چند هفته قبل رندر مربوط به گوشی‌های هواوی P50 و P50 پرو منتشر شد که طراحی کلی ماژول دوربین‌ها را نشان می‌داد. در این رندرها شاهد دو دایره‌ی بزرگ به‌عنوان ماژول دوربین بودیم ولی درون آن‌ها هیچ جزئیاتی قرار نداشت.

حالا یکی دیگر از افشاگران، رندر جدیدی از هواوی P50 پرو پلاس منتشر کرده که جزئیات دوربین پنج‌گانه‌ی آن را نشان می‌دهد. طبق این تصاویر، در یکی از دایره‌ها یک دوربین پریسکوپی و لنز کوچکی تعبیه شده و در دایره‌ی پایینی شاهد دوربین سه‌گانه به همراه احتمالا سنسور ToF هستیم.

باید خاطرنشان کنیم که این رندرها لزوما ۱۰۰ درصد دقیق نیستند. ماه گذشته همین افشاگر رندرهایی از این گوشی منتشر کرد که طراحی متفاوتی برای ماژول دوربین را نشان می‌داد. نکته اصلی این است که حتی اگر این رندرها بر اساس اطلاعات موثق درست شده باشند، شرکت‌ها معمولا نمونه‌های مختلفی از گوشی را ایجاد می‌کنند تا در نهایت بر سر طرح نهایی به توافق برسند.

در ابتدا شایعات مختلف احتمال معرفی این گوشی‌ها در ماه جاری میلادی را مطرح کردند. اما به دلیل مشکلات تحریم‌ها، حالا گفته می‌شود در ماه می (اردیبهشت-خرداد) شاهد معرفی این گوشی‌ها خواهیم بود. بر اساس این رندرها، نمایشگر هواوی P50 پرو پلاس از نوع آبشاری است و خمیدگی بیشتری نسبت به مدل پرو دارد. سال گذشته اعلام شد که هواوی برای این گوشی‌ها از نمایشگرهای اولد ساخت سامسونگ و ال‌جی استفاده خواهد کرد ولی احتمالا این پیش‌بینی محقق نخواهد شد.

با وجود اینکه هواوی همواره می‌تواند از نمایشگرهای ساخت شرکت چینی BOE استفاده کند، اما دستیابی به تراشه‌های کایرین ۹۰۰۰ به چالش مهمی برای این شرکت بدل شده و احتمالا بخشی از دلیل تاخیر در عرضه‌ی این گوشی‌ها به همین موضوع برمی‌گردد.

منبع: GSM Arena

The post رندر جدید هواوی P50 پرو پلاس دوربین‌های آن را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala