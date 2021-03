شیائومی از دو گوشی پوکو F3 و پوکو X3 پرو رونمایی کرد

برند پوکو که یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی محسوب می‌شود، دقایقی قبل از دو گوشی پوکو F3 و پوکو X3 پرو رونمایی کرد که هر دو ویژگی‌های جذابی دارند و با قیمت مناسبی به دست کاربران می‌رسند. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

پوکو X3 پرو

این گوشی از نظر طراحی تفاوت خاصی با پوکو X3 ندارد اما از نظر سخت‌افزاری بهبودهای قابل توجهی را دریافت کرده است. مهم‌ترین ویژگی این گوشی، تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۶۰ است که نمونه‌ی بهود یافته نسبت به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس محسوب می‌شود. این یعنی عملکرد نسبتا بهتری در مقایسه با پرچم‌داران ۲۰۱۹ ارائه می‌کند و از این نظر، فاصله‌ی زیادی با پوکو X3 دارد.

این گوشی مانند برادر خود مبتنی بر نمایشگر ۶.۶۷ اینچی ۱۲۰ هرتز با رزولوشن ۱۰۸۰p است. رفرش ریت بالا به یک ویژگی عادی در بین گوشی‌های میان‌رده تبدیل شده و پوکو X3 پرو هم از این قاعده مستثنا نیست. نمایشگر ۱۲۰ هرتز در کنار اسنپدراگون ۸۶۰ و حافظه UFS 3.1 به معنای ارائه‌ی تجربه کاربری بسیار روان است.

برخلاف پوکو X3 که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد، این گوشی مبتنی بر دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی است. همچنین در کنار آن دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، مارکو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی به چشم می‌خورد. در حفره‌ی نمایشگر هم دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی تعبیه شده و همچنین انرژی آن از طریق باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. در ضمن نباید پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی را از قلم بیندازیم.

مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۲۴۹ یورو راهی بازار می‌شود و برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۲۹۹ یورو بپردازید. این گوشی از دو روز دیگر راهی بازارهای جهانی خواهد شد.

پوکو F3

همانطور که انتظار داشتیم، پوکو F3 از نظر ظاهری و سخت‌افزاری تا حد زیادی همان ردمی K40 است ولی تفاوت‌های با این گوشی دارد. قلب تپنده‌ی این گوشی تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ است که در مقایسه با تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عملکرد نسبتا بهتری را ارائه می‌کند. روی هم رفته تراشه‌ی بسیار قدرتمندی به حساب می‌آید و به لطف بهره‌گیری از مودم X55 از شبکه ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

این گوشی از نظر ظاهری و دیگر مشخصات تفاوت‌هایی با پوکو X3 پرو دارد. اگرچه نمایشگر این گوشی هم ۶.۶۷ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p است، اما به جای LCD مبتنی بر فناوری اولد است. در پنل پشتی این گوشی شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و تله‌ماکرو ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

همچنین نسبت به X3 پرو از باتری کوچک‌تری بهره می‌برد و ظرفیت باتری آن به ۴۵۲۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد. این گوشی هم از شارژ ۳۳ واتی پشتیبانی می‌کند. مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۳۴۹ یورو راهی بازار می‌شود و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم ۳۹۹ یورو قیمت دارد. فروش این گوشی از ۵ روز دیگر یعنی ۲۷ مارس آغاز خواهد شد.

منبع: XDA-Developers

