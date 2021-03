مشخصات فنی کلیدی گوشی بلک شارک ۴ پرو پیش از رونمایی فاش شد

اگرچه بلک شارک هنوز رسما از گوشی‌های گیمینگ جدید خود رونمایی نکرده (این اتفاق فردا رخ می‌دهد)، با این حال وب‌سایت DXOMARK به بررسی عملکرد سیستم صوتی مدل پرو از این گوشی‌ها پرداخت که به لطف آن توانستیم از مشخصات فنی بلک شارک ۴ پرو نیز مطلع شویم.

بلک شارک ۴ و ۴ پرو از بهترین گوشی‌های گیمینگ هستند که قرار است فردا در کشور چین رونمایی شوند. تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این گوشی‌ها شنیدیم که خب تا به اینجای کار بسیاری از اطلاعات در حد یک شایعه بودند. امروز اما وب‌سایت DXOMARK به بررسی سیستم صوتی مدل بلک شارک ۴ پرو پرداخت به همین خاطر توانستیم رسما از مشخصات فنی کلیدی این گوشی مطلع شویم.

این اولین باری نیست که DXOMARK پیش از رونمایی رسمی یک گوشی به بررسی عملکرد دوربین یا سیستم صوتی آن می‌پردازد. پیش از این ایسوس راگ فون ۵ هم قبل از اینکه رسما رونمایی شود، از لحاظ عملکرد سیستم صوتی مورد بررسی این وب‌سایت قرار گرفت و حالا نوبت به بلک شارک ۴ پرو رسیده تا ببینیم از لحاظ کیفیت صدا چه عملکردی از خود به نمایش می‌گذارد.

بلک شارک برای این گوشی از دو بلندگوی استریوی بسیار قدرتمند استفاده کرده که در بالا و پایین گوشی تعبیه شده‌اند. همچنین برای انجام بازی‌ها، تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی هم یک پروفایل مخصوص در نظر گرفته شده که صدا را متناسب با آن‌ها بهینه می‌کند. برخلاف پرچم‌دارهای امروزی، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم برای آن در نظر گرفته شده تا کاربران بتوانند در صورت تمایل از هدفون‌های سیمی برای انجام بازی استفاده کنند تا نگرانی از بابت قطع و وصل احتمالی هدفون‌های بی‌سیم نداشته باشند. از کدک‌های DTS و AAC و همچنین Cirrus Logic هم در این گوشی پشتیبانی می‌شود.

با در نظر گرفتن تمام این موارد، بلک شارک ۴ پرو توانست امتیاز بسیار خوب ۸۱ را از DXOMARK کسب کند که آن را با اختلاف یک امتیاز به نسبت شیائومی می ۱۰S و دو امتیاز به نسبت ایسوس راگ فون ۵، در رده‌ی اول از لحاظ سیستم صوتی قرار می‌دهد. در بررسی جزئی سیستم صوتی این گوشی، بیشتر تعریف و تمجیدها از عملکرد پخش صدای آن به عمل آمد که کیفیت و تعادل فوق‌العاده‌ای داشت. کیفیت صدای خروجی در هر سطح از صدا بسیار پایدار بوده و برای هر نوع محتوایی مناسب است.

اما این تمام ماجرا نبود چرا که در بخشی از این بررسی، به خلاصه‌ای از مشخصات فنی بلک شارک ۴ پرو نیز اشاره شد که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با پنل AMOLED و رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتزی اشاره کرد که آن را به یک گوشی گیمینگ بسیار قدرتمند تبدیل می‌کند. شنیده بودیم بلک شارک قصد دارد این دو گوشی را به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کند اما با در نظر گرفتن کیفیت و اندازه‌ی نمایشگر، انتظار داشتیم باتری پرظرفیت‌تری برای مدل پرو در نظر گرفته شود که خب اینطور نشد و کاربران با خرید مدل پرو نیز باید به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای تغذیه‌ی گوشی خود متکی باشند. اما نقطه عطف ماجرا، شارژر فوق‌العاده سریع ۱۲۰ واتی است که گفته می‌شود در مدت ۱۵ دقیقه می‌تواند شارژ گوشی را از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند.

بلک شارک ۴ و ۴ پرو فردا رسما رونمایی می‌شوند. بنابراین انتظار داریم از جزئیات باقی‌مانده پیرامون این گوشی‌ها، در رویداد معارفه‌ی آن‌ها باخبر شویم.

بلک شارک ۴ و ۴ پرو نمایشگر اولد ۶.۶۷ اینچی ۱۴۴ هرتز خواهند داشت

