. در این سال شرکت Meizu از یک تلفن همراه بدون پورت و مفهومی به نام «زیرو» (Zero) رونمایی کرد. در آن زمان مشخص بود که تولید و رونمایی از این گوشی بدون پورت تنها یک نمایش تبلیغاتی است.

با وجود اینکه این تلفن همراه توسط برخی سایت‌های علم و تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت، اما شرکت تولید‌کننده هیچگاه این گوشی را به صورت انبوه تولید نکرد. با وجود اینکه انجام این نمایش تبلیغاتی در آن زمان باعث ناراحتی بسیاری از کاربران از ایده‌ی توسعه‌ی گوشی بدون پورت شد، اما اکنون شاهد ثبت شدن پتنت‌های بسیار زیادی درباره‌ی تولید گوشی بدون پورت هستیم.

موضوع زمانی جدی شد که غول دنیای تکنولوژی یعنی اپل هم پتنتی را درباره‌ی این موضوع ثبت کرد. رخ دادن این اتفاق از این لحاظ در دنیای تکنولوژی مهم بود که یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی در دنیا این ایده را در نظر گرفته است. بدون شک زمانی که این ایده توسط یک شرکت چینی و به‌صورت آزمایشی مطرح می‌شود بسیاری از افراد تلاش این شرکت در راستای انجام این کار را منطقی نمی‌دانند.

این ایده زمانی مهم‌تر شد و بیشتر رنگ واقعیت به خود گرفت که مشهورترین و باسابقه‌ترین تحلیلگر محصولات اپل، مینگ چی کو، درباره‌ی این موضوع گفت: «اپل قصد دارد تمامی پورت‌های به کار رفته در آیفون را، از گوشی پرمیوم آیفون ۱۳ پرو مکس در سال ۲۰۲۱ حذف کند.»

البته باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این صحبت‌ها توسط کو، یکی دیگر از افشاگران اطلاعات به نام Jon Prosser گفت که احتمال انجام این کار و عرضه‌ی آیفون‌های ۱۳ پرو بدون پورت توسط اپل، تنها %۷۰ است.

اپل، قاتل زنجیره‌ای تکنولوژی‌های قدیمی

چرا باید گوشی بدون پورت تولید کرد؟

بدون شک این سوالی است که زمانی که در حال خواندن این مقاله هستید در ذهن شما باقی خواهد ماند. البته باید بگوییم که مطرح شدن این سوال توسط شما منطقی است. نگاهی به بازار گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهد که گوشی‌های بسیاری اکنون بدون وجود جک ۳٫۵ میلی‌متری هدفون عرضه می‌شوند، البته به‌صورت دقیق‌تر باید بگوییم که بیشتر گوشی‌های پرچمدار.

همچنین بسیاری از گوشی‌های کنونی دارای سیم کارت eSIM هستند تا بتوان از آن‌ها بدون وجود محلی برای قرار دادن سیم کارت فیزیکی استفاده کرد. همان‌گونه که می‌دانید اپل هیچ‌گاه در آیفون‌های تولیدش از محل قرارگیری حافظه‌ی خارجی میکرو SD استفاده نکرد و سامسونگ هم این ویژگی را در سری گوشی‌های گلکسی S21 حذف کرد.

با رخ دادن این اتفاق‌های می‌توانیم بگوییم که در بسیاری از گوشی‌های کنونی تنها یک پورت باقی مانده است. البته باید بگوییم که این پورت باقی مانده یک پورت عادی نیست و در واقع تنها مانعی است که جلوی راه رسیدن به گوشی‌های بدون پورت در آینده قرار دارد. همان‌گونه که می‌دانید این پورت همان پورت USB یا شارژ لایتنینگ یا پورت انتقال اطلاعات است.

باز هم با هم به سال ۲۰۱۳ بازگردیم، همان‌طور که پیش‌تر گفتیم در سال ۲۰۱۳ پتنتی درباره‌ی تلفن همراه بدون پورت به ثبت رسید. در این پتنت به این موضوع اشاره شده بود که گوشی‌های با طراحی بدون پورت می‌توانند که مقاوت بیشتری را در مقابل آب و گرد و غبار داشته باشند.

از نگاه طراحی ظاهری، توسعه‌ی یک گوشی به این شکل باعث می‌شود که طراحان در زمان طراحی یک گوشی به این شکل دارای آزادی و فضای بیشتری برای ارائه‌ی طراحی ظاهری بهتر باشند. البته باید بگوییم که تفاوت ایجاد شده در طراحی گوشی بعد از حذف پورت بسیار زیاد نخواهد بود.

نگاهی به طراحی ظاهری گوشی‌های کنونی نشان می‌دهد که گوشی‌های موجود در بازار به‌اندازه‌ی کافی نازک هستند و بدون شک حذف پورت از گوشی‌های کنونی باعث نخواهد شد که این گوشی‌ها باریک‌تر شوند.

می‌توان گفت که از نظر تئوری یک گوشی بدون پورت و دکمه‌های فیزیکی همانند گوشی زیرو رونمایی شده توسط Meizu (برای اطلاع باید بگوییم که این گوشی دکمه‌ی فیزیکی را هم نداشت و در لبه‌های آن از قسمت‌های حساس به لمس استفاده شده بود) و حتی بدون محلی برای قرار دادن سیم کارت و کارت حافظه‌ی خارجی میکرو SD و فاقد میکروفون و اسپیکر‌های مرسوم، می‌تواند که مقاوت فوق‌العاده‌ای را در برابر گرد و غبار و آب داشته باشد.

بدون شک توسعه‌ی یک گوشی به این شکل باعث می‌شود که گوشی بتواند در برابر فشاری مانند ۵ اتمسفر مقاوت کند (فشار وارد شده در عمق ۵۰ متری آب)، اما چه کسانی به چنین گوشی احتیاج خواهند داشت غواص‌ها؟ افراد شاغل در معدن؟ شرکت‌ کننده‌های رالی داکار؟

شما می‌توانید بگویید که یک گوشی بدون پورت در حالت کلی دارای مقاوت بیشتری است، زیرا گوشی‌های توسعه داده شده به این شکل دارای نقطه‌ی ضعفی در بدنه‌ی خود نیستند. همچنین چون این گوشی‌ها دارای پورتی برای اتصال کابل نیستند پس احتمال خرابی پورت در چنین گوشی‌ها وجود ندارد.

با این وجود باید بگوییم که بدنه‌ی یک گوشی در واقع ضعیف‌ترین قسمت‌ در گوشی‌های کنونی نیست. نگاهی به گوشی‌های کنونی نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها دارای قسمت‌های شیشه‌ای در جلو و پشت خود هستند. اگر درباره‌ی خرابی پورت گوشی‌های جدید هم نگران هستید باید بگوییم که عمر این پورت‌ها به‌گونه‌ای است که به احتمال زیاد شما تا قبل از خراب شدن آن گوشی جدیدی را خریده‌اید.

حذف پورت لایتنینگ از آیفون حجم بی‌سابقه‌ای زباله‌ی الکترونیک ایجاد می‌کند

چالش اصلی گوشی‌های بدون پورت

فرض کنیم اپل که یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی است تصمیم بگیرد که آیفونی بدون پورت را عرضه کند. به عنوان نمونه فرض کنیم که آیفون ۱۴ به طور کامل بدون پورت باشد. استفاده از این طراحی در یک گوشی دو مشکل اساسی را به وجود خواهد آورد. البته باید بگوییم که مشکل سومی هم وجود دارد که ممکن است برای صاحبان این نوع گوشی‌ها پیش بیاید.

اولین مشکل در یک گوشی بدون پورت نحوه‌ی شارژ کردن آن است. بدون شک یک گوشی بدون پورت را تنها می‌توان با استفاده از شارژر‌های بدون سیم شارژ کرد. با وجود اینکه رفته‌رفته شارژر‌های بدون سیم دارای فناوری شارژ سریع در حال محبوب شدن هستند، اما این شارژرها نسبت به شارژر‌های با سیم بازدهی و سرعت شارژ کمتری را دارند.

البته ممکن است که در آینده تفاوت موجود میان شارژ‌رهای بدون سیم و با سیم به طور کامل از بین برود و این شارژر‌ها از لحاظ بازدهی و سرعت شارژ تفاوت چندانی را با یکدیگر نداشته باشند.

حتی ممکن است که شرکت‌های فعال در دنیای عمل و تکنولوژی، در آینده لپ‌تاپ‌های را با قابلیت شارژ کردن بدون سیم دستگاه‌های مختلف عرضه کنند. همان‌گونه که در خبر‌ها آمده است اپل به‌تازگی پتنت دیگری را درباره‌ی این موضوع ثبت کرده است.

هدف از انجام این کار این است که بتوان از دست شارژر‌ها و سیم‌های غیر ضروری به‌خصوص در هنگام مسافرت خلاص شد. این ایده جالب به نظر می‌رسد و بسیاری از افراد مشتاق رسیدن چنین روزی هستند. حال می‌خواهیم به مشکل دوم یعنی انتقال اطلاعات بپردازیم.

