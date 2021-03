وان‌پلاس قصد دارد در کنار پرچم‌داران سری ۹ خود از یک ساعت هوشمند هم تحت عنوان وان‌پلاس واچ رونمایی کند که گفته می‌شود با قیمت ۱۵۰ یورو راهی بازار خواهد شد.

وان‌پلاس تا به این لحظه ساعت هوشمندی راهی بازار نکرده اما مدت زمان بسیار زیادی است که شایعه‌ی ساخت یک ساعت هوشمند توسط این شرکت به گوش می‌رسد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، اینبار قصد شرکت کاملا جدی است و فردا در کنار پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ که احتمالا شامل سه مدل استاندارد، پرو و R می‌شوند، از ساعت هوشمند این شرکت هم رونمایی خواهد شد.

تا به این لحظه در رابطه با این ساعت خبر خاصی منتشر نشد و خود وان‌پلاس هم اطلاعاتی در رابطه با آن در اختیار کاربران قرار نداد. اما خب شنیده می‌شود این محصول از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به گلکسی واچ اکتیو ۲ سامسونگ است و از لحاظ مشخصات و قابلیت‌ها، یکی از بهترین ساعت‌هایی است که کاربران می‌توانند در سال ۲۰۲۱ خریداری کنند.

الیته برای اینکه ارزش خرید یک محصول افزایش پیدا کند، لازم است قیمت مناسبی داشته باشد که به گفته‌ی ایشان آگاروال، یکی از افشاگران حوزه‌ی فناوری در توییتر، احتمالا برای این ساعت هوشمند قیمت ۱۵۰ یورو در نظر گرفته می‌شود. البته این قیمتی است که برای نمونه‌های ارسالی به اروپا در نظر گرفته شده چرا که به نظر می‌رسد در بازارهای دیگر، قیمت محصول مورد نظر متفاوت خواهد بود.

در کنار قیمت، آگاروال تصویری از دو مدل این ساعت با رنگ مشکی و نقره‌ای را منتشر کرد که می‌توانید در بالا آن را مشاهده کنید. طبق شنیده‌ها، ظاهرا ساعت هوشمند وان‌پلاس از لحاظ مشخصات فنی و قابلیت‌های نرم‌افزاری مشابه محصولاتی نظیر Amazfit GTR 2، هواوی واچ GT2 و شیائومی می واچ خواهد بود. از قابلیت‌هایی که قرار است در این ساعت هوشمند شاهد آن باشیم می‌توان به نمایشگر ۱.۳۹ اینچی با پنل OLED، سنسور سنجش میزان اکسیژن خون، استاندارد ضد آب IP68، بیش از دو هفته نگه‌داری شارژ و یک سیستم‌عامل سفارشی اشاره کرد.

با در نظر گرفتن قابلیت‌ها، می‌توان گفت ۱۵۰ یورو قیمت بسیار مناسبی است و می‌تواند نماینده‌ی وان‌پلاس را به یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ تبدیل کند، البته در صورتی که آنچه که در رابطه با آن می‌شنویم، در عمل نیز به بهترین شکل ممکن پیاده شوند. همانطور که اشاره شد، ساعت هوشمند وان‌پلاس فردا و در کنار پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ رونمایی می‌شود.

