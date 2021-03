شرکت فولکس‌واگن و زیرمجموعه‌ی آن، شرکت آئودی قصد دارند توسعه‌ی موتورهای درون‌سوز را متوقف کنند و بر روی موتورهای الکتریکی خودرو متمرکز شوند.

این‌طور که پیداست در سال ۲۰۲۱ میلادی شاهد تصمیم‌های پرشتاب خودروسازان برای حرکت به‌سمت حذف سوخت‌های فسیلی هستیم. شرکت‌های بیشتری روند جایگزین کردن موتورهای بدون آلاینده را دنبال می‌کنند و این موضوع به‌ویژه در اروپا با وضع قواعد گسترده از جمله استراتژی هیدروژن، سرعت بیش‌تری دارد.

به گفته‌ی «مارکوس دوئسمن» (Markus Duesmann) رئیس شرکت آئودی (Audi)، این شرکت دیگر روند توسعه‌ی موتورهای درون‌سوز (ICE) را دنبال نمی‌کند، بلکه تنها به به‌روزآوری پیشرانه‌های بنزینی و دیزلی بسنده می‌کند تا مقررات موجود در زمینه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای را رعایت کنند.

این تصمیم با درنظر گرفتن اینکه شمار زیادی از خودروهای الکتریکی تحت این برند در سال‌های آینده تولید خواهد شد، تعجب‌آور نیست. برای نمونه خودروهای اصلی آئودی مانند A4 و A6 تا پایان این دهه، تمام‌الکتریکی خواهند بود.

علاوه بر پایان توسعه‌ی موتور احتراق داخلی، دوئسمن تأکید کرد که به‌روزرسانی موتورهای موجود برای پیروی از استانداردهای سختگیرانه‌ی «یورو ۷» اتحادیه‌ی اروپا یک چالش بزرگ است. اگرچه استاندارد یورو ۷ تا سال ۲۰۲۵ میلادی اجرایی نخواهد بود و احتمالا مدتی طول می‌کشد تا موتور درون‌سوز به‌طور کامل بازنشسته شود.

آئودی به عنوان پیشگام تحقیق و توسعه‌ی خودروهای الکتریکی گروه فولکس‌واگن محسوب می‌شود و اکنون پس از آئودی، فولکس‌واگن (Volkswagen) هم به عنوان شرکت مادر اعلام کرده که برنامه‌ای برای تولید موتورهای درون‌سوز تازه ندارد.

«رالف برندشتتر» (Ralf Brandstaetter) مدیرعامل این شرکت خاطرنشان کرد: «تمرکز ما بر روی به‌روزرسانی مجموعه پیشرانه‌ی فعلی خود برای مطابقت با مقررات سختگیرانه‌ی یورو ۷ در زمینه‌ی آلایندگی است که به‌تدریج هم به سمت تولید وسایل نقلیه‌ی الکتریکی پیش می‌رود.»

هرچند این تحولات به نوعی آغاز پایان موتورهای احتراق داخلی خودروهاست اما این کار یک شبه انجام نخواهد شد. برای نمونه فولکس‌واگن در هفته‌های گذشته اعلام کرد که اگرچه قصد دارد هدف‌گذاری فروش خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ را دوبرابر کند، اما همچنان یک هسته‌ی اصلی محصولات بنزینی شامل «گلف» (Golf)، «پاسات» (Passat)، «تی-راک» (T-Roc) و «تیگوان» (Tiguan) را حفظ می‌کند و با ارتقای آن‌ها به نسل بعدی، تا جای ممکن کارایی آن‌ها را افزایش خواهد داد و این یعنی این خودروها با جدیدترین فناوری پلاگین هیبریدی ارائه می‌شوند.

گروه فولکس‌واگن تنها خودروسازی نیست که از کناره‌گیری از توسعه‌ی موتورهای احتراق داخلی خبر می‌دهد. ولوو هم اعلام کرده که تولید خودروهای دارای موتور درون‌سوز را تا سال ۲۰۳۰ متوقف می‌کند و جنرال موتورز (GM) هم سال ۲۰۳۵ را هدف‌گذاری کرده است. همچنین فورد تا سال ۲۰۳۰ فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را در اروپا متوقف می‌کند.

بدین ترتیب اگرچه نباید به‌زودی انتظار نسخه‌های تمام‌الکتریکی خودروهای فعلی که با موتور احتراق داخلی کار می‌کنند را داشته باشیم اما در این دهه شاهد عرضه‌ی گسترده‌ی موتورهای الکتریکی تازه‌ای خواهیم بود که رفته‌رفته جایگزین موتورهای درون‌سوز فعلی می‌شوند.

عکس کاور: موتور درون‌سوز TSI پاسات

Credit: Volkswagen

منابع: Motor1, Automobilewoche

