مشخصات فنی کلیدی ویوو X60 پرو پیش از رونمایی مشخص شد

ویوو حدودا دو ماه پیش از گوشی‌های سری ویوو X60 در کشور چین رونمایی کرد اما فردا قرار است شاهد رونمایی از مدل جهانی آن‌ها باشیم که ظاهرا از سخت‌افزار متفاوتی نیز در آن‌ها استفاده شده. در همین راستا به‌تازگی تیزری منتشر شد که مشخصات فنی کلیدی مدل پرو از این سری یعنی ویوو X60 پرو را به تصویر کشید.

ویوو طی سال‌های اخیر پیشرفت بسیار خوبی در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند داشته که از جمله بهترین محصولات شرکت هم می‌توان به مدل پرو از سری X50 اشاره کرد که در زمینه‌ی لرزشگیر در عکاسی، انقلاب بزرگی را رقم زد. حالا باز هم یک اتفاق هیجان‌انگیز با مدل سری جدید از پرچم‌داران این شرکت در شرف رخ دادن است که به لطف تیزر جدیدی که از آن‌ها منتشر شده توانستیم از بخشی از آن مطلع شویم.

با توجه به این تیزر که البته فقط به مشخصات فنی کلیدی ویوو X60 پرو اشاره داشته، می‌بینیم که این محصول از سیستم لرزشگیر گیمبالی ۲.۰ (نسل دوم) بهره می‌برد که نسل اول آن را در X50 پرو شاهد بودیم. علاوه بر این‌ها، فناوری جذاب پیکسل شیفت هم در این گوشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با یک بار فشردن کلید شاتر، پیکسل‌ها در جهت مختلف حرکت کرده و ۸ تصویر ثبت می‌شود؛ در ادامه اطلاعات ۷ تصویر شامل رنگ، جزئیات، وضوح و کیفیت برای بهبود یک تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نتیجه‌ی نهایی کیفیت بی‌نظیری داشته باشد.

دانلود mp4

همانطور که در ویدیو مشاهده می‌کنید، سنسور اصلی دوربین در حال حرکت کردن به اطراف است و این،‌ خبر تجهیز این گوشی به لرزشگیر گیمبالی را تقویت می‌کند؛ یک سیستم لرزشگیر بسیار حرفه‌ای که عملکرد خوبی هم دارد. همچنین در این تیزرها می‌بینیم که به بهبود عمکلرد گوشی در عکاسی در نور شب هم اشاره شده که به لطف نسل دوم قابلیت نایت ویژن یعنی نایت ویژن ۲.۰ میسر می‌شود. بی‌صبرانه منتظریم ببینیم در رویداد معارفه‌ی فردا چه توضیحاتی از این سیستم و همچنین فناوری پیکسل شیفت ارائه می‌شود. چرا که این اقدام ویوو در صورت موفقیت می‌تواند مسیر را برای شرکت‌های دیگر هم باز کند.

قلب تپنده‌ی این گوشی را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ تشکیل خواهد داد که با اختلاف بسیار کمی از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس عملکرد بهتری دارد و آن هم صرفا به خاطر فرکانس بیشتر هسته‌ی بزرگ آن است. اگرچه این پردازنده پرچم‌دار نیست اما قدرت پردازشی بسیار بالایی دارد. با این حال ویوو تصمیم گرفته تنها مدل پرو پلاس از پرچم‌داران این سری را به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز کند تا بدین ترتیب کمی از هزینه‌ی تمام‌شده‌ی دو مدل دیگر بکاهد.