بسیاری از کاربران برای انتقال عکس‌ها و فیلم‌های موجود در گوشی‌هایشان از کابل استفاده می‌کنند. بدون شک استفاده از سیم برای انجام این کار یک روش مرسوم و سریع است. با وجود اینکه کاربران می‌توانند در زمان انجام این کار از فناوری ارتباطی Wi-Fi هم استفاده کنند، اما این فناوری در مقایسه با استفاده از سیم هم کندتر و هم غیرقابل اعتمادتر است.

با توجه به اینکه فناوری ارتباطی بلوتوث در زمان ارسال فایل‌های بزرگ بسیار کند است و به نظر نمی‌رسد که وضعیت این فناوری ارتباطی به‌زودی تغییری کند، پس بلوتوث هم نمی‌تواند در زمان انجام این کار به‌خوبی عمل کند.

شاید در این جا بحث استفاده از فضا‌های ابری مطرح شود. باید بگوییم که استفاده از فضا‌های ابری در حال محبوب شدن هستند. با وجود رخ دادن این اتفاق، بسیاری از افراد حاضر نیستند که برای استفاده از طرح‌های پرمیوم ارائه شده برای فضا‌های ابری مبلغی را بپردازند و در مناطقی که هنوز ارتباط اینترنتی ۵G یا LTE توسعه داده نشده است، نمی‌توان از این نوع فضا‌ها به شکل خوبی استفاده کرد و کاربران تنها مجبور به استفاده از کابل هستند.

تکلیف ریکاوری اطلاعات چه می‌شود؟

من فکر می‌کنم که سومین مشکل در مقایسه با دو مشکل دیگر کمتر آشکار است. ممکن است که در زمان استفاده از گوشی مشکلی پیش بیاید که باعث شود سیستم عامل گوشی به درستی اجرا نشود یا گوشی به‌درستی کار نکند.

در هنگام رخ دادن این مشکل بسیاری از کاربران گوشی خود را با کابل به کامپیوتر متصل خواهند کرد و گوشی خود را با استفاده از بک‌آپ موجود ریستور می‌کنند. اگر یک گوشی بدون پورت باشد در زمان رخ دادن این مشکل، نمی‌توان که این کار را انجام داد.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل برای رفع این مشکل سخت در حال کار کردن است و مهندسان این شرکت در حال کار کردن بر روی ایده‌هایی مانند حالت ریکاوری اینترنتی، ریکاوری بلوتوثی و دسترسی بدون سیم به گوشی در زمان رخ دادن این مشکل هستند.

با وجود مطرح شدن این ایده‌ها، باید بگوییم که هنوز توسعه‌ی این روش‌ها در مراحل اولیه خود قرار دارد و در زمان توسعه‌ی این روش‌ها فاکتور‌هایی مانند سرعت انجام ریکاوری، راحتی استفاده، امنیت و دیگر فاکتور‌ها را باید در نظر داشت.

آیفون ۱۳ بدون پورت را چگونه می‌توان ریستور کرد؟

نتیجه‌گیری

حال به قسمت نتیجه‌گیری رسیده‌ایم. شما ممکن است که به خاطر گفتن این حرف از دست من ناراحت شوید، اما باید بگویم که نتیجه‌گیری درباره‌ی این موضوع سخت است. اگر از من بپرسید باید بگوییم که به نظر من حداقل تا پنج سال آینده شرکت‌های سازنده‌ی گوشی نباید که با عرضه‌ی گوشی‌های بدون پورت به بازار کاربران را اذیت کنند.

بدون شک هنوز درباره‌ی محدودیت‌های به‌وجود آمده و مزایای انجام این کار سوال‌های مختلفی وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. همچنین برای انجام این کار شرکت‌های مختلف باید که شارژر‌های بدون سیم سریع‌تر و با بازدهی بالاتری را توسعه دهند.

علاوه‌بر این، کاربران برای انجام کارهایی مانند انتقال اطلاعات و ریکاوری گوشی‌های بدون پورت نیاز به روش‌های قابل اطمینان و سریعی دارند تا این کار‌ها را همانند قبل به‌راحتی انجام دهند.

حذف درگاه لایتنینگ از آیفون برای گوشی‌های اندرویدی چه معنایی خواهد داشت؟

منبع:‌ Phone Arena

The post آیا آینده متعلق به گوشی‌های بدون پورت است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala