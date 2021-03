آداپتور یک قطعه‌ی مخروطی شکل است که مرحله‌ی بالایی و پاینی موشک را به هم متصل می‌کند و قرار است در مأموریت آرتمیس ۲ (Artemis II) استفاده شود. نخستین مأموریت برنامه‌ی آرتمیس که با حضور فضانوردان انجام می‌شود.

تکنیسین‌های مرکز پروازهای فضایی مارشال ناسا در آلاباما جوشکاری میان دو قسمت اصلی «آداپتور مرحله‌های پرتابگر» (LVSA) موشک «سامانه‌ی پرتاب فضایی» (SLS) را برای مأموریت آرتمیس ۲ به پایان رساندند تا سازه‌ی این قطعه کامل شود.

با استفاده از ابزار پیشرفته‌ی رباتیک و یک فرآیند ابتکاری به نام «جوشکاری هم‌زن اصطکاکی» (Friction Stir Welding) تکنیسین‌ها جوشکاری مخروط‌های بالایی و پایینی را برای اتصال به سازه کامل کردند.

گام بعدی در فرآیند ساخت موشک، نصب مفصل انعطاف‌پذیر با قابلیت کنترل پنوماتیک است که در بالای LVSA قرار دارد و در زمان پرواز به جدایش مرحله‌ی اصلی موشک و LVSA از مرحله‌ی پیشرانش برودتی موقت (ICPS) کمک می‌کند. آداپتور علاوه بر اتصال مرحله‌ی اصلی موشک با ارتفاع ۷۰ متر به ICPS، از اویونیک و دستگاه‌های الکتریکی موجود در ICPS در برابر لرزش و شرایط صوتی شدید هنگام پرتاب محافظت می‌کند.

پس از تکمیل LVSA تقریبا سه طبقه ارتفاع و ۱۰ متر قطر خواهد داشت. در حالی که مراحل بزرگ‌تر موشک SLS در دیگر تأسیسات ناسا ساخته می‌شود، سخت‌افزار پرواز LVSA توسط شرکت مهندسی تلداین براون (Teledyne Brown Engineering) در مرکز پروازهای فضایی مارشال (Marshall Space Flight Center) تولید می‌شود.

سامانه‌ی پرتاب فضایی (SLS) قدرتمندترین موشک جهان و تنها موشکی است که می‌تواند فضاپیمای «اوریون» (Orion) را به همراه فضانوردان و تجهیزات به ماه بفرستد. موشک SLS، فضاپیمای اوریون و سیستم‌های زمینی در مرکز فضایی کندی، ایستگاه مداری «گیت‌وی» (Gateway) و سیستم فرود سرنشین‌ها، ستون فقرات ناسا برای کاوش‌های اعماق فضا است.

ناسا طی برنامه‌ی آرتمیس در تلاش است تا نخستین زن و مرد بعدی را بر روی ماه فرود آورد تا زمینه‌ی اکتشاف پایدار در ماه و مأموریت‌های آینده به مریخ فراهم شود.

عکس کاور: تصویری از آداپتور مرحله‌ی بالایی و پایینی موشک قدرتمند SLS برای نخستین مأموریت سرنشین‌دار آرتمیس

