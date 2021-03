آیفون ۱۳ احتمالا شهریور رونمایی خواهد شد

به احتمال زیاد امسال اپل می‌خواهد با پایبندی به برنامه‌ی زمانی قبلی خود درباره‌ی معرفی آیفون، حداقل برخی از مدل‌های آیفون ۱۳ را در ماه سپتامبر (شهریور) معرفی کند. این اطلاعات جدید که توسط تحلیلگر Wedbush به نام Dan Ives منتشر شده، نشان می‌دهد که اپل قصد دارد حداقل از برخی مدل‌های آیفون ۱۳ در هفته‌ی سوم ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی کند.

این تحلیلگر در گزارش تحقیقاتی خود که با سایت MacRumors به اشتراک گذاشته، مدعی شده که حتی ممکن است اپل از آیفون‌های ۱۳ در اوایل ماه اکتبر (اواسط مهر) رونمایی کند. او در گزارش خود می‌گوید:

«اطلاعات جدید بدست آمده از زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی قطعات درباره‌ی آیفون ۱۳ نشان می‌دهند که گویا این شرکت تکنولوژی کوپرتینویی می‌خواهد از نسل بعدی آیفون همانند گذشته، در ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی کند.»

«با توجه به زمان مطرح شده برای رونمایی از آیفون ۱۳، ما عقیده داریم که اپل می‌خواهد از آیفون ۱۳ در هفته‌ی سوم ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی کند. البته ممکن است که اپل تصمیم بگیرد اصلاحاتی را در آیفون‌های بعدی ایجاد کند، در نتیجه احتمال رونمایی از نسل بعدی آیفون در اوایل ماه اکتبر (اواسط مهر) هم مطرح است.»

نگاهی به سابقه‌ی اپل در زمان رونمایی از آیفون‌ها نشان می‌دهد که این شرکت به طور معمول از آیفون‌های جدید در ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی می‌کند. البته باید بگوییم که در سال گذشته با توجه مشکل‌های به وجود آمده در تولید به‌دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، اپل از تمامی‌ آیفون‌های ۱۲ در ماه اکتبر (مهر) رونمایی کرد.

آیفون ۱۳ با نمایشگر LTPO AMOLED ساخت سامسونگ عرضه می‌شود

با توجه به این موضوع که اکنون زنجیره‌ی تأمین‌کنندگان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، تجعب‌آور نخواهد بود که اپل دوباره به برنامه‌ی زمانی گذشته‌ی خود یعنی رونمایی از آیفون‌های جدید در ماه سپتامبر (شهریور) بازگردد.

Ives در گزاش خود ادعا‌هایی را درباره‌ی ویژگی‌های آیفون ۱۳ مطرح کرده و گفت است که اپل قصد دارد نسخه‌ای از آیفون ۱۳ را با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایت عرضه کند. او همچنین مدعی شده است که اپل در تمامی آیفون‌های ۱۳ از ماژول دوربین مجهز به سنسور LiDAR استفاده خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این ادعاها توسط این شخص، باید بگوییم که تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، باور دارد که همانند آیفون‌های ۱۲، اپل از سنسور LiDAR تنها در ماژول دوربین مدل‌های پرو استفاده خواهد کرد.

تصویر پنل جلویی آیفون ۱۳ با ناچ کوچکتر منتشر شد

منبع: MacRumors

The post آیفون ۱۳ احتمالا شهریور رونمایی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala