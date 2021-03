درآمد شیائومی به لطف مشکلات هواوی افزایش یافته است

سهم بازار هواوی در مناطق مختلف جهان با سرعت زیادی در حال کاهش است و تحقیقات نشان می‌دهند که شیائومی بیشترین نفع را از مشکلات هواوی می‌برد. حالا در جدیدترین گزارش مالی شیائومی، بهبود وضعیت این شرکت تایید شده است.

در سه‌ماهه‌ی منتهی به دسامبر ۲۰۲۰، سود سالانه‌ی این شرکت با رشد ۳۶.۷ درصدی روبرو شده است. طی این مدت، شیائومی توانسته سود ۴۹۰.۷ میلیون دلاری کسب کند و درآمد آن در این مدت به ۱۰.۸ میلیارد دلار می‌رسد. فروش گوشی‌های هوشمند بار دیگر بیش از نیمی از کل فروش شیائومی را به خود اختصاص داده است.

در این سه‌ماهه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، فروش گوشی‌های شیائومی ۳۸.۴ درصد بیشتر شده و روی هم رفته گوشی‌های گران‌قیمت مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. همانطور که گفتیم بخش قابل توجهی از این موفقیت به لطف مشکلات هواوی امکان‌پذیر شده است. در بازار چین، فروش گوشی‌های شیائومی نسبت به سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۱۹ حدود ۵۲ درصد افزایش یافته و سهم بازار این گوشی‌ها در بازار چین به تقریبا ۱۵ درصد رسیده است.

در چند سال گذشته شیائومی‌ تمرکز خود را بر روی بازار اروپا افزایش داده و در این بازار هم به لطف مشکلات هواوی توانسته عملکرد خیلی خوبی را داشته باشد. با وجود این موفقیت‌ها، شیائومی‌ باید با چالش‌های مختلفی روبرو شود.

به گفته‌ی مدیرعامل شیائومی، کمبود جهانی تراشه که طیف وسیعی از گجت‌ها را تحت تاثیر قرار داده، در سال جاری و سال آینده یک چالش بزرگ برای این شرکت خواهد بود. با این وجود، شیائومی‌ اعلام کرده که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، در سال جاری میلادی هم روند رشد این شرکت ادامه پیدا می‌کند.

آیا شیائومی می‌تواند جای خالی هواوی را پر کند؟

منبع: PhoneArena

منبع متن: digikala