شیائومی از بلک شارک ۴ و ۴ پرو با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی رونمایی کرد

ساعاتی قبل شرکت شیائومی از گوشی‌های گیمینگ بلک شارک ۴ و بلک شارک ۴ پرو رونمایی کرد. این دو گوشی از نظر تراشه و دوربین با یکدیگر تفاوت دارند اما روی هم رفته هر دوی آن‌ها ویژگی‌های بسیار جذابی را برای کاربران ارائه می‌کنند و با قیمت مناسبی راهی بازار می‌شوند.

هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی امولد ساخت سامسونگ هستند. رفرش ریت این نمایشگر به ۱۴۴ هرتز می‌رسد و نرخ نمونه‌برداری لمسی آن هم ۷۲۰ هرتز است. قلب تپنده‌ی بلک شارک ۴ تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ است ولی مدل پرو از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد. مدل پرو برای کنترل گرمای تولید شده، از سیستم خنک‌کننده‌ی مبتنی بر دو لایه بهره می‌برد.

لایه‌ی اول مستقیما زیر نمایشگر قرار دارد و لایه‌ی دوم هم زیر تراشه و دیگر قطعات مهم قرار گرفته است. شیائومی می‌گوید این رویکرد منجر به کاهش حرارت پردازنده تا ۱۸ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌شود. این سیستم خنک‌کننده علاوه بر بهبود عملکرد گوشی، می‌تواند دمای بدنه هنگام شارژ شدن را هم پایین بیاورد.

در همین زمینه باید بگوییم که بلک شارک ۴ و ۴ پرو از شارژ سریع ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کنند و ظرفیت باتری هردوی آن‌ها هم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت است که به لطف شارژ ۱۲۰ واتی، در عرض فقط ۱۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه به طور کامل شارژ می‌شوند.

در ماژول دوربین مدل پرو دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور ماکرو ۵ مگاپیکسلی دیده می‌شود. در مدل استاندارد به جای دوربین ۶۴ مگاپیکسلی شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی هستیم. همچنین در حفره‌ی نمایشگر هر دو گوشی، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کند.

بر روی بدنه‌ی این گوشی‌ها کلیدهای حساس به فشار تعبیه شده که می‌توانند سطوح مختلف فشار انگشت را تشخیص بدهند و تجربه‌ی گیمینگ جذاب‌تری را ارائه کنند. از دیگر ویژگی‌های مشترک می‌توانیم به رابط کاربری JOYUI 12.5 اشاره کنیم که مبتنی بر اندروید ۱۱ است.

مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت بلک شارک ۴ با قیمت ۳۸۳ دلار راهی بازار چین می‌شود و مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۱۲/۱۲۸ گیگابایتی هم به ترتیب ۴۱۵ و ۴۶۰ دلار قیمت دارند. گران‌ترین مدل این گوشی با قیمت ۵۰۵ دلار راهی بازار چین می‌شود که از ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

قیمت بلک شارک ۴ پرو از ۶۱۵ دلار آغاز می‌شود و این مدل مبتنی بر ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است. مدل‌های ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۶۹۰ و ۸۱۵ دلار قیمت دارند. کاربران چینی از همین امروز می‌توانند هر دو گوشی را بخرند.

