نیسان با انتشار ویدیویی از رونمایی از پاترول جدید ۲۰۲۲ در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) خبر داد که مانند سال‌های گذشته توسط نیسمو تولید خواهد شد.

خودروهای کمی هستند که بتوانند میراث ۷۰ ساله‌ی خود را به رخ بکشند و قطعا نیسان یکی از آن‌هاست. تولید نیسان پاترول (Nissan Patrol) در سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ خورشیدی) در ژاپن آغاز شده است و این روزها در همه جای جهان در دسترس است.

این خودرو که در آمریکا با نام نیسان آرمادا (Nissan Armada) شناخته می‌شود، به‌ویژه در خاورمیانه بسیار محبوب است. در سال ۲۰۱۵ که نسخه‌ی تقویت‌شده‌ی پاترول توسط «نیسمو» (Nismo) به عنوان واحد اسپرت و تیونینگ نیسان، وارد بازار شد، مورد توجه زیادی قرار گرفت و اکنون نیسان پاترول آماده است تا با یک فیس‌لیفت تازه در نسخه‌ی ۲۰۲۲ رونمایی شود.

بخش خاورمیانه‌ی نیسان یک ویدیوی کوتاه را منتشر کرده که از رونمایی این خودرو در ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) خبر می‌دهد. در این ویدیو همچنین عرضه‌ی پاترول جدید تحت نام نیسمو تأیید می‌شود. نسل فعلی Y62 پاترول در حقیقت در مدل سال ۲۰۲۰ فیس‌لیفت خود را دریافت کرده بود اما مدل جذاب‌تر نیسمو شامل این فیس‌لیفت نمی‌شد.

به همین دلیل انتظار می‌رود که نیسان پاترول نیسمو ۲۰۲۲ ظاهری به‌روز شده با چراغ‌های جلوی دندانه‌دار و جلوپنجره‌ی مشبک V-Motion عرضه شود و همچنین دارای ورودی‌های هوای بزرگ‌تر و شاخصه‌ی قرمز رنگ نیسمو باشد. پیش از این رندرهایی هم بر پایه‌ی عکس‌های لو رفته از مراحل آزمایش این خودرو منتشر شده است.

در عقب خودرو چراغ‌های به‌روز شده‌ی نیسمو در بالای یک نوار مخصوص نیسمو قرار می‌گیرد و با یک دیفیوزر مشکی پررنگ و بریدگی‌هایی برای سر اگزوزهای چهارگانه همراه شده است. این خودرو همچنین دارای مشخصه‌ی قرمز خواهد بود که به احتمال زیاد در اطراف تمام پایه‌ی شاسی‌بلند روی بدنه گسترش یابد.

همچنین انتظار می‌رود که شاهد رینگ‌های ۲۲ اینچی مسابقه‌ای برای نیسان پاترول جدید باشیم که در حقیقت از مدل قبلی وام گرفته شده‌اند. به احتمال زیاد این شاسی‌بلند از یک سیستم تعلیق به‌روز شده و پیشرانه‌ی ۵.۶ لیتری V8 بهره می‌برد و دارای ۴۲۸ اسب بخار قدرت خواهد بود.

این‌طور که پیداست، نیسان برای افزایش امکانات این پاترول اسپرت در خاورمیانه تمرکز کرده است و بعید است که این تغییرات در نسخه‌ی آمریکایی آرمادا اعمال شود.

عکس کاور: رندر نیسان اترول نیسمو ۲۰۲۲ بر پایه‌ی تصاویر مراحل آزمایشی

منبع: Motor1

