بالاخره بعد از دو ماه انتظار، ویوو تصمیم گرفت گوشی‌های ویوو X60 و X60 پرو را که پیش از این فقط در کشور چین برای خرید در دسترس قرار داشتند، برای بازار جهانی نیز رونمایی کند که البته بین گوشی‌های این دو بازار تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود.

دو ماه پیش بود که ویوو به عنوان یکی از شرکت‌های موفق و فعال در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند در کشور چین از دو گوشی از سری ویو X60 شامل مدل استاندارد و پرو رونمایی کرد. اما این گوشی‌ها فقط در بازار همین کشور در دسترس قرار داشتند. منتها امروز ویوو تصمیم گرفت این دو گوشی را با اندکی تغییر وارد بازار جهانی کند.

ویوو X60 پرو

ویوو X60 پرو جانشین مدل X50 پرو سال گذشته به حساب می‌آید که خب نقاط قوت و ضعف خود را دارد. از طرفی ویوو پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ در مدل چینی را با اسنپدراگون ۸۷۰ در مدل جهانی جایگزین کرد که بسیاری از کاربران به خاطر کارنامه‌ی نه چندان خوب سامسونگ از این تغییر خوشحالند و آن را یک پیشرفت به حساب می‌آورند. از طرفی یک نقطه ضعف بزرگ، عدم بهره‌مندی این محصول از لنز پریسکوپی قدرتمند مدل قبلی است. این در حالی است که مدل عرضه شده در چین از لنز پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با امکان بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال بهره می‌برد.

دوربین اصلی اما همچنان ۴۸ مگاپیکسلی است و از گشودگی دیافراگم f/1.5 بهره می‌برد و این یعنی عکاسی در نور شب با این گوشی بسیار لذت‌بخش‌تر خواهد بود چرا که دیافراگم آن بسیار باز است. اما آنچه که باعث برتری این گوشی به نسبت بسیاری از گوشی‌های دیگر در زمینه‌ی عکاسی می‌شود، لرزشگیر گیمبالی آن است که با حرکت لنز در جهات مختلف باعث خنثی‌سازی لرزش‌ها و تکان‌های ناخواسته‌ی دست می‌شود.

سیستم لرزشگیر گیمبالی اما فقط در خنثی‌سازی لرزش‌ها کاربرد ندارد؛ بلکه باعث شده ویوو X60 پرو اولین گوشی در بین سایر گوشی‌های هوشمند لقب بگیرد که از فناوری پیکسل شیفت بهره می‌برد. در مطلبی جداگانه به بررسی این فناوری پرداختیم اما به طور خلاصه باید گفت پیکسل شیفت این امکان را به دوربین می‌دهد تا با جابه‌جایی پیکسل‌ها به طرفین، تمام رنگ‌های سبز، آبی و قرمز را به طور صد درصد تحت پوشش قرار دهد. همچنین با یکبار فشردن کلید شاتر ۸ تصویر ثبت می‌شود و گوشی به صورت خودکار از داده‌ها و جزئیات ۷ تصویر استفاده کرده و به کیفیت یک عکس اضافه می‌کند تا نمونه‌ی نهایی ثبت شده تصویری فوق‌العاده باکیفیت، درخشان، پرجزئیات و دقیق در نمایش رنگ‌ها باشد. (این لنزها با همکاری شرکت پرآوازه و نام‌آشنای آلمانی یعنی زایس تولید شده‌اند).

در این مدل هم همچنان شاهد دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی با زاویه‌ دید ۱۲۰ درجه‌ای هستیم. اما دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری جای خود را به یک لنز مخصوص عکاسی پرتره با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری داده که به نسبت ۵ برابر اپتیکال در مدل چینی به شکل محسوسی کمتر است و کمی توی ذوق می‌زند. با این حال ۲ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال نهایت مقداری است که می‌توانید با کیفیت بالا با دوربین این گوشی روی یک سوژه در فاصله‌ی دور زوم کنید.

سایر مشخصات کاملا مشابه مدل عرضه شده در کشور چین است. یعنی نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LTM که با همکاری این شرکت و کوالکام ساخته شده. این نمایشگر پنلی از جنس AMOLED داشته و از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و نرخ الگوبرداری لمس ۲۴۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. وضوح تصویر آن هم +FHD پلاس است.

از قابلیت‌های دیگر این نمایشگر اما می‌توان به بهره‌مندی آن از استاندارد +HDR10 اشاره کرد. همچنین کاربر می‌تواند محتوای HDR از نتفلیکس را هم بدون مشکل در این گوشی مشاهده کند. برای ویوو X60 پرو یک بلندگو با فناوری Hi-Res Audio در نظر گرفته شده و خبری هم از جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری نیست. بنابراین کاربر در صورت تمایل به استفاده از هندزفری با ورودی ۳.۵ میلی‌متری به تبدیل نیاز خواهد داشت که خوشبخانه درون جعبه هم وجود دارد.

در بخش اتصالات، شاهد یک پورت USB-C نسل ۲.۰، دو اسلات برای تعبیه‌ی سیم‌کارت (همزمان ۵G) و بلوتوث نسخه‌ی ۵.۱ هستیم. خبری از درگاه کارت حافظه در این گوشی نیست و کاربر در صورت نیاز به حافظه‌ی بیشتر باید قید این گوشی را بزند. چون با خرید این گوشی تنها به ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم دسترسی خواهید داشت که در کنار اسنپدراگون ۸۷۰، با سرعت بسیار بالایی امور پردازشی کاربران را انجام خواهند داد.

متاسفانه بنچمارکی منتشر نشده که بخواهیم عملکرد اگزینوس ۱۰۸۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری را با اسنپدراگون ۸۷۰ با لیتوگرافی ۷ نانومتری مقایسه کنیم اما می‌توان با نگاهی به مشخصات فنی آن‌ها روی کاغذ به طور تقریبی عملکرد آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. اگزینوس ۱۰۸۰ یک پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای با ۱ هسته از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز، ۳ هسته‌ از همان نوع با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و ۴ هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز است. در بخش گرافیک هم Mali-G78 با ۱۰ هسته ایفای نقش می‌کند.

اسنپدراگون ۸۷۰ اما از ۸ هسته بهره می‌برد منتها یک هسته از نوع Cortex-A77 با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز، سه هسته از همان نوع با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و ۴ هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز، مجموع هسته‌های این پردازنده را تشکیل می‌دهند که از لحاظ فناوری ساخت پایین‌تر از اگزینوس ۱۰۸۰ قرار می‌گیرند. به طور کلی به نظر می‌رسد هر دو پردازنده عملکرد نسبتا مشابهی نسبت بهم داشته باشند.

اما جایی که ویوو X60 می‌درخشد، بخش نرم‌افزار و سیستم‌عامل است. جایی که اگرچه به جای رابط کاربری جدید OriginOS، از رابط Funtouch OS 11.1 استفاده شده اما قابلیتی را با خود به همراه دارد که باعث می‌شود سه گیگابایت رم مجازی هم به مجموعه رم دستگاه اضافه شود. منبع تغذیه‌ی این گوشی را هم همان باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۳۳ واتی موجود درون جعبه شارژ کند.

ویوو X60

ویوو X60 اما چیز جدیدی برای عرضه ندارد و خب از آن جایی که مشخصات این گوشی با مدل پرو تفاوت زیادی ندارد، بنابراین بخش بزرگی از آنچه که باید در رابطه با این محصول بدانیم در بالا پوشش داده شده. با این حال یک سری تفاوت جزئی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

برای مثال اگرچه نمایشگر این گوشی مانند مدل پرو ۶.۵۶ اینچی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و وضوح +FHD است اما خمیده نیست و به شکل تخت طراحی شده. همین موضوع باعث شده ابعاد گوشی هم کمی افزایش پیدا کند و حواشی بیشتری را در کناره‌های دستگاه شاهد باشیم.

تغییر دیگر اما در بخش دوربین دیده می‌شود. جایی که دیافراگم دوربین اصلی گشودگی کمتری داشته (f/1.8 – به معنای عملکرد ضعیف‌تر به نسبت مدل پرو در جذب نور) و به جای لرزشگیر قدرتمند گیمبالی، از لرزشگیر ضعیف‌تر اپتیکال بهره می‌برد که خب برای یک پرچم‌دار در مدل استاندارد، کافی است. لنزها اما همچنان ساخت شرکت زایس هستند و تغییری در این بخش دیده نمی‌شود.

تغییر نهایی در بخش باتری دیده می‌شود که اینبار شاهد یک منبع تغذیه‌ی ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم. مشخص نیست چرا ویوو مدل پرو را به باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرد اما هرچه که هست مطمئنیم در عمل تغییر خاصی بین عملکرد دو گوشی دیده نمی‌شود. درون جعبه اما همچنان شارژر ۳۳ واتی وجود دارد و نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

سایر مشخصات اما کاملا با هم برابر هستند. مثلا نوع و اندازه‌ی دوربین‌ها (۴۸ + ۱۳ + ۱۳) روی پنل پشتی، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰، حافظه‌ی داخلی و رم ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی، اتصالات و حتی رنگ‌بندی (مشکی و آبی با طرح خاص).

متاسفانه در رابطه با قیمت این محصولات فعلا صحبتی به میان نیامده و همچنین نمی‌دانیم منظور از بازارهای بین‌المللی دقیقا چه بازارهایی هستند که به پرچم‌داران جدید ویوو دسترسی خواهند داشت. با این حال با توجه به عرضه‌ی این گوشی‌ها در کشور چین، دیدیم که قیمت پیش‌خرید مدل پرو با تبدیل از واحد پول مالزی به دلار آمریکا حدودا ۸۰۰ دلار و قیمت مدل استاندارد هم ۶۵۵ دلار بود. با این حال باید اندکی منتظر بمانیم ببینیم طی روزهای آتی چه خبری در رابطه با بازار عرضه و قیمت دقیق این گوشی‌ها منتشر می‌شود.

