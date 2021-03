وان‌پلاس سال گذشته با معرفی یک گوشی میان‌رده تحت عنوان وان‌پلاس نورد و مدل‌های مختلف آن به تعداد محصولات خود در بازار پررقابت گوشی‌های هوشمند اضافه کرد. امروز اما محصولی معرفی شد که نه یک میان‌رده است و نه پرچم‌دار، بلکه بین این دو محدوده قرار می‌گیرد. محصولی که وان‌پلاس ۹R نام داشته و ظاهرا بازار عرضه‌ی محدودی هم خواهد داشت.

وان‌پلاس ۹R را باید یک پرچم‌دار مقرون به صرفه بدانیم که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد. در واقع این پردازنده را که مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتری سال قبل است، باید مدل ارتقا یافته‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بدانیم (با اختلاف کم) که در وان‌پلاس ۸T مورد استفاده قرار گرفته بود. بنابراین از لحاظ قدرت سخت‌افزاری نباید تفاوت فاحشی بین نماینده‌ی جدید چینی‌ها و وان‌پلاس ۸T وجود داشته باشد.

این پردازنده اگرچه در عمل متعلق به سال گذشته است اما قدرت پردازشی بسیار بالایی دارد و برای رسیدگی به امور حرفه‌ای کاربران کاملا مناسب است. بنابراین کاربران نباید نگرانی از بابت عملکرد ضعیف این گوشی داشته باشند. برای خنک‌سازی پردازنده هم از محفظه‌ی بخار استفاده شده که طبیعتا عملکرد آن به خوبی نمونه‌ی بکار رفته در وان‌پلاس ۹ پرو نیست و خب انتظاری هم جز این نداشتیم.

این گوشی از نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با پنلی از نوع Fluid AMOLED بهره می‌برد و وضوح تصویر آن +FHD است. از قابلیت‌های خوب این نمایشگر می‌توان به پشتیبانی آن از استاندارد +HDR10، رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و نرخ الگوبرداری لمس ۲۴۰ هرتزی اشاره کرد. نمایشگر این گوشی برخلاف مدل وان‌پلاس ۹ پرو و مشابه وان‌پلاس ۹ و ۸T، به شکل تخت طراحی شده است.

روی پنل پشتی ماژول مستطیل شکلی را شاهد هستیم که میزبان چهار دوربین است. یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی (IMX586) با اندازه‌ی سنسور ۱/۲ اینچ و اندازه‌ی پیکسل ۰.۸ میکرومتر و البته قابلیت لرزشگیر اپتیکال. در کنار این دوربین اما یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض بکار رفته که می‌تواند ۱۲۳ درجه را تحت پوشش داشته باشد (سنسور IMX481). در نهایت هم دو سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی مونوکروم را شاهد هستیم که خب صرفا جنبه‌ی تبلیغاتی دارند.

این گوشی می‌تواند در وضوح ۴K به ضبط ویدیوهایی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه بپردازد و در وضوح ۱۰۸۰P و ۷۲۰P هم امکان ضبط ویدیوهای اسلوموشن به ترتیب با سرعت ۲۴۰ و ۴۸۰ فریم بر ثانیه با آن وجود دارد. از قابلیت‌های دیگر این محصول در بخش دوربین می‌توان به فیلم‌برداری پرتره و لرزشگیر الکترونیکی برای خنثی‌سازی هرچه بیشتر لرزش‌ها و تکان‌های ناخواسته اشاره کرد.

منبع تغذیه‌ی وان پلاس ۹R را یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را به وسیله‌ی یک شارژر ۶۵ واتی درون جعبه شارژ کند. از این حیث این گوشی با دو برادر بزرگ‌تر خود برابر است که خبر بسیار خوبی است. متاسفانه قابلیت شارژ بی‌سیم در این گوشی پشتیبانی نمی‌شود اما خب همینکه آداپتوری با این سرعت درون جعبه وجود دارد کافی به نظر می‌رسد. چرا که کاربر می‌تواند ظرف مدت ۱۵ دقیقه باتری را تا حدی شارژ کند که بتواند یک روز از محصول استفاده کند. به گفته‌ی وان‌پلاس، شارژ کامل (از ۰ تا صد) این باتری هم ۳۹ دقیقه به طول می‌انجامد.

این گوشی از جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری بهره نمی‌برد که خبر بسیار بدی است اما وان‌پلاس در آن از بلندگوهای استریو بسیار باکیفیت استفاده کرده که از Dolby Atmos پشتیبانی می‌کنند. وان‌پلاس ۹R حدودا ۲۲ روز دیگر (۲۵ فروردین – ۱۴ آوریل) در رنگ‌های آبی و مشکی و با قیمت ۵۵۰ دلار (۴۶۵) یورو برای مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی و ۶۰۵ دلار (۵۱۰ یورو) برای مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی در دسترس قرار می‌گیرد.

متاسفانه گفته می‌شود این محصول فعلا فقط در بازار هند به فروش می‌رسد حال باید دید آیا شرکت چینی برنامه‌های خود را طی ماه‌های آتی تغییر خواهد داد یا خیر.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala