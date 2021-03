بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، جدیدترین پرچم‌داران وان‌پلاس به همراه یک گوشی میان‌رده از راه رسیدند. از بین ویژگی‌های مهم وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو می‌توانیم به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و همکاری با شرکت هاسلبلاد برای توسعه‌ی دوربین‌ها اشاره کنیم. در ادامه به مشخصات این دو گوشی پرچم‌دار می‌پردازیم.

وان‌پلاس ۹ پرو

همانطور که گفتیم، وان‌پلاس برای دوربین پرچم‌داران جدید خود به همکاری با هاسلبلاد روی آورده است. در گام اول این همکاری، شرکت سوئدی هاسلبلاد بر روی بهبود دقت ثبت رنگ این دوربین‌ها کار کرده است.

دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX789 است که از جدیدترین تکنولوژی‌های مربوط به این حوزه پشتیبانی می‌کند. این دوربین از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد و قادر به ثبت عکس‌های ۱۲ بیتی با فرمت RAW است. حالت هاسلبلاد پرو هم به کاربران اجازه می‌دهد که عکس‌های مبتنی بر رنگ‌های طبیعی‌تری را ثبت کنند. همچنین نباید امکان فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه را از قلم بیندازیم. در ماژول دوربین همچنین سنسور ۲ مگاپیکسلی سیاه‌وسفید هم دیده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های جذاب این گوشی، دوربین اولترا واید ۵۰ مگاپیکسلی است که اعوجاج تصویر را به فقط ۱ درصد رسانده است. برای مقایسه باید بگوییم که اعوجاج تصویر در دوربین‌های اولترا واید دیگر گوشی‌ها معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد است. همچنین این دوربین از سیستم فوکوس خودکار هم بهره می‌برد و می‌تواند از سوژه‌های قرار گرفته در فاصله‌ی ۴ سانتی‌متری عکس‌های ماکرو ثبت کند. این دوربین فاقد دوربین پریسکوپی است و صرفا از دوربین تله‌فوتوی استاندارد بهره می‌برد. این دوربین ۸ مگاپیکسلی زوم ۳.۳ برابری اپتیکال را امکان‌پذیر می‌کند.

وان‌پلاس ۹ پرو از نمایشگر ۶.۷ اینچی اولد مبتنی بر تکنولوژی LTPO بهره می‌برد که می‌تواند رفرش ریت آن را از ۱ هرتز به ۱۲۰ هرتز برساند. همین تکنولوژی عمر باتری را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. به همین خاطر هنگام پخش فیلم رفرش ریت به ۲۴ هرتز می‌رسد و مثلا هنگام اجرای بازی فورت‌نایت، کاربران می‌توانند از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره ببرند.

این نمایشگر از رزولوشن ۱۴۴۰p+ بهره می‌برد و از رنگ‌های ۱۰ بیتی پشتیبانی می‌کند. با توجه به حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت این نمایشگر، حتی زیر آفتاب هم کیفیت فوق‌العاده‌ای را به ارمغان می‌آورد. نرخ نمونه‌برداری لمسی این نمایشگر هم ۲۴۰ هرتز است که این مشخصه برای گیمینگ اهمیت زیادی دارد.

قلب تپنده‌ی این گوشی اسنپدراگون ۸۸۸ است که رم LPDDR5 و حافظه داخلی UFS 3.1 آن را همراهی می‌کنند. سیستم خنک‌کننده‌ی این گوشی مبتنی مشابه وان‌پلاس ۸T است ولی اندازه‌ی محفظه‌ی بخار بزرگ‌تر شده است. مدل پایه‌ی این گوشی از ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد ولی می‌توانید مدل ۱۲ گیگابایتی را هم خریداری کنید. همچنین کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین دو ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. وان‌پلاس ۹ پرو از شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی و شارژ با سیم ۶۵ واتی پشتیبانی می‌کند و در ضمن نباید داشتن گواهی IP68 را از قلم بیندازیم که نشان‌دهنده‌ی ضدآب بودن این گوشی است. مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی ۹۶۹ دلار قیمت دارد و برای خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۱۰۶۹ دلار بپردازید.

وان‌پلاس‌ ۹

دوربین اصلی وان‌پلاس ۹ با وجود اینکه مبتنی بر رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی است و از امکانات جذاب مختلفی بهره می‌برد، اما نسبت به مدل پرو حرف کمتری برای گفتن دارد. به عنوان مثال می‌توانیم به حذف لرزشگیر اپتیکال و عدم پشتیبانی از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم. کاربران این گوشی باید به فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه بسنده کنند. البته این گوشی نیز از حالت هاسلبلاد پرو بهره می‌برد.

البته خوشبختانه در این گوشی همان سنسور ۵۰ مگاپیکسلی و لنز باکیفیت مدل پرو برای دوربین اولترا واید استفاده شده است. در ماژول دوربین همچنان شاهد سنسور ۲ مگاپیکسلی سیاه‌وسفید هستیم ولی اثری از دوربین تله‌فوتو دیده نمی‌شود.

اگرچه نمایشگر این گوشی هم از رفرش ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد، اما مانند مدل پرو رفرش ریت آن متغیر نیست. اندازه‌ی این نمایشگر امولد به ۶.۵۵ اینچ می‌رسد و رزولوشن آن هم ۱۰۸۰p+ است. این گوشی هم مبتنی بر تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ است و ظرفیت رم و حافظه‌ی داخلی آن هم مشابه مدل پرو است.

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی از شارژ سریع ۶۵ واتی پشتیبانی می‌کند ولی شارژ بی‌سیم آن از سرعت ۱۵ واتی بهره می‌برد. البته باید خاطرنشان کنیم تنها مدل مربوط به آمریکای شمالی و اروپا با قابلیت شارژ بی‌سیم سازگار است. در حفره‌ی نمایشگر هر دو گوشی سنسور ۱۶ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند. این گوشی هم مانند مدل پرو دارای گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد غبار است.

کاربران برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی باید مبلغ ۷۲۹ دلار بپردازند و مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی هم ۸۲۹ دلار قیمت دارد. پیش‌فروش این دو گوشی از تاریخ ۲۶ مارس آغاز می‌شود و از تاریخ ۲ آوریل راهی بازار خواهد شد.

تاریخچه‌ی گوشی‌های وان‌پلاس از اولین تا آخرین

