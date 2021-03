وان‌پلاس بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار از اولین ساعت هوشمند خود تحت عنوان وان‌پلاس واچ در دو مدل استاندارد و کبالت ادیشن (مدل محدود از این ساعت) رونمایی کرد.

به عنوان اولین تجربه در تولید یک محصول مخصوص سلامتی، وان‌پلاس بند نتوانست انتظارات را برآورده کند. از طرفی قابلیت‌ها و امکانات کم و از طرفی بازار عرضه‌ی محدود باعث شد این دستبند هوشمند یک پروژه‌ی شکست خورده برای وان‌پلاس به حساب بیاید. اما شرکت چینی تصمیم گرفت این‌بار شانس خود را در تولید یک ساعت هوشمند امتحان کند. محصولی که اگرچه اولین تجربه‌ی شرکت در ساخت یک ساعت هوشمند به حساب می‌آید اما برخلاف دست‌بند، حداقل روی کاغذ مشخصات فوق‌العاده‌ای دارد.

مشخصات فنی وان‌پلاس واچ

وان‌پلاس واچ با قیمت ۱۵۹ دلار و با هدف عرضه در بازارهای جهانی رونمایی شده. از لحاظ قابلیت و مشخصات فنی، تفاوت چشمگیری بین این محصول و ساعت‌های هوشمند شرکت‌هایی نظیر Amazfit وجود ندارد اما از لحاظ ظاهری، شباهت زیادی با گلکسی واچ اکتیو ۲ دارد که هر دوی آن‌ها از نمایشگری دایره‌ای شکل بهره می‌برند. اما می‌پردازیم به مشخصات فنی و قابلیت‌های نرم‌افزاری وان‌پلاس واچ.

وان‌پلاس واچ از نمایشگری ۱.۳۹ اینچی بهره می‌برد که پنلی از جنس AMOLED داشته و تراکم پیکسلی آن به ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد. روی این ساعت را یک لایه محافظ ۲.۵ بعدی شیشه‌ای پوشانده که خمیده بوده و از ایجاد خط و خش سطحی روی شیشه‌ی نمایشگر جلوگیری می‌کند. فریم این ساعت از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده و ۴۶ میلی‌متری است. بنابراین با ساعت نسبتا بزرگی روبرو هستیم که باعث می‌شود کار کردن با آن بسیار لذت‌بخش‌تر باشد.

از قابلیت‌های سخت‌افزاری دیگر این ساعت می‌توان به بهره‌مندی از GPS داخلی و ۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی که تنها ۲ گیگابایت از آن در دسترس است اشاره کرد. وان‌پلاس ادعا می‌کند کاربران می‌توانند ۵۰۰ قطعه موسیقی را درون حافظه‌ی داخلی این ساعت ذخیره کنند و بدون نگرانی از بابت کندی یا پرشدن حافظه حین انجام کار به موسیقی گوش دهند. وان‌پلاس واچ همچنین با بسیاری از ایربادزهای بلوتوثی هم برای پخش بی‌سیم موسیقی سازگاری دارد. از قابلیت‌های جذاب دیگر این ساعت می‌توان به امکان کنترل تلویزیون وان‌پلاس نظیر کم کردن صدا حین تماس دریافتی یا خاموش کردن خودکار تلویزیون هنگامی که کاربر به خواب می‌رود اشاره کرد.

در بخش نرم‌افزار هم شاهد Real Time Operation System به عنوان سیستم‌عامل این محصول هستیم که در ساعت‌‌های هوشمند Amazfit هم شاهد آن بودیم. این یعنی شاید از اپلیکیشن‌های شخص ثالث در آن پشتیبانی نشود. رابط کاربری این ساعت بسیار ساده بوده و به نسبت رابط کاربری ساعت‌های مجهز به Wear OS، خلوت‌تر است. از قابلیت‌های خوب این ساعت می‌توان به امکان پاسخ یا رد تماس، پاسخ به اعلانات و ثبت عکس اشاره کرد.

وان‌پلاس واچ از سنسور سنجش ضربان قلب، سنجش میزان اکسیژن خون، تشخیص استرس، پایش وضعیت خواب و بیش از ۱۱۰ حالت مختلف ورزشی پشتیبانی می‌کند. همچنین می‌توان یک سری اطلاعات راجع به عملکرد فردی هم به کمک این ساعت بدست آورد از جمله کالری، فاصله، سرعت، سنجش بهره‌بری شنا (SWOLF) و مواردی دیگر.

اما این تمام ماجرا نیست. با ساعت هوشمند وان‌پلاس می‌توانید به تمرین تنفس بپردازید و در صورتی هم که ضربان قلبتان سرعت زیادی داشته باشد از آن آگاه شوید. همچنین زمان‌هایی که به مدت طولانی تحرک نداشته‌اید، به شما یادآوری می‌کند کمی تحرک داشته باشید. تمام این داده‌ها با نرم‌افزار وان‌پلاس Health همگام‌سازی می‌شوند و در نتیجه می‌توانید از طریق گوشی به تجزیه و تحلیل آن‌ها بپردازید.

باتری و شارژر

باتری بکار رفته در وان‌پلاس واچ ۴۰۲ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد که به ادعای وان‌پلاس می‌تواند این محصول را تا دو هفته با استفاده‌ی معمولی روشن نگه دارد. وان‌پلاس معتقد است اگر کاربران استفاده‌ی سنگینی هم از این ساعت داشته باشند باز هم تا یک هفته می‌توانند روی شارژدهی باتری آن حساب کنند؛ بدون اینکه به شارژ مجدد دستگاه نیاز باشد.

مطابق انتظار، این ساعت به قابلیت شارژ سریع مجهز است که به ادعای وان‌پلاس، با ۵ دقیقه شارژ می‌تواند یک روز کامل، باتری را تا حدی شارژ کند که یک روز ساعت را روشن نگه دارد. با ۲۰ دقیقه شارژ هم می‌توان تا یک هفته روی روشن ماندن ساعت حساب کرد. جذاب‌ترین قابلیت این ساعت اما بهره‌مندی آن از استاندارد ضد آب IP68 است که از آن در عمق ۵۰ متری آب در برابر فشار آب محافظت می‌کند. همچنین این ساعت می‌تواند در عمق ۵۰ متری به مدت ۱۰ دقیقه از نفوذ آب به درون جلوگیری کند.

وان‌پلاس واچ کبالت ادیشن

اما در کنار وان‌پلاس واچ که مدل استاندارد به حساب می‌آید، یک ساعت تحت عنوان کبالت ادیشن هم رونمایی شده که در مدل محدودی تولید می‌شود و فرق آن با مدل استاندارد، بدنه‌ی باکیفیت‌تر آن است. قاب این ساعت از جنس آلیاژ کبالت ساخته شده که به ادعای وان‌پلاس، دو برابر از لحاظ مقاومت و خوردگی، مقاوم‌تر از فولاد ضد زنگ است. شیشه‌ی ساعت از جنس یاقوت کبود بوده و بسیار مقاومت بالایی دارد. بند آن هم برخلاف مدل استاندارد (فلوئورو الاستومر)، از جنس چرم ساخته شده. سایر مشخصات دو محصول با یکدیگر برابر است.

مدل استاندارد وان‌پلاس واچ در رنگ‌های نقره‌ای و مشکی با قیمت ۱۵۹ یورو در اروپا و ۱۵۹ دلار در آمریکا و ۲۱۹ دلار در کانادا به فروش می‌رسد. برای مدل کبالت ادیشن هم متاسفانه هنوز قیمتی اعلام نشده.

منبع: Android Authority

The post وان‌پلاس واچ با قیمت ۱۵۹ دلار رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala