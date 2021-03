راکت لب بار دیگر فضاپیمای فوتون خود را با موفقیت در مدار قرار داد

شرکت «راکت لب» هفت ماهواره‌ی کوچک را در مدار زمین قرار داد، از جمله فضاپیمای «فوتون» این شرکت که زمینه‌ساز مأموریت‌های آینده به سیاره‌ی زهره و ماه است.

بامداد امروز در ساعت ۰۶:۳۰ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۳:۰۰ به وقت تهران) موشک «الکترون» (Electron) شرکت «راکت لب» (Rocket Lab) در مأموریتی که «خیلی سریع بالا می‌روند» نام گرفته بود، از پایگاه فضایی مستقر در نیوزیلند بلند شد.

این مأموریت شماره ۱۹ موشک الکترون بود که طی آن هفت ماهواره در مدار قرار گرفتند و بدین ترتیب شمار ماهواره‌های پرتاب شده توسط این موشک ۱۸ متری به ۱۰۴ عدد رسید.

هفت محموله‌ای که امروز پرتاب شدند، تنوع زیادی داشتند. یک ریزماهواره‌ی رصد زمین برای شرکت «بلک‌اسکای» (BlackSky) و دو نانوماهواره‌ی «اینترنت اشیا» یکی برای «فلیت اسپیس» (Fleet Space) و دیگری متعلق به «مایریوتا» (Myriota) از جمله‌ی این ماهواره‌ها بودند.

این موشک همچنین سه ماهواره‌ی آزمایشی را در مدار قرار داد که شامل یک ماهواره برای Canberra Space از دانشگاه نیوساوث ولز، یک ماهواره‌ی هواشناسی متعلق به Care Weather Technologies و یک ماهواره‌ی مکعبی برای ارتش آمریکا بودند.

هفتمین ماهواره «فوتون» (Photon) متعلق به خود راکت لب بود. این فضاپیما که Pathstone نام گرفته، پس از «نخستین نور» (First Light) که در شهریور بدون اعلام قبلی پرتاب شد، دومین ماهواره‌ی «فوتون» است که به مدار می‌رسد. همانند First Light این ماهواره هم در زمینه‌ی کاهش ریسک ماهواره‌ها در مدار زمین فعالیت خواهد کرد.

راکت لب درباره‌ی این ماهواره گفت: «Pathstone زیرسیستم‌های مدیریت نیرو، کنترل حرارتی و ارتفاع را به نمایش می‌گذارد. همچنین فناوری‌های یکپارچه‌ی تازه‌ای مانند قابلیت ارتباط رادیویی در اعماق فضا، سیستم کنترل واکنش (RCS) برای جهت‌گیری دقیق در فضا، حسگرهای خورشیدی و ردیاب‌های ستاره‌ای از دیگر ویژگی‌های این فضاپیما هستند.»

این پرتاب‌های آزمایشی به راکت لب کمک می‌کند تا برای انجام مأموریت‌های فوتون به مقصدهای دوردست آماده شود. پیش از این، ناسا یک مأموریت به ماه توسط موشک الکترون و فضاپیمای فوتون را رزرو کرده است. مأموریتی که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۱ انجام شود.

راکت لب قصد دارد در سال‌های آینده با استفاده از مجموعه‌ی الکترون و فوتون یک مأموریت را به زهره انجام دهد. مأموریتی که حالا با توجه به کشف فسفین در زهره قرار است برای بررسی بیشتر نشانه‌های حیات در این سیاره، ارتقا داده شود.

این شرکت همچنین تلاش می‌کند تا بوستر نخستین مرحله‌ی الکترون را قابل بازیابی کند و هرچند امروز این کار انجام نشد اما در یکی از مأموریت‌های قبلی این کار را انجام داد.

عکس کاور: پرتاب امروز موشک الکترون راکت لب برای قرار دادن هفت ماهواره از جمله «فوتون» در مدار

