در روز‌های اخیر اپل پنجمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.5 را برای توسعه‌دهندگان و دیگر اعضای دریافت‌کننده‌ی نسخه‌های بتا، منتشر کرده است. بعد از منتشر شدن این نسخه از سیستم عامل iOS 14.5، مشخص شد که این نسخه به پردازنده‌ی گرافیکی به نام ۱۳G اشاره می‌کند که تاکنون از آن در هیچ کدام از دستگاه‌های دارای سیستم عامل iOS استفاده نشده است.

گزارش منتشر شده توسط سایت ۹to5Mac نشان می‌دهد که گویا این پردازنده‌ی گرافیکی مربوط به تراشه‌ی A14X است. تراشه‌ی A14X نسخه‌ی دیگری از تراشه‌ی جدید A14 است که اپل در دستگاه‌هایی مانند سری آیفون‌های ۱۲ و آیپد ایر ۲۰۲۰ از آن استفاده می‌کند.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل به‌زودی می‌خواهد تا از دو نسخه‌ی جدید آیپد پرو رونمایی کند. با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که هر دو نسخه‌ی آیپد پرو دارای تراشه‌ی A14X باشند. همچنین گزارش جدیدی توسط نشریه‌ی بلومبرگ منتشر شده است که نشان می‌دهد آخرین نسخه از تبلت‌های پرمیوم اپل دارای پردازنده‌ی به‌روز شده‌ای هستند که عملکردی مشابه تراشه‌ی سریع M1 دارد.

همان‌گونه که می‌دانید اپل می‌خواهد تا تمامی پردازنده‌های اینتل به کار رفته در مک‌ها را با تراشه‌های اپل سیلیکون ساخت خود جایگزین کند. در نتیجه تراشه‌ی M1 اولین تراشه از سری تراشه‌های اپل سیلیکون است که اپل از آن در برخی مک‌ها استفاده می‌کند.

از جمله مشخصات فنی این تراشه تولید شده توسط TSMC می‌توان به استفاده از فناوری ۵ نانومتری در زمان ساخت و ۱۶ میلیارد ترانزیستور اشاره کرد. برای مقایسه باید بگوییم که تراشه‌ی A13 Bionic استفاده شده در سری آیفون‌های ۱۱ و تراشه‌ی جدید A14 Bionic استفاده شده در سری آیفون‌های ۱۲، به‌ترتیب دارای ۸٫۵ و ۱۱٫۸ میلیارد ترانزیستور هستند.

بررسی صورت گرفته توسط سایت ۹to5Mac نشان می‌دهد که تراشه‌ی A14X بر اساس T8103 ساخته شده است که کدی است که اپل پیش‌تر برای تراشه‌ی M1 از آن استفاده می‌کرد. همچنین این گزارش مشخص کرده است که اسم رمز در نظر گرفته شده برای مدل‌های بعدی آیپد پرو J517، J518، J522 و J523 خواهد بود.

این احتمال وجود دارد که اپل به‌زودی از مدل‌های جدید آیپد پرو رونمایی کند. البته باید گفت که شایعه‌های منتشر شده مبنی بر رونمایی از نسل بعدی آیپد پرو در روز‌های کنونی توسط مینگ چی کو رد شده‌اند، در نتیجه بیشتر تحلیلگران بر این باورند که اپل در ماه آینده از نسخه‌ی ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو رونمایی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که حداقل یکی از آیپد پرو‌های بعدی دارای نمایشگر Mini-LED خواهد بود و این احتمال وجود دارد که مدل‌های بعدی آیپد پرو با پشتیبانی از فناوری ۵G و شبکه‌ی ارتباطی sub-6GHz و mmWave عرضه شوند.

با وجود اینکه خبر‌هایی مبنی بر رونمایی از آیپد پرو‌های بعدی با تراشه‌ی A14X که عملکردی مشابه تراشه‌ی جدید M1 دارد، در زمان کنونی مطرح شده است، اما باید بگوییم که اپل در ماه مارچ (اسفند) سال ۲۰۲۰ از نسل کنونی آیپد پرو با تراشه‌ی A12Z Bionic رونمایی کرد. انجام این کار توسط اپل آنقدر که باید چشمگیر نبود، زیرا تراشه‌ی A12Z Bionic در مقایسه با تراشه‌ی A12 تنها دارای پردازنده‌ی گرافیکی با هسته‌های بیشتر بود.

اگر اطلاعات منتشر شده توسط بلومبرگ مبنی بر نزدیک بودن قدرت پردازشی تراشه‌ی A14X به تراشه‌ی M1 درست باشد، بدون شک آیپد پرو اپل به تبلتی تبدیل خواهد شد که می‌تواند به کاربران تجربه‌ای مشابه کامپیوتر را ارائه دهد. همچنین به نظر می‌رسد که آیپد پرو بعدی دارای پورت تاندربولت و سیستم دوربین بهتری خواهند بود.

گزارش مالی منتشر شده در سه ماهه‌ی اول سال مالی شامل ماه‌های اکتبر (آبان) تا دسامبر (دی) نشان می‌دهد که اپل فروش بسیار خوبی را در آیپد‌ها تجربه کرده است. در واقع درآمد کسب شده از فروش مدل‌های مختلف آیپد در این بازه‌ی زمانی سه ماهه رشد %۴۱ را تجربه کرده و از ۵٫۹۸ میلیارد دلار به ۸٫۴۴ میلیارد دلار رسیده است. برای اطلاع باید بگوییم که Wall Street درآمد ناشی از فروش آیپد‌ را برای اپل، ۷٫۴۶ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود.

به نظر می‌رسد که وقوع همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در دنیا، تقاضا برای این دستگاه را افزایش داده است. همان‌گونه که می‌دانید همه‌گیرری بیماری کووید ۱۹ باعث شد که افراد زیادی به جای حضور در محل کار از خانه‌هایشان کار کنند و کودکان از تبلت‌ها برای شرکت در کلاس‌های آنلاین استفاده کنند.

بعد از تمام کردن کلاس‌های آنلاین و انجام تکالیف، تبلت‌ها به دستگاه‌های سرگرم‌ کننده‌ای برای بچه‌ها تبدیل خواهند شد و کودکان می‌تواند که از این دستگاه‌ها برای انجام بازی‌های کامپیوتری، استریم فیلم‌ها، تماس تصویری با دوستانشان و دیگر کار‌ها استفاده کنند.

در واقع باید بگوییم که بعد از گذشت سال‌ها، نمودار عرضه‌ی تبلت‌ها به بازار از حالت نزولی و صاف خارج شد و تلبت‌ها موفقیت بسیاری را کسب کردند. البته باید گفت که با وجود رخ دادن این اتفاق، سوال‌های بسیار زیادی درباره‌ی پایداری این تغییر به وجود آمده در بازار تبلت‌ها وجود دارد.

اگر اپل از تراشه‌ای مشابه‌‌ی تراشه‌ی جدید اپل M1 در آیپد پرو استفاده کند، بدون شک برای ما و کاربران جذاب خواهد بود که ببینیم قدرت و مصرف انرژی این تراشه‌ی جدید چگونه خواهد بود. البته هنوز مشخص نیست که اپل از این تراشه‌ی جدید تنها در مدل‌های پرو آیپد استفاده می‌کند یا در آینده شاهد استفاده از این تراشه در آیپد ایر بعدی هم خواهیم بود.

در نهایت باید بگوییم که آیپد ایر ۲۰۲۰ اولین دستگاهی بعد از آیفون‌های ۱۲ است که اپل در آن از تراشه‌ی ساخته شده با فناوری ۵ نانومتری ساخت TSMC استفاده کرده است.

