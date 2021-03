با معرفی پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با دو مورد از قدرتمندترین گوشی‌های بازار در زمینه‌ی عکاسی یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی S21 اولترا بپردازیم تا ببینیم لنزهای جدید هاسل‌بلاد بکار رفته در نماینده‌ی وان‌پلاس چه تغییری در بهبود کیفیت تصاویر ثبت شده توسط این گوشی به نسبت سایر گوشی‌ها بوجود آورده.

وان‌پلاس مطابق برنامه‌ی قبلی در تاریخ ۳ فروردین از پرچم‌دارهای سری ۹ خود که شامل سه گوشی در مدل استاندارد، پرو و R می‌شدند رونمایی کرد. بهترین مدل در این سری وان‌پلاس ۹ پرو است که برای رقابت با بهترین پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ طراحی شده و روی کاغذ توانسته پا به پای بهترین‌ها پیش برود. وب‌سایت PhoneArena اما از یک هفته قبل توانسته به مدل پرو این سری دسترسی داشته باشد و آن را از تمامی زوایا مورد بررسی قرار دهد.

در این مطلب اما به مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با بهترین‌های بازار نظیر گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس می‌پردازیم تا ببینیم آیا وان‌پلاس می‌تواند این دو پرچم‌دار را از لحاظ کیفیت عکاسی پشت سر بگذارد یا خیر. در این بررسی هر یک از گوشی‌ها نقطه قوت خاص خود را دارند؛ نقطه قوت آیفون ۱۲ پرو مکس دوربین اصلی بسیار قدرتمند آن است، گلکسی S21 اولترا هم به قدرت دوربین‌های تله‌فوتوی خود متکی است و در وان‌پلاس ۹ پرو هم در درجه‌ی اول دوربین فوق عریض و سپس دوربین اصلی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند.

با این حال قبل از اینکه به مقایسه‌ی دوربین نماینده‌ی وان‌پلاس با دو گوشی‌های سامسونگ و اپل بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به مشخصات فنی دوربین آن‌ها روی کاغذ تا ببینیم در عمل باید چه انتظاری از آن‌ها داشته باشیم.

نام گوشی وان‌پلاس ۹ پرو گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی -لنز ۲۳ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/1.8 – دارای لرزشگیر اپتیکال ۱۰۸ مگاپیکسلی -لنز ۲۴ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/1.8 – دارای لرزشگیر اپتیکال – سنسور لیزری جهت بهبود فوکوس خودکار ۱۲ مگاپیکسلی – لنز ۲۶ میلی‌متری ۷P با گشودگی دیافراگم f/1.6 – دارای لرزشگیر سنسور شیفت دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی – لنز ۱۴ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی – لنز ۱۳ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2 – دارای لرزشگیر Super Steady حین فیلم‌برداری ۱۲ مگاپیکسلی – لنز ۱۳ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی – لنز ۶۹ میلی‌متری – گشودگی دیافراگم f/2.4 – قابلیت زوم ۳ برابری اپتیکال ۱۰ مگاپیکسلی – لنز ۷۰ میلی‌متری – گشودگی دیافراگم f/2.4 – قابلیت زوم ۳ برابری اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی – لنز ۶۵ میلی‌متری – گشودگی دیافراگم f/2.2 – قابلیت زوم ۳.۵۲ برابری اپتیکال سایر سنسورها ۲ مگاپیکسلی مونوکروم ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو – لنز ۲۴۰ میلی‌متری – گشودگی دیافراگم f/4.9 – قابلیت زوم ۱۰ برابری اپتیکال سنسور LiDAR دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسل ۴۰ مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل

همانطور که می‌بینید، تفاوت اصلی بین دوربین اصلی دو گوشی، لنز عریض‌تر وان‌پلاس ۹ پرو است که ۲۳ میلی‌متری است (در مقایسه با ۲۴ میلی‌متری گلکسی S21 اولترا و ۲۶ میلی‌متری آیفون ۱۲ پرو مکس). اما خب از لحاظ جذب نور، به لطف گشودگی دیافراگم بازتر، نماینده‌ی اپل عملکرد بهتری دارد. از طرفی دوربین فوق عریض وان‌پلاس ۹ پرو به نسبت دو محصول دیگر اندکی زاویه‌ی محدودتری را پوشش می‌دهد چرا که از لنز ۱۴ میلی‌متری برخوردار است (در مقایسه با لنز ۱۳ میلی‌متری در دو گوشی دیگر). از طرفی نماینده‌ی سامسونگ در بزرگ‌نمایی حرف اول را می‌زوند و می‌تواند چه به صورت دیجیتال و چه به صورت اپتیکال، دو گوشی دیگر را با اختلاف بسیار زیادی پشت سر بگذارد.

این بررسی در ۶ بخش صورت می‌گیرد که شامل عملکرد گوشی‌ها در عکاسی در نور روز با دوربین اصلی، زوم، حالت پرتره، عکاسی در نور شب، عکاسی با دوربین سلفی و فوق عریض می‌شوند. لازم به ذکر است در این مقایسه فقط کیفیت گوشی‌ها در عکاسی مورد بررسی قرار گرفته نه فیلم‌برداری.

مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس

عکاسی در نور روز با دوربین اصلی

تصویر شماره ۱

چند سالی است که شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در پرچم‌دارهای خود از دوربین اصلی بسیار قدرتمندی استفاده می‌کنند و به همین خاطر در نور روز و در شرایطی که هیچ صحنه‌ی چالش‌برانگیزی در محیط وجود نداشته باشد، عملکرد پرچم‌دارها در بسیاری از زمینه‌ها نظیر گستره‌ی دینامیکی، نمایش جزئیات، میزان نویز و مواردی از این دست با یکدیگر برابر است. تنها تفاوتی که بین آن‌ها دیده می‌شود، در نتیجه‌ی رفتار متفاوت آن‌ها در نمایش رنگ‌هاست که خب این موضوع سلیقه‌ای است.

مثلا وان‌پلاس ۹ پرو تصویر بسیار خوبی را ثبت کرده اما در نمایش رنگ‌ها به گونه‌ای عمل کرده که با تصویر واقعی کمی در تضاد است و بیشتر تمرکز روی زیباسازی تصویر بوده تا نمایش واقعی‌تر آن. همین موضوع با شدت مختلف در دو گوشی آیفون و گلکسی هم دیده می‌شود چون کاربران تمایل دارند تصاویری که ثبت می‌کنند زیباتر باشد. به همین خاطر حتی اپل هم که سال‌ها به خاطر ثبت تصاویر طبیعی معروف بوده، اینبار رویه‌ی متفاوتی را در پیش گرفته.

اما اگر بخواهیم ریزتر به این تصاویر نگاه کنیم، به نظر می‌رسد وان‌پلاس ۹ پرو نتوانسته رنگ سبز را آنطور که باید زیبا به نمایش بگذارد. از طرفی رنگ آبی آسمان هم کمی تیره به نمایش درآمده و به نسبت دو تصویر دیگر اشباع‌شده‌تر است. نماینده‌ی اپل هم در این تصویر در اعمال کنتراست تصویر زیاده‌روی کرده و باید عملکرد دو گوشی دیگر را در کنتراست تصویر بهتر و معتدل‌تر بدانیم.

تصویر شماره ۲

در تصویر بالا، کنتراست بیش از حد آیفون ۱۲ بیشتر به چشم می‌آید. چرا که در نقاط تاریک و در جایی که سایه وجود دارد، تصویر بیش از حد تیره به نمایش درآمده و به همین خاطر جزئیات نقاط تیره به نسبت جزئیات موجود در دو تصویر دیگر کمتر است. اما خب آنقدری نیست که به شکل محسوسی دیده شود.

تصویر شماره ۳

در تصویر بالا، وان‌پلاس اندکی تصویر سردتری را به ثبت رساند. اگر دقت کنید، می‌بینید که گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس تصویر گرم‌تر و درخشان‌تری را ثبت کردند و جزئیات بیشتری هم در نقاط تیره دیده می‌شود. به همین خاطر در این صحنه، عملکرد آیفون و گلکسی بیشتر مورد پسند واقع شد. هرچند به صورت کلی وان‌پلاس ۹ پرو هم عالی ظاهر شد.

تصویر شماره ۴

در این تصویر اما سردتر نشان دادن تصویر به نفع وان‌پلاس ۹ پرو و سایه‌ی زردرنگ موجود در تصویر ثبت شده توسط گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس به ضرر آن‌ها تمام شده. البته از لحاظ زیبایی طبیعتا دو تصویر ثبت شده توسط گلکسی و آیفون زیباتر است اما وان‌پلاس ۹ پرو موفق شده به طور دقیقی رنگ سفید چوب را به نمایش در بیاورد. با این حال تمام این تفاوت در عملکرد کاملا جزئی بوده و همانطور که گفته شد چون این گوشی‌ها پرچم‌دار هستند، در شرایط نوری مساعد عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش می‌گذارند.

عکاسی در نور روز و شب با دوربین تله‌فوتو

تصویر شماره ۱

در بخش بزرگ‌نمایی، بهترین عملکرد را بدون تردید گلکسی S21 اولترا دارد و خب این موضوع دقت خاصی را هم نمی‌طلبد و صرف یک نگاه جزئی به تصاویر ثبت شده هم این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند. آیفون ۱۲ پرو مکس و وان‌پلاس ۹ پرو اما برای تصاحب جایگاه دومی عملکرد جالبی داشتند. مثلا همانطور که در تصویر بالا نگاه می‌کنید که با زوم ۱۰ برابری به ثبت رسیده، عملکرد وان‌پلاس ۹ پرو بهتر بوده.

تصویر شماره ۲

در تصویر بالا که در نور شب و باز هم در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری به ثبت رسیده، سوا از گلکسی S21 اولترا که با اختلاف بهترین عملکرد را داشته، وان‌پلاس ۹ پرو باز هم توانست از آیفون بهتر ظاهر شود و شکل طبیعی ساختمان و نمای آن را حفظ کند.

تصویر شماره ۳

حال جالب اینجاست که در بزرگ‌نمایی ۳ برابری، آیفون بهتر از وان‌پلاس ظاهر شده و اگرچه میزان بزرگ‌نمایی اپتیکال این گوشی نهایتا به ۲.۵ و نماینده‌ی وان‌پلاس به ۳ برابر می‌رسد، باز هم این آیفون ۱۲ پرو مکس است که بهتر ظاهر می‌شود و تصویری با جزئیات بیشتر به ثبت می‌رساند. گلکسی S21 اولترا در این بخش هم بی‌رقیب باقی می‌ماند.

عکاسی پرتره

تصویر شماره ۱

همانطور که می‌بینید، وان‌پلاس نتوانسته در تشخیص سوژه‌ی اصلی از پس‌زمینه عملکردی به خوبی گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس داشته باشد و به اشتباه، بخشی از شلوار و کاپشن را هم به عنوان پس‌زمینه تشخیص داده و محو کرد. اگرچه این اتفاق در همه‌ی شرایط رخ نمی‌دهد اما به نظر می‌رسد در ثبت تصاویر پرتره، گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس، ‌به خصوص آیفون قابل اعتمادتر باشند.

