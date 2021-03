برخی از مشتریان سامسونگ در ایرلند به‌زودی می‌توانند کالاهای خریداری شده را از طریق پهپاد دریافت کنند. سامسونگ برای این منظور با شرکت Manna Drone Delivery قرارداد همکاری امضا کرده است. البته مشتریان جدیدترین گجت‌های سامسونگ شامل گلکسی S21 اولترا، گلکسی بادز پرو، گلکسی تب S7، گلکسی واچ ۳ و جدیدترین گوشی‌های سری گلکسی A می‌توانند از این قابلیت بهره‌مند شوند. همچنین فعلا برای فقط ساکنان شهر Oranmore در ایرلند این ویژگی ارائه می‌شود.

شرکت Manna برای این کار از پهپادهای بزرگی استفاده می‌کند که می‌توانند در ارتفاع بین ۵۰ تا ۸۰ متر با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنند. این شرکت می‌گوید سرعت پهپادهای آن به قدری بالا است که پس از ترک مرکز موردنظر در عرض فقط ۳ دقیقه به مقصد می‌رسد. شرکت مانا همچنین در حال همکاری با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر کسب‌وکارهای محلی برای تحویل کالاهایی مانند کتاب، دارو و دیگر موارد به افراد ساکن در این منطقه است.

رئیس بخش فروش آنلاین سامسونگ ایرلند در این رابطه گفته که برای آن‌ها تجربه‌ی دلچسب خرید محصولات سامسونگ اهمیت زیادی دارد و با این کار به استقبال آینده‌ی خرده‌فروشی رفته‌اند. او خاطرنشان کرده که با توجه به شرایط فعلی، امکان خرید محصولات و تحویل سریع آن‌ها بدون نیاز به برخورد مستقیم با فروشنده، اهمیت زیادی دارد.

اگرچه فعلا این قابلیت فقط برای یک منطقه در ایرلند ارائه شده، ولی سامسونگ برای فعال‌سازی این قابلیت در کل کشور ایرلند اظهار امیدواری کرده است.

تحویل کالا با پهپاد؛ تلاش‌های صورت گرفته و چالش‌های پیش رو

