کوالکام احتمالا در حال ساخت کنسول بازی اندرویدی شبیه به نینتندو سوییچ است

اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا کوالکام در حال کار روی ساخت یک کنسول بازی اندرویدی است که ظاهری شبیه به کنسول نینتندو سوییچ دارد.

تاکنون شرکت‌های متعددی به ساخت کنسول‌های بازی روی آورده‌اند اما هیچ یک از آن‌ها به اندازه‌ی سونی، مایکروسافت و نینتندو در این زمینه موفق عمل نکردند. حالا به نظر می‌رسد کوالکام هم وارد این راه شده و قصد دارد از اولین کنسول گیمینگ مبتنی بر اندروید خود رونمایی کند.

به گزارش وب‌سایت Android Police و نقل از یکی از اعضای توسعه‌دهندگان XDA با نام میشل رحمان، ظاهرا کنسول کوالکام ظاهری شبیه به نینتندو سوییچ داشته و از کنترلر جوی-کان قابل جداشدن بهره می‌برد. نمایشگر این محصول ۶.۶۵ اینچی و با کیفیت +FHD خواهد بود. با توجه به اندازه‌ی صفحه، گویا یک گوشی معمولی را به صورت افقی در دست نگه داشته باشید و دو طرف آن هم یک جفت کنترلر شبیه به کنترل جوی‌-کان قرار بگیرد. ظاهرا این محصول از اندروید ۱۲ بهره می‌برد اما خب هیچ یک از قابلیت‌های یک گوشی هوشمند در آن وجود نخواهد داشت. بنابراین انتظار داریم این محصول اوایل سال بعد و تنها با قابلیت گیمینگ راهی بازار شود.

از قابلیت‌های دیگر این محصول می‌توان به باتری ۶/۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن اشاره کرد که از قابلیت شارژ سریع (فناوری Quick Charge) هم پشتیبانی می‌کند. سایر قابلیت‌های این کنسول اندرویدی را بلوتوث، GPS، موتور لرزشی دوگانه و اسلات کارت حافظه‌ی جانبی تشکیل می‌دهند. این احتمال هم وجود دارد که برای کنسول اندرویدی کوالکام یک فن خنک‌کننده هم در نظر گرفته شود اما خب هنوز از این بابت مطمئن نیستیم. لازم به ذکر است این کنسول هیچ دوربینی در هیچ یک از بخش‌های خود هم نخواهد داشت.

هنوز مشخص نیست آیا کنسول مورد نظر یک مدل مرجع برای سایر تولیدکننده‌هاست یا خود کوالکام مشغول کار روی آن است تا یک کنسول بازی اندرویدی را با برند خود راهی بازار کند. به گفته‌ی منبع وب‌سایت Android Police، اگر این محصول واقعا متعلق به کوالکام باشد باید در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ و با قیمت حدودا ۳۰۰ دلار راهی بازار شود.

میشل رحمان معتقد است این قیمت برای محصولی که باید به پردازنده‌ی پرچم‌دار مجهز شود بسیار پایین است. مدل آزمایشی کنونی به اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده و حتی تجهیز به این پردازنده هم برای محصولی که سال ۲۰۲۲ راهی بازار می‌شود باعث خواهد شد قیمت بالایی برای آن در نظر گرفته شود. حال شاید چون تمام قابلیت‌های یک گوشی از این محصول حذف خواهند شد، منطقی باشد که چنین قیمتی را برای آن شاهد باشیم.

کنسول گیمینگ اندرویدی کوالکام حتی اگر به اسنپدراگون ۸۸۸ هم مجهز شود به این خاطر که صرفا برای بازی بهینه شده، عملکرد بهتری از گوشی‌های مجهز به این پردازنده خواهد داشت چرا که اندکی ضخیم‌تر بوده و به همین خاطر دستگاه فضای بیشتری جهت خنک‌سازی در اختیار خواهد داشت. هرچه هم که محصولی خنک‌تر به کار خود ادامه دهد، افت عملکرد کمتری خواهد داشت.

نمونه‌های اولیه نشان می‌دهد این محصول به مودم X55 نیز مجهز خواهد شد و این یعنی پشتیبانی از اینترنت ۵G هم در این کنسول وجود دارد. به گفته‌ی میشل رحمان، شماره مدل این محصول GRD8250P است که سه حرف اول را می‌توان خلاصه‌شده‌ی عبارت Gaming Reference Device در نظر گرفت.

در ماه اکتبر سال گذشته بود که گزارشی منتشر شد مبنی براینکه کوالکام با ایسوس وارد همکاری شده تا یک گوشی گیمینگ را اواخر سال ۲۰۲۰ راهی بازار کند. از آن زمان تاکنون ایسوس گوشی‌های گیمینگ متعددی را با پردازنده‌ی کوالکام راهی بازار کرد اما حرکتی را از سوی خود کوالکام شاهد نبودیم.

حال به نظر می‌رسد شرکت بالاخره عزم خود را برای ساخت یک کنسول گیمینگ جزم کرده. با این حال چون فاصله‌ی زیادی تا زمان رونمایی احتمالی این محصول باقی مانده، نمی‌توانیم با اطمینان در رابطه با برنامه‌های این شرکت صحبت کنیم. هرچند به عنوان شرکتی که که در دوره‌ی شیوع ویروس کرونا پیشرفت زیادی داشت، ورود کوالکام به دنیای گیمینگ اصلا جای تعجبی هم نخواهد داشت.

از آن جایی هم که این کنسول فعلا با هدف رقابت با کنسول‌های بازی سونی و مایکروسافت و نینتندو راهی بازار نمی‌شود و فقط در محدوده‌ی بازی‌های اندرویدی است، کاربران خاص خود را هم دارد و مشکلی از بابت فروش گریبان‌گیر آن نخواهد بود؛ خصوصا اینکه ظاهرا قیمت مناسبی هم برای آن در نظر گرفته شده. با ورود این کنسول احتمالا گوشی‌های گیمینگ با چالش جدی مواجه خواهند شد.

کوالکام همچنین با یک شرکت مطرح در زمینه‌ی ساخت کنترلر هم وارد همکاری شده تا وظیفه‌ی ساخت کنترلر را به آن محول کند. در نتیجه می‌توان به این مورد امیدوار بود که عرضه‌ی این محصول قطعی است. مسلما کوالکام نمی‌خواهد با عرضه‌ی این کنسول راه صد ساله را یک شبه طی کند و خب قطعا در این بین با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. با این حال نظر شما در رابطه با این اقدام چیست؟ آیا استراتژی کوالکام برای عرضه‌ی یک کنسول بازی اندرویدی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟

