گوشی آنر V40 لایت و تبلت آنر تب ۷ رونمایی شدند

آنر دقایقی پیش از دو محصول جدید خود برای بازار چین رونمایی کرد که شامل یک گوشی هوشمند تحت عنوان آنر V40 لایت و یک تبلت با نام آنر تب ۷ می‌شوند.

طبق برنامه‌ریزی قبلی، دقایقی پیش آنر از یک گوشی هوشمند و تبلت جدید رونمایی کرد که البته این محصولات فعلا فقط برای بازار چین در دسترس قرار دارند و مشخص نیست آیا وارد بازار جهانی هم می‌شوند یا خیر. آنچه که می‌دانیم این است که گوشی آنر V40 لایت در واقع همان هواوی نوا ۸ ۵G با برند متفاوت است که از پردازنده‌های مدیاتک Dimensity 800U به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد و در دسته‌ی گوشی‌های میان‌رده نیز قرار می‌گیرد.

آنر V40 لایت

این گوشی از نمایشگری ۶.۵۷ اینچی خمیده و بسیار زیبا بهره می‌برد و باید آن را بخشی از گوشی‌های سری آنر V40 بدانیم. پنل این نمایشگر از جنس OLED بوده و وضوح تصویر آن +FHD است. همچنین این نمایشگر از رفرش‌ریت ۹۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند که برای یک گوشی میان‌رده بسیار ویژگی خوبی به حساب می‌آید. روی بخش بالایی نمایشگر یک حفره‌ی بسیار کوچک هم تعبیه شده که محل قرارگیری دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است. حسگر اثرانگشت هم به صورت اپتیکال و در زیر این نمایشگر قرار گرفته.

روی پنل پشتی اما شاهد ماژول نسبتا بزرگی هستیم که میزبان ۴ سنسور مختلف است. سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بوده و در کنار یک سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق و ۲ مگاپیکسلی ماکرو، وظیفه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری را در آنر V40 لایت بر عهده دارند. قلب تپنده‌ی گوشی را پردازنده‌ی Dimenisty 800U تشکیل می‌دهد که در کنار ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، از عهده‌ی تمام کارهای کاربران در حد و اندازه‌های یک گوشی میان‌رده برمی‌آیند.

طبق توضیحات آنر، این گوشی از رابط کاربری Magic UI 4.0 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد که کمی غیرمنتظره و عجیب بود چرا که این روزها هر گوشی که معرفی می‌شود به اندروید ۱۱ مجهز می‌شود. منبع تغذیه‌ی این گوشی نسبتا بزرگ را یک باتری بسیار کم‌ظرفیت ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که بعید به نظر می‌رسد بتواند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. ضعف این باتری به خصوص زمانی که رفرش‌ریت روی ۹۰ هرتز قرار بگیر بیشتر هم حس می‌شود. با این حال آنر با قرار دادن یک شارژر فوق سریع ۶۶ واتی درون جعبه تا حدودی ضعف بخش باتری را پوشش داد.

آنر V40 لایت در سه رنگ مشکی، گرادیانی و سبز راهی بازار می‌شود و برای مدل ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی آن هم به ترتیب قیمت ۴۶۰ و ۵۰۶ دلار در نظر گرفته شده. این گوشی اوایل دوره‌ی عرضه فقط در کشور چین در دسترس خواهد بود و این اتفاق هم در تاریخ ۲۶ مارس (۶ فروردین) رخ می‌دهد. با این حال از این بابت که آیا آنر عرضه‌ی جهانی این محصول را هم در برنامه‌های خود دارد یا خیر موضوعی است که برای دانستن آن باید مدتی منتظر بمانیم.

آنر تب ۷

آنر تب ۷ اما یک تبلت در محدوده تبلت‌های اقتصادی است و از نمایشگری ۱۰.۱ اینچی با پنلی از نوع IPS LCD و وضوح +FHD بهره می‌برد. این تبلت از دو بلندگوی قدرتمند بهره می‌برد که کیفیت صدای نسبتا خوبی هم دارند. همچنین برای عکاسی سلفی نیز یک دوربین ۵ مگاپیکسلی برای آن در نظر گرفته شده. پردازنده‌ای که وظیفه‌ی امور پردازشی را در این محصول بر عهده دارد ساخت مدیاتک بوده و Helio P22T نام دارد. در کنار این پردازنده از ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز استفاده شده که کاربر در صورت نیاز می‌تواند حافظه را از طریق کارت میکرو‌اس‌دی افزایش دهد.

روی پنل پشتی اما شاهد حضور یک دوربین ۲ مگاپیکسلی هستیم که خب نباید انتظار داشته باشیم تصاویر رضایت‌بخشی ثبت کند. این تبلت هم از رابط کاربری Magic UI 4.0 مبتنی بر اندروید ۱۰ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد و یک باتری ۵۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم منبع تغذیه‌ی آن را تشکیل می‌دهد. آنر تب ۷ در دو مدل مجهز به وای‌فای و LTE راهی بازار می‌شود که هر یک قیمت متفاوتی دارند. برای مدل ۴/۶۴ گیگابایتی مجهز به وای‌فای، ۲۱۵ دلار در نظر گرفته شده که این میزان برای مدل ۱۲۸/۴ گیگابایت به ۲۴۵ دلار افزایش پیدا می‌کند. مدل LTE که با ترکیب ۴/۱۲۸ در دسترس قرار می‌گیرد، ۲۹۲ دلار قیمت‌گذاری شده که قیمت نسبتا مناسبی هم به حساب می‌آید.

مدیرعامل آنر: سری جدید مجیک از گوشی‌های سری P و میت هواوی بهتر خواهد بود

منبع: GSMArena

The post گوشی آنر V40 لایت و تبلت آنر تب ۷ رونمایی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala