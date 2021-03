اخیرا تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپدراگون طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از گوشی‌های ۵G مقرون به صرفه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ساعاتی قبل شرکت کوالکام از تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۸۰G رونمایی کرد که قرار است در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ همراه با گوشی‌های جدید به دست کاربران برسد.

این گوشی مانند نسل جدید تراشه‌های پرچم‌دار، مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است. پردازنده‌ی این تراشه از ۸ هسته بهره می‌برد. هسته‌ی اصلی مبتنی بر معماری Cortex-A78 است و سرعت ۲.۴ گیگاهرتز را ارائه می‌دهد. همچنین باید به ۳ هسته‌ی Cortex-A78 با سرعت ۲.۲ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی Cortex-A55 با سرعت ۱.۹ گیگاهرتز اشاره کنیم.

روی هم رفته پردازنده‌ی این تراشه نسبت به بهترین تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپدراگون حدود ۴۰ درصد عملکرد بهتری ارائه می‌دهد. همچنین نباید پشتیبانی از حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم LPDDR4 را از قلم بیندازیم. یکی دیگر از ارتقاهای قابل توجه این گوشی، بهره‌گیری از پردازنده‌ی گرافیکی Adreno 642 است. اگرچه کوالکام در رابطه با پردازنده‌ی گرافیکی اطلاعات دقیقی را اعلام نکرده، اما می‌توانیم عملکرد مشابه با اسنپدراگون ۸۵۵ را انتظار داشته باشیم.

این تراشه به غیر از پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی، از نظر پردازش هوش مصنوعی، پردازش تصاویر و قابلیت‌های شبکه هم ارتقاهای قابل توجهی را دریافت کرده است. توان پردازش هوش مصنوعی این تراشه به ۱۲ ترافلاپس می‌رسد و برای مقایسه می‌توانیم به توان ۱۵ ترافلاپس اسنپدراگون ۸۶۵ اشاره کنیم.

پردازشگر تصویر این تراشه می‌تواند از طریق سه دوربین ۲۵ مگاپیکسلی به طور همزمان تصویر و فیلم ثبت و ضبط کند. همچنین باید به امکان ضبط ویدیوهای ۴K HDR با قابلیت بوکه هم اشاره کنیم.

مانند بسیاری از تراشه‌های میان‌رده که از امواج میلی‌متری پشتیبانی نمی‌کنند، این تراشه هم فاقد چنین قابلیتی است. همچنین باید خاطرنشان کنیم که در شبکه‌های ۵G مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز، از حداکثر سرعت ۳.۳ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند.

انتظارات از اسنپدراگون ۷۸۰G

روی هم رفته شمار تراشه‌های جذاب تازه‌نفس کوالکام همچنان در حال افزایش است. اگرچه اسنپدراگون ۸۸۸ در صدر جدول قرار دارد، اما در رتبه‌ی بعدی شاهد اسنپدراگون ۸۷۰ هستیم که در حقیقت نسخه‌ی نسبتا بهبودیافته‌ی ۸۶۵ پلاس به حساب می‌آید. در رتبه‌ی سوم هم می‌توان اسنپدراگون ۷۸۰G را قرار داد.

اسنپدراگون ۷۸۰G به‌عنوان یک تراشه‌ی میان‌رده، از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد. به عنوان مثال می‌توانیم به ۴ هسته‌ی قدرتمند cortex-A78 و پردازنده‌ی گرافیکی همه‌فن‌حریف Adreno 642 اشاره کنیم. روی هم رفته، این تراشه فاصله‌ی تراشه‌های سری ۷۰۰ را به تراشه‌های پرچم‌دار بسیار کاهش می‌دهد.

حداقل بر روی کاغذ، این یک تراشه‌ی بسیار جذاب به حساب می‌آید که توانایی‌های گوشی‌های میان‌رده را متحول خواهد کرد. با توجه به اینکه اولین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه تا چند ماه دیگر عرضه خواهند شد، باید ببینیم این گوشی‌ها با چه قیمتی به دست کاربران می‌رسند.

تاریخچه‌ی چیپست‌های سری اسنپدراگون ۸۰۰

