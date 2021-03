گوشی‌های سری شیائومی می میکس به داشتن ویژگی‌های نوآورانه شهرت دارند اما بعد از معرفی گوشی مفهومی می میکس آلفا در اواخر سال ۲۰۱۹، دیگر خبری از نسل جدید این سری نشد. حالا شیائومی در شبکه اجتماعی ویبو رسما اعلام کرده که در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین) از نسل جدید سری می میکس رونمایی می‌کند.

البته طبق ترجمه‌ی متن منتشر شده، دقیقا مشخص نیست که آیا این گوشی به طور کامل رونمایی می‌شود یا اینکه فقط به طور محدود به آن پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه در این متن از لغت «گپ زدن» (Chat) استفاده شده، به احتمال زیاد فقط به طور محدود طراحی و بخشی از امکانت این گوشی نشان داده می‌شود.

طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های زیادی در مورد اولین گوشی تاشوی شیائومی منتشر شده که گفته می‌شود مبتنی بر برند می میکس خواهد بود. در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو، سامسونگ موفق شده چندین گوشی را راهی بازار کند و در این زمینه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. البته شیائومی هم به عرضه‌ی گوشی‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه شهرت دارد و باید ببینیم که این گوشی با چه قیمتی به دست کاربران می‌رسد.

از بین ویژگی‌های احتمالی این گوشی می‌توانیم به نمایشگر اصلی با اندازه‌ی ۷ اینچ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کنیم. همچنین احتمالا اسنپدراگون ۸۸۸ به‌عنوان تراشه‌ی آن انجام وظیفه می‌کند و دوربین اصلی آن هم مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است. در نهایت همانطور که احتمالا می‌دانید، در این مراسم شاهد معرفی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا نیز خواهیم بود.

