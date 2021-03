یکی از افشاگران مشهور به تازگی اعلام کرده که ردیاب‌های ساخت اپل موسوم به ایرتگز کمی بزرگ‌تر از سکه‌ی ۵۰ سنتی هستند و حدود سه برابر این سکه‌ها ضخامت دارند. همچنین او اعلام کرده که این ردیاب‌ها با قیمت ۳۹ دلار به دست کاربران می‌رسند.

به گفته‌ی Max Weinbach، ابعاد ایرتگز ۳۲ در ۳۲ در ۶ میلی‌متر است و این یعنی کوچک‌تر از گلکسی اسمارت‌تگز سامسونگ (با ابعاد ۳۹ در ۳۹ در ۹ میلی‌متر) محسوب می‌شود. همچنین مدتی قبل شایعه‌ای در رابطه با عرضه‌ی دو مدل از ایرتگز با دو اندازه‌ی متفاوت مطرح شد که مشخص نیست چه تفاوت‌هایی با هم دارند.

بر اساس تصاویر پیدا شده در کدهای iOS 13، این ردیاب‌ها از طراحی مدور بهره می‌برند، سفید رنگ هستند و بر روی آن‌ها لوگوی اپل قرار دارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته بر روی نسخه‌ی بتا iOS 14.5، متخصصین با یک قابلیت جدید موسوم به Items روبرو شده‌اند که به طور پیش‌فرض فعال است. به همین خاطر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد عرضه‌ی این محصول در آینده‌ی نزدیک مطرح شده است. اپل اعلام کرده که iOS 14.5 در اوایل فصل بهار معرفی می‌شود ولی هنوز تاریخ مشخصی برای این کار اعلام نشده است.

همچنین یکی دیگر از افشاگران مدتی قبل اعلام کرد که احتمالا در ماه آینده‌ی میلادی شاهد برگزاری مراسم اپل برای معرفی محصولات جدید خواهیم بود. البته از آنجایی که طی ۱۱ سال گذشته اپل هیچ مراسمی را در ماه آوریل برگزار نکرده، احتمال نادرست بودن این شایعه بالا است.

در هر صورت به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک شاهد معرفی مدل جدید آیپد پرو و ایرتگز خواهیم بود. خبرگزاری بلومبرگ هم به تازگی اعلام کرده که در ماه آوریل می‌توانیم انتظار معرفی مدل‌های جدید آیپد پرو را داشته باشیم.