تصویر شماره ۲

وقتی فاصله را کمی بیشتر کردیم تا تصویر عریض‌تری به ثبت برسد، وان‌پلاس ۹ پرو بخشی از سر سوژه‌ی اصلی را همراه با پس‌زمینه محو کرد. به همین خاطر تصویر عملا خاصیت خود را از دست می‌دهد. در تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی اپل هم اندکی جلوه‌ی مصنوعی را شاهد هستیم اما خب در محو کردن پس‌زمینه عملکرد این گوشی عالی است. در مجموع اما نماینده‌ی کره‌ای‌ها بود که بدون هیچگونه مشکلی توانست بهترین تصویر را چه در تشخیص سوژه از پس‌زمینه و چه در نمایش جزئیات به ثبت برساند.

عکاسی در نور شب

تصویر شماره ۱

اما وقتی به عکاسی در نور شب می‌رسیم، رفتار سه گوشی در جذب نور در شرایط نوری نامساعد کاملا خود را نشان می‌دهد. در این تصاویر که در حالت خودکار به ثبت رسیده‌اند (حالت شب به صورت دستی فعال نشده)، عملکرد آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی S21 اولترا بهتر از وان‌پلاس ۹ پرو به نظر می‌رسد چرا که تصاویر ثبت شده توسط دوربین این دو گوشی در نور شب روشن‌تر است. خصوصا آیفون که به لطف گشودگی دیافراگم بازتر خود می‌تواند نور بیشتری را هم جذب کند. اما اگر به شکل دیگری به این تصاویر نگاه کنیم، می‌بینیم که وان‌پلاس هم شانس برنده شدن دارد.

اول اینکه تصویر در نور شب و در حالت معمولی به ثبت رسیده. بنابراین وان‌پلاس توانسته در نمایش طبیعی و دقیق محیط عملکرد بهتری داشته باشد و نزدیک‌ترین چیزی را به ثبت برساند که در محیط واقعی دیده می‌شود. جزئیات هم به شکل بسیار خوبی در این تصویر به نمایش درآمده و در وقع حس و حال عکاسی در شب بیشتر در نمونه‌ی ثبت شده توسط دوربین وان‌پلاس ۹ پرو به کاربر القا می‌شود.

تصویر شماره‌ی ۲

این هم یک نمونه تصویر دیگر با حالت مشابه است که باز هم نماینده‌ی وان‌پلاس بود که موفق شد شفاف‌ترین و باجزئیات‌ترین تصویر را در مقایسه با دو گوشی دیگر به ثبت برساند. اگرچه از لحاظ روشنایی، گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس به این گوشی برتری دارند.

تصویر شماره ۳

تصویر بالا هم در نوع خود جالب است. اگرچه تصاویر ثبت شده از لحاظ میزان جزئیات تقریبا برابر هستند اما با یک نگاه جزئی می‌توان به خوبی متوجه این موضوع شد که آیفون ۱۲ پرو مکس در ایجاد تعادل رنگ سفید کاملا به دردسر افتاده و ساختمانی را که دیوارهای سفید رنگی دارد، کاملا به رنگ زرد به نمایش درآورده و در واقع باید گفت تصویر را خراب کرده است.

میزان کنتراست تصویر ثبت شده توسط آیفون هم به شدت بالاست به طوری که در گوشه‌های تصویر، درختان کاملا تیره به ثبت رسیده‌اند. اگرچه نماینده‌ی سامسونگ عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشت و خصوصا در کنتراست تصویر تعادل بی‌نظیری ارائه داد، اما از لحاظ نمایش جزئیات و درخشندگی، وان‌پلاس ۹ پرو بود که بهتر ظاهر شد و در صدر قرار گرفت.

تصویر شماره‌ی ۴

تصویر بالا بار دیگر ثابت می‌کند آیفون ۱۲ پرو مکس در حالت عادی در نور شب، در تعادل رنگ سفید اصلا عملکرد خوبی از خود به جای نمی‌گذارد و تصویر را به نوعی نارنجی ثبت کرد که خب اصلا حتی نزدیک به واقعیت هم نبود. برای مشخص شدن برنده در این بخش باید به مقایسه‌ی عملکرد دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا بپردازیم. نماینده‌ی سامسونگ تصویر روشن‌تر و جذاب‌تری را ثبت کرد و این مورد به وضوح مشخص است اما وان‌پلاس ۹ پرو توانسته تصویری نزدیک به واقعیت را ثبت کند. بنابراین این شمایید که مشخص می‌کنید کدام را ترجیح می‌دهید؛ تصویری با تعادل عالی در تمامی زمینه‌ها یا تصویری با حال و هوای شب اما جزئیات و شفافیت بیشتر.

تصویر شماره‌ی ۵

در این تصویر هم می‌بینیم اگرچه آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی S21 اولترا تصویر روشن‌تری را به ثبت رساندند، اما این وان‌پلاس ۹ پرو بود که تصویری نزدیک به واقعیت را به ثبت رساند. البته این یک نقطه ضعف هم به حساب می‌آید. چرا که ثبت تصویری نزدیک به واقعیت زمانی یک نکته‌ی مثبت است که تصویر ثبت شده در نور روز باشد.

معمولا در نور شب، کاربر به دنبال ثبت بیشترین جزئیات و در عین حال یک تعادل خوب در کنتراست، میزان نویز و گستره‌ی دینامیکی است. کاری که در درجه‌ی اول گلکسی S21 اولترا و سپس آیفون ۱۲ پرو مکس در انجام آن بهتر هستند. وان‌پلاس ۹ پرو تصویر واقعی‌تری را ثبت می‌کند که جزئیات بسیار خوبی هم دارند اما عملا باید قید مشاهده‌ی جزئیات در نقاط تیره را بزنید. حتی در کنترل نقاط روشن هم گلکسی S21 اولترا است که بهتر عمل می‌کند. این موضوع را می‌توانید از نام فروشگاه در پایین ساختمان به خوبی متوجه شوید.

تصویر شماره‌ی ۶

با نگاهی به تصویر بالا اما کاملا مشخص است که گاهی اوقات گوشی‌ها عملکرد پایداری از خود به نمایش نمی‌گذارند و متفاوت ظاهر می‌شوند. مثلا در اینجا وان‌پلاس ۹ پرو است که تصویری با سایه‌ی شدید قرمز به ثبت رسانده؛ اما از طرفی آیفون ۱۲ پرو مکس در تعادل نور سفید به نسبت تصاویری که پیش‌تر به ثبت رساند اندکی بهتر ظاهر شد. در مجموع روشن‌ترین تصویر را گلکسی S21 اولترا به ثبت رساند که در ثبت تمامی تصاویر، عملکرد پایداری هم به نسبت دو گوشی دیگر داشت.

عکاسی با دوربین سلفی

تصویر شماره‌ی ۱

اما می‌رسیم به دوربین سلفی؛ جایی که در مقایسه‌های اخیر هم دیده بودیم که گلکسی S21 اولترا یک گوشی کم‌نظیر در این بخش در تمامی شرایط نوری است. حال باید دید آیا وان‌پلاس ۹ پرو با دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی خود می‌توامد در مقابل دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی نماینده‌ی کره‌ای‌ها خودی نشان دهد یا خیر.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد وان‌پلاس ۹ پرو هم نمی‌تواند S21 اولترا را شکست دهد. اولین چیزی که توجه را به خود جلب می‌کند، تصویر عریض‌تری است که S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس به ثبت رسانده‌اند. قابلیتی که به خصوص حین عکاسی سلفی از چند نفر کاربرد خود را نشان می‌دهد. گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس همچنین گزینه‌ی عکاسی کلوز-آپ برای عکاسی از یک نفر را هم در اختیار کاربر قرار می‌دهند در حالی که وان‌پلاس ۹ پرو متاسفانه از این قابلیت بی‌بهره است.

اگرچه در مجموع عملکرد هر سه گوشی عالی بود اما پوست صورت در تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی وان‌پلاس ۹ پرو کمی رنگ‌پریده و غیرطبیعی به نمایش درآمده و در آیفون ۱۲ پرو مکس هم تمایل به رنگ نارنجی را شاهد هستیم. در این بین مطابق انتظار S21 اولترا بود که تصویر بی‌نقصی را به نسبت سایر گوشی‌ها به ثبت رساند.

تصویر شماره‌ی ۲

در تصویر دوم، می‌بینیم که گاهی اوقات تصاویر سلفی ثبت شده در وان‌پلاس ۹ پرو بیش از حد روشن ثبت می‌شوند. این موضوع را می‌توانید در رنگ پوست سوژه به صورت محسوسی مشاهده کنید. جایی که رنگ پوست کاملا سفید به نظر می‌رسد. گلکسی و آیفون در این بخش بهتر ظاهر شدند و تعادل بیشتری را در تصویر ثبت شده توسط دوربین سلفی این دو گوشی شاهد هستیم.

تصویر شماره‌ی ۳

در عکاسی سفلی در نور شب هم بدون هیچ شک و تردیدی می‌توان گفت گلکسی S21 اولترا بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته. اما تصویری که آیفون ۱۲ پرو مکس ثبت کرده روشن‌تر است و رنگ لباس سوژه هم بیشتر خود را شان می‌دهد. اما خب به همان میزان، نویز بیشتری هم در این تصویر دیده می‌شود. به صورت کلی تعادل بسیار خوبی در تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی سامسونگ دیده می‌شود؛ از میزان روشنایی گرفته تا نمایش جزئیات، رنگ پوست سوژه و کنترل میزان نویز. وان‌پلاس ۹ پرو هم با عملکرد متوسط در رده‌ی سوم قرار می‌گیرد.

عکاسی با دوربین فوق عریض

تصویر شماره‌ی ۱

اما می‌رسیم به بخشی که در ابتدا هم گفته بودیم نقطه قوت وان‌پلاس ۹ پرو است. دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی که شرکت چینی در مراسم معارفه تعریف و تمجید زیادی از آن به عمل آورد و حالا بی‌صبرانه منتظریم ببینیم آیا در عمل هم عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارد یا خیر.

در تصویر بالا به وضوح مشخص است که تصویر فوق عریض ثبت شده توسط وان‌پلاس ۹ پرو از دو تصویر دیگر زاویه‌ی کمتری را پوشش می‌دهد و خب طبیعی است که در این حالت زیاد درگیر اعوجاج تصویر هم نشود. اما به وضوح مشخص است که دوربین فوق عریض وان‌پلاس ۹ پرو توانسته تصویر روشن‌تر و زیباتری را به ثبت برساند.

تصویر شماره‌ی ۲

در این تصویر هم به خوبی می‌توان تفاوت عملکرد این دوربین با دوربین اصلی را در نمایش رنگ سبز مشاهده کرد. با این حال در مجموع وان‌پلاس ۹ پرو توانست تصویر بسیار خوبی را به ثبت برساند که هم زیباست و هم جزئیات زیادی را شامل می‌شود. همچنین روشن‌ترین تصویر را نماینده‌ی وان‌پلاس به ثبت رسانده و این مورد به وضوح مشخص است.

تصویر شماره‌ی ۳

اما قدرت واقعی دوربین فوق عریض وان‌پلاس در ثبت تصویر در نور شب بیشتر به چشم می‌آید. همانطور که گفته شد، این دوربین می‌تواند در نور روز تصاویر روشن‌تری را به نسبت رقبا به ثبت برساند که ظاهرا این برتری در نور شب هم حفظ می‌شود و تصویر روشن و پرجزئیاتی را از این گوشی شاهد هستیم. در عین حال تصویر ثبت شده توسط این دوربین در نور شب به واقعیت هم نزدیک است. این در حالی است که آیفون ۱۲ علی‌رغم ثبت تصویری روشن، نتوانسته تعادل خوبی در نمایش رنگ سفید داشته باشد.

تصویر شماره‌ی ۴

در تصویر دومی که در نور شب به ثبت رسیده، می‌بینیم که وان‌پلاس ۹ پرو باز هم انتخاب اول ما خواهد بود. البته در این تصویر آیفون ۱۲ پرو مکس تصویر روشن‌تری را به ثبت رساند اما روشنایی تصویر به اندازه‌ای است که گویا در نور روز به ثبت رسیده. البته این یک برتری هم به حساب می‌آید منتها اگر در نظر دارید تصویری را ثبت کنید که هم جزئیات خوبی داشته باشد و هم حال و هوای شب را به شما القا کند، وان‌پلاس ۹ پرو انتخاب اول خواهد بود. نماینده‌ی سامسونگ هم تصویر بسیار تیره‌ای را به ثبت رساند و به همین خاطر در رده‌ی سوم قرار می‌گیرد.

تصویر شماره‌ی ۵

در نهایت می‌رسیم به تصویر نهایی که خب مانند تصویر شماره‌ی ۴، آیفون روشن‌ترین تصویر را به ثبت رساند. بنابراین نتیجه‌ی مقایسه در این بخش مشابه همان تصویر است. اگر تمایل دارید دوربین فوق عریض تصویر روشنی را ثبت کند، آیفون ۱۲ پرو مکس برنده‌ی این بخش خواهد بود. در غیر این صورت وان‌پلاس ۹ پرو به عنوان محصولی با بیشترین تعادل در ثبت تصویر فوق عریض در شب، می‌تواند انتخاب ایده‌آل‌تری باشد. نماینده‌ی سامسونگ بار دیگر با ثبت تصویری نسبتا تاریک، در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد.

نتیجه

اما می‌رسیم به پاسخ این پرسش که در ابتدا مطرح شد؛ آیا وان‌پلاس توانسته با دوربین‌های جدید خود، در مقابل قدرتمندترین‌های بازار قدم علم کند؟ به نوعی می‌توان گفت بله. در اکثر بخش‌ها وان‌پلاس ۹ پرو عملکرد کم‌نظیری را از خود به نمایش گذاشت و در برخی مواقع حتی از گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس هم بهتر ظاهر شد.

گاهی اوقات هم نمی‌شد نماینده‌ی چینی‌ها را رقیب خوبی برای دو گوشی دیگر در نظر گرفت. مثلا در حالت پرتره که عملکرد وان‌پلاس در مجموع قابل مقایسه با دو گوشی دیگر نبود. عملکرد پایداری را هم در این بخش از این گوشی شاهد نبودیم. مثلا عمدتا مشکل در شناخت پس‌زمینه از سوژه‌ی اصلی دیده می‌شد، اما گاهی اوقات تصاویر بیش از حد روشن به نمایش گذاشته می‌شد و در برخی مواقع هم آنقدر همه چیز خوب بود که باعث تعجب می‌شد. البته موارد اینچنینی کاملا طبیعی است.

اما آنچه که بیشتر از همه اهمیت دارد این است که وان‌پلاس موفق شده نماینده‌ی ارزشمند و قدرتمندی را برای سال ۲۰۲۱ و برای رقابت با پرچم‌داران خوب بازار عرضه کند. کاربران نباید هیچ نگرانی از بابت عملکرد دوربین این گوشی داشته باشند. شاید گلکسی S21 و آیفون ۱۲ پرو مکس در مجموع گوشی‌های بهتری در این بخش باشند اما هیچوقت این فاصله آنقدری نبود که بخواهیم عملکرد این گوشی خوب را ناامیدکننده بدانیم.

با در نظر گرفتن تصاویر بالا، فکر می‌کنید کدام گوشی موفق شده عملکرد بهتری در عکاسی داشته باشد؟ وان‌پلاس ۹ پرو، گلکسی S21 اولترا یا آیفون ۱۲ پرو مکس؟

