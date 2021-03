فروش کم آیفون ۱۲ مینی فقط به ضرر اپل نیست

گزارش‌های متعددی منتشر شده‌اند که اعلام می‌کردند آیفون ۱۲ مینی فروش جالبی را ندارد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این آیفون کوچک اندام تنها %۴ تا %۶ فروش خانواده‌ی آیفون ۱۲ را به خود اختصاص داده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که گویا اپل از اجزای داخلی این آیفون در ساخت دیگر اعضای خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد تا تولید آیفون ۱۲ مینی را تا پایان سه ماه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ به طور کامل متوقف کند.

عمکلرد ضعیف این گوشی در فروش علاوه‌بر تأثیر منفی بر روی فروش آیفون‌های ۱۲، بر روی دیگر شرکت‌ها مانند سامسونگ هم تأثیر گذاشته است. تحقیق صورت گرفته توسط Omdia نشان می‌دهد که به دلیل کاهش تقاضا برای خرید آیفون ۱۲ مینی، تعداد پنل‌های OLED تولید شده توسط سامسونگ دیسپلی در ماه ژانویه (دی) در مقایسه با ماه قبلش، %۹ کاهش یافته و به ۴۵ میلیون واحد رسیده است.

البته باید گفت که آیفون ۱۲ مینی تنها مقصر رخ دادن این اتفاق نیست. گزارش منتشر شده توسط The Elec نشان می‌دهد که به طور عادی فروش گوشی‌های هوشمند در روز‌های آغازین سه ماه‌ی اول سال با کاهش مواجه می‌شود.

این گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که با وجود رخ دادن این اتفاق‌ها، اما سامسونگ دیسپلی توانسته است که در این ماه فروش بسیاری خوبی را در پنل‌های نمایشگر OLED غیرمنعطف خود به فروشندگان چینی داشته باشد. برای اطلاع باید بگوییم که پنل‌های OLED انعطاف‌ناپذیر در مقایسه با پنل‌های OLED منعطف که در گوشی‌های مانند آیفون ۱۲ و سامسونگ گلکسی S21 استفاده می‌شوند، ارزان‌تر هستند.

با وجود اینکه سه شرکت سامسونگ، LG و BOE وظیفه‌ی تأمین نمایشگر OLED برای آیفون‌های ۱۲ را بر عهده دارند، اما بخش عمده‌ی این نمایشگر‌ها توسط سامسونگ تأمین می‌شود و سامسونگ تنها شرکتی است که وظیفه‌ی تأمین نمایشگر برای آیفون ۱۲ مینی را بر عهده دارد.

در کل در حدود ۱۶۴ میلیون نمایشگر برای گوشی‌های هوشمند، شامل نمایشگر‌های OLED و LCD، در ماه ژانویه (دی) عرضه شده است. برای اطلاع باید بگوییم که نگاهی به شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی این نمایشگر‌ها نشان می‌دهد که سامسونگ در رتبه‌ی اول قرار دارد و بعد از آن دو شرکت BOE و Tianma قرار دارند.

آیا اپل باید تولید آیفون ۱۲ مینی را متوقف کند؟

منبع: Phone Arena

