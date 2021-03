اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد تولید سومین سری از پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰ را که تحت عنوان کرین ۹۰۰۰L شناخته می‌شود بر عهده بگیرد.

طی چند سال گذشته، هواوی از دو سری پرچم‌دار (سری میت و P) رونمایی می‌کرده. در فصل بهار، پرچم‌دارهای سری P که برگرفته از نام «photography» به معنای عکاسی است رونمایی می‌شوند و در فصل پاییز هم گوشی‌های سری میت را شاهد هستیم که به بهترین و آخرین فناوری‌های روز دنیا مجهز می‌شوند. بدیهی است این گوشی‌ها باید به پردازنده‌ی پرچم‌دار مجهز شوند اما خب همانطور که می‌دانید، هواوی فعلا از این حیث در تنگنای شدیدی قرار دارد.

تولید تراشه‌ها به خاطر مشکلاتی در زنجیره‌ی تامین به خودی خود دچار مشکل شده و حتی سامسونگ هم تصمیم گرفته امسال از عرضه‌ی گوشی‌های سری نوت خود خودداری کند تا بتواند از تراشه‌های موجود در گوشی‌های تاشو استفاده کند. سوا از این موضوع، هواوی زیر فشار تحریم هم قرار دارد و نمی‌تواند با شرکت‌های سازنده‌ی تراشه که از فناوری آمریکا در محصولات خود استفاده می‌کنند همکاری داشته باشد. هرگونه همکاری هم در صورت نیاز باید با مجوزی از سوی وزارت بازرگانی آمریکا شکل بگیرد که خب یا این امکان وجود ندارد و یا در صورت ارسال جواز، دردی از هواوی دوا نمی‌شود چون مجوز صادر شده صرفا شامل تولید پردازنده‌هایی می‌شود که از فناوری ساخت بسیار قدیمی بهره می‌برند.

ماه مه سال گذشته بود که وزارت اقتصاد آمریکا این تحریم سفت و سخت و سنگین را روی هواوی اعمال کرد تا بدین ترتیب دست‌های غول چینی که به‌تازگی راهی برای نجات از تحریم گوگل پیدا کرده بود، به طور کلی بسته شود. هواوی بعد از اپل دومین مشتری بزرگ TSMC در خرید تراشه به حساب می‌آمد و حتی توانست قبل از نهایی شدن تحریم‌ها، تعدادی تراشه‌ی بسیار قدرتمند کرین ۹۰۰۰ از آن‌ها خریداری کند که روی قدرت پردازشی آن مانور زیادی هم داده. لازم به ذکر است سری میت ۴۰ و گوشی تاشو میت X2 هم از این تراشه به عنوان قلب تپنده‌ی خود استفاده می‌کنند و به لطف لیتوگرافی ۵ نانومتری TSMC، بسیار قدرتمند و کم مصرف هستند (دارای ۱۵ میلیارد ترانزیستور).

هواوی همچنین کرین ۹۰۰۰E را هم به عنوان پردازنده‌ای برای پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی خود در اختیار دارد که از یک هسته‌ی پردازشگر عصبی بزرگ و یک هسته‌ی کوچک بهره می‌برد (در مقایسه با کرین ۹۰۰۰ با دو هسته‌ی بزرگ و یک هسته‌ی کوچک). در نتیجه هر دو پردازنده‌ی تولید شده در زمینه‌ی پردازش هوش مصنوعی یکی از بهترین‌ها به حساب می‌آیند. سوا از این، تفاوت دیگر دو پردازنده، هسته‌ی گرافیک آن‌هاست؛ جایی که مدل E از گرافیک ۲۲ هسته‌ای و مدل استاندارد از گرافیک ۲۴ هسته‌ای بهره می‌برد. سایر مشخصات این دو پردازنده کاملا مشابه است اما به نظر می‌رسد پردازنده‌ای که قرار است در پرچم‌دار بعدی مورد استفاده قرار بگیرد، از مدل E این سری نیز ضعیف‌تر باشد.

به‌تازگی پستی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر شده که ادعا می‌کند یک مدل دیگر از پردازنده‌های کرین ۹۰۰۰ هم تحت عنوان کرین ۹۰۰۰L در دست ساخت قرار دارد. گفته می‌شود این پردازنده به نسبت دو مدل کنونی از فرکانس کمتری برخوردار است. در حالی که فرکانس هسته‌ی بزرگ در کرین ۹۰۰۰ و ۹۰۰۰E روی ۳.۱۳ گیگاهرتز تنظیم شده، در این پردازنده‌ی جدید فرکانس به ۲.۸۶ گیگاهرتز کاهش پیدا کرده. از لحاظ موتور پردازشگر عصبی هم نوع و تعداد هسته‌های این پردازنده کاملا مشابه کرین ۹۰۰۰E است. علاوه بر این‌ها، در بخش گرافیک هم افت عملکرد را شاهد هستیم. در حالی که مدل استاندارد و E به ترتیب از گرافیک‌های ۲۴ و ۲۲ هسته‌ای برای انجام امور گرافیکی قدرت می‌گرفتند، مدل بکار رفته در کرین ۹۰۰۰L فقط ۱۸ هسته دارد (Mali-G78).

اما آنچه که اهمیت دارد، شرکتی است که قرار است ساخت این تراشه را بر عهده بگیرد. اینطور که به نظر می‌رسد، وظیفه‌ی ساخت این تراشه‌ی جدید به سامسونگ واگذار خواهد شد که بعد از TSMC، بزرگ‌ترین شرکت فعال در این زمینه به حساب می‌آید. تراشه‌ی جدید هواوی طی فرایند ۵ نانومتری EUV سامسونگ تولید خواهد شد که اجازه می‌دهد ترانزیستورهای کوچک‌تر در تعداد بیشتری بدون هیچگونه مشکلی کنار هم قرار بگیرند تا در نتیجه یک پردازشگر قدرتمندتر و کم‌مصرف‌تر حاصل شود.

حال نکته‌ی بسیار جالب اینجاست که بخش تولید تراشه‌ی سامسونگ به خاطر قانون جدید آمریکا علیه هواوی، حق همکاری با این شرکت را ندارد. به همین خاطر نمی‌دانیم اگر واقعا پردازنده‌ای تحت عنوان کرین ۹۰۰۰L در دست ساخت قرار داشته باشد، چگونه سامسونگ قصد تولید و ارسال آن به هواوی را دارد. اگر سامسونگ موفق به دریافت مجوز شده باشد، یعنی شرکت‌های دیگر هم می‌توانند اما فعلا می‌بینیم که اینطور نیست.

سری هواوی P50 با سیستم‌عامل هارمونی عرضه می‌شود

مورد نامشخص دیگر، روابط بسیار پیچیده بین دولت چین و آمریکاست. طبق گفته‌های دولت پیشین ایالات متحده، شرکت‌های چینی از لحاظ امنیت ملی، خطر جدی برای آمریکا محسوب می‌شوند. پیش از این هواوی و صاحب امتیاز تیک‌تاک، ByteDance، به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شده‌اند. حتی گفته می‌شود هواوی ارتباط بسیار نزدیکی با دولت کمونیست چین دارد که دلیل اصلی آن، شغل سابق مدیرعامل این شرکت است که در سال ۱۹۷۸، یعنی ۱۰ سال قبل از تاسیس هواوی، به عضویت حزب کمونیست چین درآمد.

اگرچه رنگ ژنگفی بارها اتهامات دولت آمریکا را در این رابطه بی‌اساس و نادرست خواند اما این تکذیب‌ها چیزی از شدت تحریم‌ها علیه هواوی کم نکرد. این در حالی است که وان‌پلاس به عنوان یک شرکت چینی دیگر به راحتی و بدون مشکل به فروش محصولات و لوازم خود در آمریکا ادامه می‌دهد. جالب اینجاست شیائومی هم اخیرا به اتهام ارتباط با ارتش چین توسط وزارت دفاع آمریکا در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت اما شدت این تحریم‌ها به اندازه‌ی تحریم هواوی نیست.

در حال حاضر مذاکرات بین دولت بایدن و چین، نتیجه‌ی رضایت‌بخشی را در پی نداشته. احتمال دارد چین قبل از اینکه پای میز مذاکرات بنشیند، این درخواست را داشته باشد که ابتدا هواوی از لیست سیاه آمریکا که باعث محدودیت دسترسی این شرکت به تامین‌کنندگان وابسته به آمریکا شده خارج شود و تحریم‌های ارسال تراشه هم برداشته بود. اما خب به نظر می‌رسد اهرم فشار فعلا دست آمریکا باشد و چین هم قدرت این را نداشته باشد که درخواستی به این مهمی را به عنوان شرط انجام مذاکره مطرح کند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت آمریکا در صورتی که از طرف کشور چین به آنچه که می‌خواهد دست پیدا نکند، هواوی همچنان با این وضعیت به کار خود ادامه می‌دهد.

معرفی سری هواوی P50 احتمالا به اردیبهشت یا خرداد ماه موکول شده است

منبع: PhoneArena

The post سامسونگ احتمالا تراشه‌ی ۵G کرین ۹۰۰۰L هواوی را می‌سازد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala