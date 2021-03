گزار‌ش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که گویا آیفون‌های ۱۳ ناچ کوچکتری خواهند داشت. همچنین به‌تازگی عکس‌هایی از پنل جلویی آیفون ۱۳ منتشر شده است که طراحی ظاهری احتمالی این گوشی را نشان می‌دهد.

شرکت یونانی ارائه دهنده‌‌ی خدمات تعمیراتی iRepair، به‌تازگی تصاویری از پنل شیشه‌ای جلویی آیفون‌های ۱۳ با سایت MacRumors به اشتراگ گذاشته است. در این تصاویر جدید، همانند سری آیفون‌های ۱۲، شاهد نمایش پنل جلویی سه آیفون ۵٫۴ اینچ، ۶٫۱ اینچ و ۶٫۷ اینچ هستیم.

همان‌گونه که در این تصاویر جدید مشخص است، پنل شیشه‌ای جلویی آیفون ۱۳ دارای ناچ کوچکتری است. در این تصویر جدید می‌بینیم که اپل با منتقل کردن اسپیکر انجام مکالمات به حاشیه‌ی بالایی نمایشگر، توانسته است که ناچ آیفون را کوچکتر کند.

نگاهی به سال قبل هم نشان می‌دهد که در آن زمان هم اطلاعات منتشر شده ادعا می‌کردند که اپل در آیفون‌های ۱۲ از ناچ با اندازه‌ی کوچکتری استفاده خواهد کرد. با وجود مطرح شدن این ادعاها، بعد از رونمایی از آیفون‌های ۱۲ توسط اپل دیدیم که اندازه‌ی ناچ در این آیفون جدید هیچ تغییری نکرده است.

تحلیلگر محصولات اپل مینگ چی کو و دیگر افشاکنندگان اطلاعات در گذشته مدعی شده بودند که اپل قصد دارد در آیفون ۱۳ با ترکیب اجزای تشکیل دهنده‌ی قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID با یکدیگر، اندازه‌ی ناچ آیفون را کاهش دهد. با وجود مطرح شدن این ادعا‌ها، هیچ کدام از این افراد اعلام نکردند که اپل برای رسیدن به ناچی کوچکتر می‌خواهد تا محل قرارگیری اسپیکر مکالمات را تغییر دهد.

اپل از زمان رونمایی از آیفون X در سال ۲۰۱۷، از ناچ در آیفون‌هایش استفاده می‌کند و این شرکت از آن زمان تاکنون هیچ تغییری را در ناچ آیفون‌ها ایجاد نکرده است. به نظر می‌رسد که اپل امسال بعد از کوچک کردن اندازه‌ی ناچ، قصد دارد تا در سال ۲۰۲۲ یک تغییر ظاهری گسترده در آیفون‌ها ایجاد و از نمایشگر دارای حفره در آیفون‌ها استفاده کند، نمایشگری مشابه نمایشگر‌های استفاده شده در گوشی گلکسی S21 و دیگر گوشی‌های جدید.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل در سال ۲۰۲۳ قصد دارد تا با استفاده از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر، آیفون‌ها را در آن سال به‌گونه‌ای عرضه کند که دارای نمایشگری تمام صفحه و بدون وجود ناچ یا حفره باشند.

آیفون ۱۳ ممکن است پورت جدیدی به جای لایتنینگ داشته باشد

به‌جز ناچ، پیش‌بینی می‌شود که سری آیفون‌های ۱۳ طراحی ظاهری مشابهی را با آیفون‌های ۱۲ کنونی داشته باشند. از جمله دیگر قابلیت‌های پیش‌بینی شده برای آیفون‌های ۱۳ می‌توان به نمایشگر با نرخ‌نوسازی ۱۲۰ هرتز در مدل‌های پرو، باتری بزرگتر، پردازنده‌ی سریع‌تر A15 و دوربین‌های بهتر اشاره کرد.

در نهایت باید بگوییم که اپل قصد دارد از آیفون‌های ۱۳ در ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی کند. با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که این شرکت دوباره‌ به برنامه‌ی معمول خود برای رونمایی از آیفون‌های جدید باز خواهد گشت.

اپل ممکن است یک ویژگی بسیار محبوب را به کل خانواده‌ی آیفون ۱۳ اضافه کند

منبع: MacRumors

The post تصاویر جدید پنل جلویی آیفون ۱۳ از ناچ کوچکتر خبر می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala