سری گلکسی S21 در یک ماه بیشتر از گلکسی S20 در سه ماه فروخت

با توجه به اطلاعات موسسه‌ی Strategy Analytics، سری گلکسی S21 توانست در بازار آمریکا فروش بسیار خوبی را پشت سر بگذارد و در یک ماه اول عرضه، سه برابر بیشتر از سری گلکسی S20 در بازه‌ی زمانی مشابه به‌فروش رفت.

سامسونگ با عرضه‌ی سری گلکسی S20 با یک بدشانسی بزرگ مواجه شد و آن هم شیوع ویروس کرونا و در نتیجه تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها بود. به همین خاطر گلکسی S20 و دو مدل پلاس و اولترا اصلا نتوانستند آنطور که باید در بازار درخشان ظاهر شوند. البته این تنها دلیل عدم موفقیت این سری در بازار نبود. سامسونگ این گوشی‌ها را با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کرد که بسیار بیشتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت. به همین خاطر کاربران با گزینه‌های مقرون به صرفه‌تر و بهتری در بازار مواجه بودند و دلیلی برای خرید نماینده‌های سامسونگ وجود نداشت.

اما با معرفی سری S21، سامسونگ تصمیم گرفت حدودا ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار از قیمت گوشی‌های خود بکاهد تا بدین ترتیب موفق شود توجه تعداد بیشتری از کاربران را به سوی خود معطوف کند و خب سیاست شرکت کره‌ای موفقیت‌آمیز هم بود و توانست پاسخ آن را با فروش بسیار خوب پرچم‌دارهای جدید خود دریافت کند. البته این آمار فعلا به عملکرد بهتر این سری به نسبت نسل قبل در بازار کشور آمریکا مربوط است نه در بازارهای دیگر. هرچند پیش‌ از این هم خبرهایی منتشر شده بود مبنی براینکه در انگلستان، سری گلکسی S21 در پیش‌فروش، رکورد بسیار خوبی از خود به جای گذاشتند و در کره‌ی جنوبی هم ۳۰ درصد به نسبت نسل گذشته در فروش عملکرد بهتری داشتند.

با موفقیت این سری در بازار آمریکا هم به نظر می‌رسد سامسونگ واقعا در تولید گوشی‌های سری S21 عملکرد عالی داشت و توانست بعد از یک سال سخت، بار دیگر جایگاه خود را در بازار بدست بیاورد. برای اینکه متوجه عملکرد خوب این شرکت شوید باید بدانید سری S21 در یک ماه اول عرضه، سه برابر بیشتر از سری S20 به‌فروش رفت که آمار فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید.

خانواده‌ی گلکسی S21 پرفروش‌ترین سری گلکسی S در چهار سال گذشته شد

اما نکته‌ی جالب در رابطه با گوشی‌های جدید سامسونگ این است که برخلاف گوشی‌های اپل که معمولا گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر بخش بیشتری از فروش را تشکیل می‌دهند، در بین سری گلکسی S21، مدل اولترا توانست بیش از ۴۰ درصد سهم فروش را به خود اختصاص دهد که رقم بسیار شگفت‌انگیزی برای یک گوشی گران‌قیمت مثل S21 اولترا است. البته دلیل اینکه این گوشی توانسته چنین عملکردی را از خود به نمایش بگذارد، توانایی بالای دوربین و البته تخفیف زودهنگامی بود که سامسونگ برای آن در نظر گرفت. هرچند این موضوع اصلا باعث نشد فروش دو مدل استاندارد و پلاس تحت تاثیر قرار بگیرد و عملکرد آن‌ها نیز بسیار خوب و رضایت‌بخش بود.

البته انتظار می‌رود طی ماه‌های پیش رو از محبوبیت این گوشی‌ها کاسته شده و در نتیجه فروش آن‌ها نیز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد سامسونگ به خوبی برای ماه‌های آتی برنامه دارد چرا که در تلاش است یک گوشی مقرون به صرفه از این سری تحت عنوان گلکسی S21 فن ادیشن را هم اواسط ماه آگوست (اواخر مرداد امسال) راهی بازار کند که اگر مطابق سیاست سال گذشته‌ی شرکت باشد، باید انتظار داشته باشیم در آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ (با توجه به بازار عرضه) استفاده شود در حالی که قیمت آن در محدوده‌ی ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار باقی بماند.

از طرفی امسال از پرچم‌دارهای سری نوت ۲۱ هم رونمایی نمی‌شود و به جای آن شاهد رونمایی از گوشی‌های تاشو خواهیم بود که اگر سامسونگ مدل‌های متنوعی از آن‌‌ها را راهی بازار کند، شاید بتواند منبع درآمد جدیدی برای خود تشکیل دهد.

منبع:‌ GSMArena

The post سری گلکسی S21 در یک ماه بیشتر از گلکسی S20 در سه ماه فروخت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala