هدست واقعیت ترکیبی اپل وزنی کمتر از آیفون دارد

هدست واقعیت ترکیبی پرحاشیه‌ی اپل گویا وزنی کمتر از ۱۵۰ گرم دارد. اگر این اطلاعات جدید منتشر شده توسط مینگ چی کو درست باشند، می‌توانیم بگوییم که هدست واقعیت ترکیبی اپل در مقایسه با دیگر هدست‌های موجود در بازار، بسیار سبک‌تر است.

این گزارش جدید توسط تحلیلگر مشهور محصولات اپل مینگ چی کو منتشر شده و سایت ۹to5Mac توانسته است که به این گزارش دست پیدا کند. بدون شک وزن کم این هدست باعث خواهد شد که کاربران در زمان استفاده بتوانند که به مدت بیشتری از این هدست استفاده کنند.

برای مقایسه باید بگوییم که هدست واقعیت ترکیبی ۱۵۰ گرمی اپل از هدست‌های موجود در بازار مانند Oculus Quest 2، با وزن ۵۰۳ گرم، هدست مایکروسافت HoloLens ، با وزن ۶۴۵ گرم و هدست Valve Index، با وزن ۸۰۹ گرم، بسیار سبک‌تر است.

حتی می‌توان گفت که هدست واقعیت ترکیبی اپل از گوگل Daydream View هم که یک هدست واقعیت مجازی از جنس پارچه با محلی برای قرار دادن گوشی است، سبک‌تر است. برای اطلاع باید بگوییم که هدست پارچه‌ای گوگل ۲۲۰ گرم وزن دارد.

اگر این اطلاعات جدید درست باشند، باید گفت که هدست واقعیت ترکیبی اپل از آیفون هم سبک‌تر است. نگاهی به خانواده‌ی آیفون‌های ۱۲ نشان می‌دهد که آیفون ۱۲ اپل ۱۶۴ گرم وزن دارد. علاوه‌بر وزن بسیار کم، این هدست واقعیت ترکیبی دارای قابلیت‌های جذابی هم است و ممکن است که به‌زودی هم به بازار عرضه شود.

در ماه ژانویه‌ (دی) بلومبرگ در گزارش خود درباره‌ی این هدست عنوان کرد که هدست اپل دارای هر دو قابلیت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است و اپل می‌خواهد که آن را در سال ۲۰۲۲ عرضه کند. اطلاعات منتشر شده توسط نشریه‌ی The Information در ماه فوریه (بهمن) نشان می‌دهند که این هدست در بهترین حالت سال آینده عرضه خواهد شد.

علاوه‌بر این، نشریه‌ی The Information طرح شماتیکی را از شکل ظاهری این هدست منتشر کرده است. نگاهی به طرح منتشر شده توسط این نشریه نشان می‌دهد که هدست واقعیت ترکیبی اپل در قسمت جلویی خود حالت پارچه‌ای مشبک دارد و بند قسمت پشتی‌ آن مشابه بند استفاده شده در اپل واچ است. با توجه به نوع مواد استفاده شده در ساخت این هدست، می‌توان فهمید که اپل چگونه توانسته وزن این دستگاه را کاهش دهد.

هدست واقعیت ترکیبی اپل با اسم رمز N301 هم اکنون در حال توسعه است. از جمله قابلیت‌های این دستگاه می‌توان به نمایشگر‌هایی با رزولوشن ۸K، فناوری ردیابی چشم، دوربین‌های بسیار زیاد برای تشخیص حرکت‌های دست و نمایش محیط اطراف در نمایشگر‌های داخلی این هدست اشاره کرد.

مینگ چی کو در گزارش جدید خود همچنین مدعی شده است که این دستگاه دارای لنز‌هایی از جنس پلاستیک، فاصله‌ی کانونی بسیار کم و نمایشگر‌هایی با فناوری Micro-OLED است. با وجود مطرح شدن این اطلاعات درباره‌ی هدست واقعیت ترکیبی اپل، باید بگوییم که گویا این هدست قیمت کمی ندارد.

حلقه‌ی اسرارآمیز اپل در پتنت جدیدی دیده شد

گزارش‌های منتشر شده توسط نشریه‌ی The Information از قیمت ۳۰۰۰ دلاری این هدست خبر می‌دهند. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که قیمت این هدست از هدست ۲۹۹ دلاری Oculus Quest بسیار گران‌تر، ولی در مقایسه هدست ۳۵۰۰ دلاری مایکروسافت HoloLens 2 ارزان‌تر است.

بلومبرگ در گزارش‌های خود مدعی شده که هدست واقعیت ترکیبی اپل در زمان توسعه با چالش‌های مختلفی مواجه شده است. با توجه به این موضوع و مدت زمان باقی مانده تا رونمایی از این هدست، می‌توان گفت که این احتمال وجود دارد که ویژگی‌های به کار رفته در این هدست تغییر کنند.

البته اپل به‌تازگی سرپرست بخش سخت‌افزار خود یعنی Dan Riccio را از بخش سخت‌افزار به بخش مربوط به توسعه‌‌ی دستگاه‌های واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی خود آورده است. انجام این کار توسط اپل می‌تواند نشان دهنده‌ی این موضوع باشد که زمان رونمایی از این هدست از آنچه که تصور می‌شود نزدیک‌تر است.

هدست واقعیت ترکیبی اپل سیستم ردیابی چشم خواهد داشت

منبع: The Verge

The post هدست واقعیت ترکیبی اپل وزنی کمتر از آیفون دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala