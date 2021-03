شیائومی روز گذشته اعلام کرد یک رویداد بسیار بزرگ (Mega Launch) در برنامه‌های پیش روی شرکت قرار دارد اما مشخص نکرد چه چیزی طی این رویداد رونمایی خواهد شد. امروز اما خود شرکت رسما اعلام کرد رویداد یاد شده در تاریخ ۲۹ مارس امسال (۹ فروردین) برگزار خواهد شد و طی آن از گوشی‌های شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا رونمایی می‌شود.

شیائومی اوایل امسال از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد. پرچم‌دار قدرتمند و بسیار باکیفیتی که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ نیز به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد تا اولین گوشی شیائومی در سال ۲۰۲۱ لقب بگیرد که به این پردازنده مجهز می‌شود. اما با نگاهی به گذشته، مطمئن بودیم این آخرین گوشی از سری می ۱۱ نخواهد بود و قطعا مدل‌های بیشتری از این سری رونمایی و راهی بازار می‌شوند؛ مشابه سیاستی که شرکت در قبال پرچم‌داران سری ۱۰ خود در پیش گرفت.

گوشی‌هایی که می‌دانیم در دست ساخت قرار دارند و به‌زودی رونمایی می‌شوند شامل می ۱۱ پرو، می ۱۱ اولترا و می ۱۱ لایت می‌شوند که در رابطه با تاریخ عرضه‌ی دقیق مدل آخر جز یک سری خبر محدود، اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. اما در رابطه با دو مدل اول باید بگوییم ظاهرا ۶ روز دیگر شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. جالب اینجاست که شیائومی رویداد معارفه‌ی این گوشی‌ها را یک رویداد بسیار بزرگ توصیف می‌کند که خب با در نظر گرفتن قابلیت‌هایی که این دو گوشی با خود به همراه دارند، بی‌راه هم نیست.

ویدیوی جعبه‌گشایی شیائومی می ۱۱ لایت قبل از معرفی رسمی منتشر شد

با نگاهی به پوستر که توسط حساب رسمی خود شیائومی در ویبو به اشتراک گذاشته شده، می‌بینیم که نامی از می ۱۱ لایت برده نشده که خب یکی از دلایل آن می‌تواند عرضه‌ی این گوشی با یک نام متفاوت در بازار چین باشد. ظاهرا شرکت قصد دارد بعد از معرفی این دو گوشی، می ۱۱ لایت را در کشور چین عرضه کند. در این پست به صراحت اشاره شده دو گوشی قرار است بهترین گوشی‌های اندرویدی را به چالش بکشند و بهترین‌ها را برای هزاران کاربرانی که تجربه‌ای بی‌نظیر از یک گوشی هوشمند انتظار دارند به ارمغان خواهند آورد.

در واقع بخش بزرگی از این تعریف و تمجید به خاطر سنسور ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ است که احتمالا در هر دو مدل پرو و اولترا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سنسور جدید که GN2 نام دارد، از قابلیت فوکوس چند جهته بهره می‌برد و گفته می‌شود در عکاسی در نور شب به نسبت قبل پیشرفت چشمگیری داشته. همچنین یکی دیگر از قابلیت‌های جالب این دو محصول که فعلا در رابطه با کاربرد آن اطلاعات زیادی در اختیار نداریم، نمایشگر بسیار کوچکی است که در کنار ماژول بزرگ دوربین، روی پنل پشتی تعبیه شده. البته گفته می‌شود این نمایشگر برای سهولت در ثبت تصاویر سلفی با دوربین پشت است اما خب اگر کار دیگری هم بتوان با آن انجام داد، فعلا از آن اطلاعی نداریم.

رویداد بزرگ شیائومی دوشنبه‌ی آینده (۲۹ مارس – ۹ فروردین) و در ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت تهران برگزار شده و طی آن از گوشی‌های می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا رونمایی می‌شود.

منبع: GSMArena

The post شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا در تاریخ ۹ فروردین رسما رونمایی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala