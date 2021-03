شرکت سامسونگ بزرگترین تولیدکننده‌ی نمایشگرهای اولد در جهان محسوب می‌شود و برای گوشی‌های خود هم عمدتا از همین نمایشگرهای اولد استفاده می‌کند. اما با تشدید رقابت در بین گوشی‌های پایین‌رده، سامسونگ هم به دنبال راهکارهای گوناگون برای کاهش هزینه‌های ساخت به منظور پایین آوردن قیمت نهایی است.

حالا طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد سامسونگ برای پایین آوردن هزینه‌های ساخت نسل جدید سری گلکسی M، قصد دارد از نمایشگر اولد چینی استفاده کند. گفته می‌شود سامسونگ برای این موضوع با شرکت چینی BOE قرارداد همکاری امضا کرده است. بر اساس این گزارش، گوشی‌های مبتنی بر نمایشگرهای موردنظر در نیمه‌ی دوم سال جاری میلادی معرفی خواهند شد.

باید خاطرنشان کنیم این نخستین باری است که سامسونگ پنل‌های اولد را از BOE می‌خرد. البته پیش از این پنل‌های LCD این شرکت استفاده کرده است. همانطور که گفتیم، سامسونگ همچنان در بازار نمایشگرهای اولد در رتبه‌ی اول جهان قرار دارد و به همین خاطر رقبایی مانند BOE با پایین آوردن قیمت‌های خود، به دنبال جذب مشتریان بیشتری هستند.

به طور کلی سامسونگ با پایین آوردن هزینه‌های ساخت سری گلکسی M می‌تواند این گوشی‌های مبتنی بر نمایشگرهای اولد را با قیمت ارزانی راهی بازار کند و در نتیجه توجه کاربران بیشتری جلب می‌شود.

بهترین گوشی‌های ۲۰۲۱ از نظر کیفیت صفحه‌نمایش

منبع: Sam Mobile

The post نسل جدید سری گلکسی M سامسونگ از نمایشگرهای اولد چینی استفاده می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala