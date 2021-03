سال ۲۰۲۱ تا به این لحظه پر بوده از گوشی‌های گیمینگ؛ از سری نوبیا رد مجیک ۶ گرفته (از برند ZTE) تا سری ایسوس راگ فون ۵ و بلک شارک ۴ که به‌تازگی نیز رونمایی شده‌اند. حالا اما به نظر می‌رسد لنوو هم قصد دارد جدیدترین نماینده‌ی خود را تحت عنوان لنوو لیجن ۲ پرو رونمایی کند و ظاهرا این اتفاق در تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) رخ خواهد داد.

لنوو اگرچه در تولید گوشی‌های هوشمند فعالیت زیادی ندارد و خب برند شناخته‌شده‌ای هم در این صنعت نیست، اما تمرکز ویژه‌ای روی گوشی‌های گیمینگ دارد. حتی برند لیجن را هم بیشتر به واسطه‌ی لپ‌تاپ‌های این شرکت می‌شناسیم چرا که عمده تمرکز آن روی تولید لپ‌تاپ و تبلت است. با این حال این شرکت تصمیم گرفته شانس خود را در این صنعت پررقابت نیز امتحان کند و در حال حاضر یک گوشی گیمینگ تحت عنوان لنوو لیجن پرو هم در سبد محصولات خود دارد که سال گذشته راهی بازار شد.

حالا شرکت تصمیم دارد جانشین آن را با نام لنوو لیجن ۲ پرو رونمایی کند و به‌تازگی پوستری از آن در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرد که به تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۱ (۱۹ فروردین) به عنوان زمان معرفی از این محصول اشاره شده. از آن جایی که این پست توسط خود شرکت به اشتراک گذاشته شده، بنابراین رسمی است و می‌توان با قاطعیت گفت در زمان یاد شده شاهد رونمایی از نماینده‌ی گیمینگ لنوو خواهیم بود.

در توضیحات مربوط به این گوشی در این پست آمده که پرچم‌دار جدید، «قهرمانی است که آمده تا مشکلاتی را که سایرین از پس آن بر نمی‌آیند حل کند». اگرچه با این جمله یک کری ریز هم برای رقبای سرسختی چون راگ فون ۵ و بلک شارک ۴ خوانده شده اما انتظار می‌رود لنوو لیجن ۲ پرو قابلیتی را با خود به همراه داشته باشد که تاکنون در هیچ گوشی گیمینگ دیگری شاهد آن نبوده‌ایم؛ قابلیتی جز ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و نمایشگر ۱۶۵ هرتزی که در حال حاضر گوشی‌هایی با این مشخصات وجود دارند.

اوایل همین ماه بود که لنوو پستی را در ویبو به اشتراک گذاشت و در آن از قابلیت خنک‌کنندگی منحصر بفرد گوشی گیمینگ خود گفته بود. به نظر می‌رسد گوشی مورد نظر از یک سیستم‌خنک‌کنندگی دوگانه بهره می‌برد که شامل دو فن درون گوشی می‌شود. اگرچه در حال حاضر شرکت‌ها برای حل مشکل گرم شدن گوشی راه حل‌های متنوع و در عین حل موفقی را پیاده کرده‌اند اما خب استفاده از دو فن درون گوشی چیزی است که تاکنون ندیده بودیم.

انتظار می‌رود لنوو لیجن ۲ پرو با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار شود که برای رسیدگی به تمام امور از جمله اجرای سنگین‌ترین برنامه‌ها و بازی‌ها فراتر از کافی به نظر می‌رسد. اما خب اگر این قدرتمندترین ترکیب سخت‌افزاری پرچم‌دار لنوو باشد، راگ فون ۵ آلتیمیت و نوبیا رد مجیک ۶ پرو با ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم کماکان بی‌رقیب خواهند بود. همچنین گفته می‌شود یک شارژر ۱۱۰ واتی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که طراحی بسیار زیبایی دارد و می‌تواند گوشی را از طریق دو پورت USB-C شارژ کند.

لنوو لیجن ۲ پرو به‌زودی رونمایی می‌شود اما خبری از بابت قیمت و سایر مشخصات و جزئیات مربوط به آن در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم طی روزهای آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون آن منتشر می‌شود.

