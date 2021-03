اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد امسال از گوشی‌هایی با نمایشگر جدید رونمایی که که از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کنند. در همین راستا شرکت کوپرتینویی با سامسونگ وارد مذاکره شده تا نمایشگر کم‌مصرف و جدید LTPO AMOLED را برای سری آیفون ۱۳ تولید کند.

سال گذشته، هنگامی که اپل تصمیم گرفت آیفون ۱۲ را تولید کند دو انتخاب بسیار مهم پیش رو داشت. نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با اینترنت ۵G. بنا به دلایلی، شرکت آمریکایی قادر نبود هر دو فناوری را همزمان در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار دهد. به همین خاطر آن‌ها تصمیم گرفتند امسال را با نمایشگرهای ۶۰ هرتزی پشت سر بگذارند اما کاربران از پرسرعت‌ترین اینترنت داده‌ی موجود بی‌بهره نباشند. در نتیجه آیفون‌ها به اینترنت ۵G مجهز شدند اما هیچ یک از آن‌ها نمایشگری با رفرش‌ریت بیشتر از ۶۰ هرتز ندارند.

اما به گفته‌ی تحلیل‌گران، این روند در سال ۲۰۲۱ و با ورود آیفون ۱۳ تغییر خواهد کرد. به گزارش وب‌سایت The Elec، خط تولید A3 سامسونگ دیسپلی که وظیفه‌ی تولید نمایشگرهای LTPS OLED آیفون‌ها را بر عهده داشت اکنون به تولید پنل‌های LTPO رو آورده تا در آیفون‌های جدید مورد استفاده قرار بگیرند.

نمایشگرهای LTPO پیش از این برای ساعت‌های اپل واچ تولید می‌شدند چرا که برخلاف LTPS، این اجازه را به گوشی می‌دهد تا کنترل دقیقی روی رفرش‌ریت نمایشگر داشته باشد و در نتیجه در مصرف انرژی هم صرفه‌جویی می‌شود. تنها مشکلی که در رابطه با این پنل‌ها وجود دارد، دشواری تولید آن‌هاست. در غیر این صورت فعلا پنلی بهتر از LTPO برای گوشی‌های هوشمند وجود ندارد.

در نتیجه‌ی همین دشواری تولید است که وقتی نیمه‌ی اول امسال ساخت نمایشگرهای LTPO در دستور کار قرار گرفت، ظرفیت تولید بخش A3 سامسونگ دیسپلی از ۱۰۵/۰۰۰ پنل در هر ماه در سال گذشته (LTPS) به ۷۰/۰۰۰ پنل در هر ماه کاهش پیدا می‌کند (LTPO).

اپل دنبال روشی برای استفاده از باتری بزرگتر در آیفون است

البته گزارشی که از سوی این تحلیل‌گر منتشر شده به جزئیات مربوط به نمایشگرهای آیفون ۱۳ اشاره نکرده. مثلا نمی‌دانیم دقیقا رفرش‌ریت مدل‌های مختلف از پرچم‌دارهای مختلف اپل چگونه خواهد بود. البته با توجه به گفته‌های مینگ‌چی کو که یکی از تحلیل‌گران نام‌آشنای اپل به حساب می‌آید و معمولا گفته‌هایش درست از آب در می‌آیند، تنها مدل پرو و پرو مکس به نمایشگرهایی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز می‌شوند و کاربران دو مدل استاندارد و مینی باید با همان رفرش‌ریت ۶۰ هرتز سر کنند. حتی گفته می‌شود مدل‌های پرو و پرو مکس به نمایشگر حفره‌ای مجهز می‌شوند و از ناچ در آن‌ها خبری نخواهد بود.

اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشند، بنابراین در سال ۲۰۲۲، شاید خرید پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی اندرویدی به نسبت مدل‌های اقتصادی اپل منطقی‌تر باشد. البته باید دید آیا اپل واقعا می‌خواهد در سالی که حتی گوشی‌های ارزان‌قیمت به نمایشگرهای حداقل ۹۰ هرتزی مجهز می‌شوند، پرچم‌داران خود را با رفرش‌ریت ۶۰ هرتز راهی بازار کند یا خیر.

به گفته‌ی دن ایوز، تحلیل‌گر شرکت ودباش، اپل سری آیفون ۱۳ را مطابق برنامه‌ریزی هر ساله‌ی خود (به جز سال گذشته) در همان ماه سپتامبر رونمایی خواهد کرد. همانطور که می‌دانید، به خاطر یک سری مشکلات که در صدر همه‌ی آن‌ها شیوع ویروس کرونا قرار داشت، رونمایی از نماینده‌های سری آیفون ۱۲ اپل به ماه اکتبر موکول شد اما این برنامه در سال جدید به روال عادی خود باز می‌گردد.

با این حال تا ماه سپتامبر هم فاصله‌ی زیادی باقی مانده و کمی زود است بخواهیم با قاطعیت در رابطه با جزئیات پیرامون آیفون‌ها صحبت کنیم. فعلا هرآنچه که درباره‌ی این گوشی‌ها منتشر می‌شود در حد یک شایعه است چون یک مشکل در زنجیره‌ی تامین می‌تواند کل برنامه‌ها را دستخوش تغییراتی اساسی کند. هرچند اینکه آیفون ۱۳ با نمایشگر ساخت سامسونگ عرضه می‌شود ظاهرا قطعی است.

اپل ممکن است یک ویژگی بسیار محبوب را به کل خانواده‌ی آیفون ۱۳ اضافه کند

منبع: GSMArena

