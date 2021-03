آیا بخش موبایل LG سزاوار مرگ است؟

این روزها موفقیت در بازار موبایل کار بسیار سختی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توانیم به نابودی شرکت‌های کوچک مانند اسنشال و Pantech اشاره کنیم و حتی غول‌هایی مانند بلک‌بری و نوکیا هم نتوانستند در این بازار دوام بیاورند. در این میان مثلا اچ‌تی‌سی به صورت نصفه و نیمه در بازار حضور دارد ولی معلوم نیست که این رویکرد تا چه زمانی دوام می‌آورد.

اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو و هواوی در حال حاضر بازار موبایل را در دست دارند. در این بازار تعداد زیادی بازیکن کوچک‌تر مانند گوگل، HMD، موتورولا، وان‌پلاس، سونی، TCL، ZTE و LG دیده می‌شود که در تحلیل‌های مربوط به سهم بازار، از آن‌ها به عنوان «دیگران» یاد می‌شود. این شرکت‌ها برای دستیابی به بخش بسیار کوچکی از سهم‌بازار، همواره در حال کشاکش با رقبای خود هستند.

بخش موبایل LG در این زمینه عملکرد بسیار بدی داشته است. این شرکت روزی روزگاری در بین ۵ شرکت بزرگ بازار بود ولی از آن موقعیت فاصله‌ی زیادی گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بخش موبایل LG برای ۲۳ فصل مالی متوالی زیان‌ده بوده است که این یعنی به مدت حدودا ۶ سال نتوانسته سودی برای این شرکت به ارمغان بیاورد.

شرکت LG برای تغییر این وضعیت تلاش کرد که گوشی‌های خود را متحول کند و مثلا می‌توانیم به ساخت گوشی وینگ اشاره کنیم. اما مدتی قبل اعلام شد که مدیران LG در حال تلاش برای یافتن یک مشتری برای این بخش از شرکت خود هستند که به تازگی مشخص شده این تلاش هم با شکست مواجه شده است.

اما حالا LG چه تصمیمی را می‌گیرد؟ بر اساس یک گزارش جدید، مدیران این شرکت در حال بررسی خروج کامل از بازار موبایل هستند و ظاهرا ماه آینده‌ی میلادی تصمیم نهایی در این رابطه اعلام خواهد شد.

یک سال قبل آخرین گوشی پرچم‌دار تمام‌عیار این شرکت معرفی شد. گوشی V60 در کل گوشی خوبی بود ولی معلوم نیست که آیا اصلا جانشین آن طراحی شده یا نه. احتمالا هیچوقت از این موضوع خبردار نخواهیم شد. گوشی وینگ هم طراحی جالبی دارد اما در نهایت نمایشگر چرخان آن کاربردی محسوب نمی‌شود. تکنولوژی بی‌هدف صرفا پر زرق‌وبرق است و کاربردی ندارد.

از طرف دیگر با وجود اینکه گزارش‌های زیادی در مورد گوشی رول‌شونده‌ی LG منتشر شده، ولی به احتمال زیاد شاهد عرضه‌ی آن نخواهیم بود.

شکست هرکدام از شرکت‌های حاضر در بازار موبایل اصلا خبر خوبی نیست. هرچقدر تعداد شرکت‌ها و رقابت‌ها بیشتر باشد، کاربران به گزینه‌های بهتر و جذاب‌تری دسترسی پیدا می‌کنند. اما با شکست‌های پیاپی بخش موبایل ال‌جی، روشن است که مدیران ارشد این شرکت صبرشان تمام شده است.

به نظر شما LG باید شکست را بپذیرد و از این بازار خارج شود؟ یا اینکه پتانسیل تصاحب بخشی از سهم بازار رقبا را دارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

خروج LG از بازار موبایل به نفع کیست؟

منبع: Android Authority

