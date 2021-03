اسپیس‌ایکس ساعاتی پیش مجموعه‌ی دیگری از صورت فلکی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در مدار قرار داد تا شمار پرتاب‌های موفق ۲۰۲۱ این شرکت را به ۹ برساند.

در پرتاب امروز که در ساعت ۰۴:۲۸ بامداد منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۲:۵۸ به وقت تهران) از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام شد، موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس ۶۰ ماهواره‌ی استارلینک را برای تزریق مداری با خود حمل می‌کرد.

حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب، بوستر مرحله‌ی اول B1060 موشک فالکون ۹ با موفقیت بر روی سکوی شناور و بدون سرنشین «البته که هنوز دوستت دارم» فرود آمد و ششمین سفر موفق رفت و برگشت خود به فضا را رقم زد.

این پرتاب که با شماره‌ی V1 L22 شناخته می‌شود، آخرین پرتاب اسپیس‌ایکس در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ میلادی بود. بدین ترتیب این شرکت امسال ۹ پرتاب انجام داده و اگر بتواند این کار را در ادامه‌ی سال هم دنبال کند به ۳۶ پرتاب موفق دست خواهد یافت. اگرچه اسپیس‌ایکس برای ۴۸ پرتاب در سال جاری برنامه‌ریزی کرده است اما با روند فعلی باز هم به آسانی از تعداد ۲۶ پرتاب در سال قبل جلوتر خواهد بود.

نکته‌ی قابل توجه آن است که اسپیس‌ایکس در همه‌ی پروازهایی که امسال انجام داده است از بوسترهای مرحله اول بازیابی شده استفاده کرده است و به‌نظر نمی‌رسد که تا نیمه‌های سال ۲۰۲۱ هم شاهد استفاده از بوستر جدیدی برای مأموریت‌های موشک فالکون ۹ باشیم. یکی از دلایل پرتاب‌های پیوسته‌ی اسپیس‌ایکس قابلیت بازیابی بوسترهای آن است که باعث کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به روند پرتاب‌ها می‌شود.

موشکل فالکون ۹ طوری طراحی شده است که بدون نیاز به تعمیر اساسی قابلیت ۱۰ بار استفاده‌ی مجدد را دارد. در پرتاب قبلی مجموعه ماهواره‌های استارلینک که دو هفته‌ی گذشته انجام شد، فالکون ۹ یک رکورد ثبت کرد و بوستر این موشک B1051 موفق شد نهمین پرتاب و فرود سالم خود را هم انجام دهد.

با پرتاب امروز شمار ماهواره‌های عملیاتی صورت فلکی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ۱۳۲۱ فروند رسید. تا کنون کم‌تر از ۲ درصد این ماهواره‌ها دچار مشکل شده‌اند و برخی از آن‌ها با خارج شدن از مدار در جو سوخته‌اند. اگرچه با ادامه‌ی پرتاب‌های موفق، میزان خرابی ماهواره‌های تازه به ۰٫۶ درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که مأموریت بعدی استارلینک در اوایل آوریل (نیمه‌ی فروردین) انجام شود و پیش از تمرکز بر مأموریت کرو-۲ برای فرستادن فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی، حداقل شاهد یک یا دو مأموریت دیگر استارلینک باشیم.

استارشیپ؛ غول ۱۲۰ متری اسپیس‌ایکس برای فتح مریخ

عکس کاور: پرتاب شماره ۹ اسپیس‌ایکس در سال ۲۰۲۱ برای قرار دادن ناوگان تازه‌ی استارلینک

Credit: SpaceX

منبع: Teslarati

The post اسپیس‌ایکس آخرین پرتاب سه ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ را انجام داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala