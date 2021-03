بر اساس گزارش منتشر شده از طرف یکی از رسانه‌های کره‌ای، LG بعد از ناکامی در یافتن خریدار برای بخش موبایل خود، قصد دارد این قسمت را به طور کامل تعطیل کند.

در ماه ژانویه، شرکت LG اعلام کرد که برای بخش موبایل خود در حال بررسی گزینه‌های مختلفی از جمله فروش، تعطیلی و کوچک‌سازی است. اگرچه شرکت LG زمانی سومین تولیدکننده‌ی بزرگ گوشی در جهان بود، اما این بخش از شرکت LG در ۵ سال گذشته با زیان ۴.۵ میلیارد دلاری روبرو شده است.

گفته می‌شود ال‌جی برای فروش بخش موبایل با شرکت ویتنامی Vingroup و خودروسازی فولکس واگن وارد مذاکره شده اما این گفت‌وگوها به توافق منجر نشده است. اگرچه هنوز خبر تعطیلی این بخش از ال‌جی تایید نشده، اما به گفته‌ی یک منبع آگاه ماه بعدی میلادی بعد از برگزاری جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی ال‌جی، این خبر به صورت رسمی منتشر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به زیان‌ده بودن این بخش از شرکت LG و همچنین پیدا نشدن خریدار برای آن، مدیران این شرکت چاره‌ای جز تعطیلی بخش موبایل ندارند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر LG فرایند توسعه‌ی تمام گوشی‌های جدید از جمله جانشین گوشی ولوت و گوشی رول‌شونده‌ی خود را متوقف کرده است.

خروج LG از بازار موبایل به نفع کیست؟

