سامسونگ در حال ساخت یک گوشی تاشو با دو لولا است

شرکت سامسونگ به طور گسترده روی گوشی‌های تاشو سرمایه‌گذاری کرده است و در حال حاضر در این زمینه در رتبه‌ی اول قرار دارد. در همین رابطه، یک گزارش جدید از افزایش تولید گوشی‌های تاشوی سامسونگ خبر می‌دهد و همچنین باید به احتمال عرضه‌ی یک گوشی تاشو با دو لولا اشاره کنیم که ظاهرا تا انتهای سال جاری میلادی راهی بازار می‌شود.

همچنین باید خاطرنشان کنیم در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱، باید انتظار معرفی نسل جدید گلکسی زد فلیپ و گلکسی زد فولد را داشته باشیم. سایت معتبر Nikkei Asia خبر توسعه‌ی گوشی تاشو با دو لولا را به نقل از ۳ منبع آگاه منتشر کرده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو پتنت‌های متنوعی را منتشر کرده که در برخی از آن‌ها شاهد دو و حتی سه لولا هستیم.

یکی از منابع آگاه گفته که سامسونگ برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را در این حوزه برای خود تعیین کرده است. این شرکت قصد دارد فروش کلی گوشی‌های تاشو خود را به سطح سری گلکسی نوت برساند. بر اساس گزارش‌ها، به طور سالانه حدود ۱۰ میلیون واحد گلکسی نوت به فروش می‌رسد.

طی ماه‌های گذشته، شایعات زیادی در مورد احتمال مرگ سری گلکسی نوت مطرح شده است. حتی خود سامسونگ هم اعلام کرده در سال ۲۰۲۱ خبری از این خانواده نخواهد بود. با توجه به این اقدامات، کاملا روشن است که سامسونگ می‌خواهد توجه بیشتری به گوشی‌های تاشوی خود نشان بدهد و از آنجایی که حاشیه‌ی سود بالاتری برای این شرکت دارند، چنین اقدامی کاملا منطقی محسوب می‌شود.

طی چند سال گذشته، شباهت بین سری گلکسی نوت و گلکسی S روزبه‌روز بیشتر شده و همین موضوع باعث شده بین آن‌ها تمایز چندانی دیده نشود. با این حال، گوشی‌های تاشو از نظر تمایز حرف زیادی برای گفتن دارند و اگر سامسونگ بتواند برای تعدادی از آن‌ها پشتیبانی از قلم S Pen را به ارمغان بیاورد، پس دیگر دلیل موجهی برای حفظ سری گلکسی نوت نخواهد داشت.

منابع آگاه گفته‌اند که سامسونگ هنوز در حال نهایی کردن جزئیات نهایی این گوشی تاشو مبتنی بر دو لولا است. این شرکت کره‌ای قصد دارد از سازگاری بالای آن با اپلیکیشن‌ها اطمینان حاصل کند. ظاهرا ایده‌ی اصلی این است نمایشگر در حالت باز شده از نسبت ابعاد ۱۶:۹ یا ۱۸:۹ بهره ببرد که یک نسبت مرسوم به حساب می‌آید. در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی زد فولد ۲ اشاره کنیم که نمایشگر آن مبتنی بر نسبت ابعاد ۲۵:۹ است و از نظر تجربه کاربری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

هنوز در رابطه با این پروژه جزئیات دیگری فاش نشده ولی احتمالا طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده خبرهای بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

