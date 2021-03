با وجود اینکه زمان به‌نسبت زیادی تا رونمایی از آیفون‌های ۱۳ باقی مانده است، اما تاکنون شایعه‌های مختلفی درباره‌ی آیفون‌های ۲۰۲۱ منتشر شده‌اند. با گذشت زمان و نزدیک شدن به زمان رونمایی از آیفون‌های بعدی، به‌تازگی شایعه‌های درباره‌ی تغییرات ظاهری رخ داده در این آیفون‌ها، رنگ‌های جدید و برخی ویژگی‌های تازه منتشر شده‌اند.

به‌تازگی یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Max Weinbach در کانال یوتوب خود به‌ نام EverythingApplePro اعلام کرده است که مدل‌های پرو آیفون ۱۳ با رنگ مشکی مات عرضه خواهند شد. این شخص همچنین مدعی شده است که اپل از پوشش خاصی برای قسمت استیل این آیفون‌ها استفاده خواهد تا بتواند به‌شکل بهتری از به جا ماندن اثر انگشت و لکه را بر روی این قسمت جلوگیری کند.

علاوه‌بر این تغییرات ظاهری، این شایعه‌های جدید نشان می‌دهند که ماژول دوربین به کار رفته در قسمت پشتی آیفون ۱۳ طراحی جدیدی را خواهد داشت و اپل از قابلیت حذف نویز بهتر همراه با فناوری شکل‌دهی پرتو در زمان انجام تماس‌ تلفنی با این آیفون استفاده خواهد کرد.

در ماه گذشته Weinbach مدعی شده بود که اپل می‌خواهد در آیفون‌های جدید از نمایشگر همیشه روشن استفاده کند. بعد از مطرح شدن این ادعا، این شخص به‌تازگی گفته است که نمایشگر همیشه روشن نسل بعدی آیفون دارای نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز است.

همچنین گویا اپل قصد دارد مدل پروی آیفون‌های ۱۳ را با رنگ مشکی مات عرضه کند. Weinbach درباره‌ی این رنگ می‌گوید که این رنگ نسخه‌ی جدیدی از رنگ گرافیت است اما این رنگ جدید بیشتر به رنگ مشکی متمایل است.

Weinbach همچنین می‌گوید که اپل در حال بررسی رنگ نارنجی یا رنگی برنزی برای آیفون‌های جدید است، اما احتمال اینکه اپل آیفون بعدی را با این رنگ عرضه کند کم است. همان‌گونه که دیدیم اپل در آیفون‌های ۱۲ لبه‌ها را به‌شکلی تخت طراحی کرد که استفاده از این طراحی با لبه‌های تخت طرفداران بسیار زیادی را دارد.

بعد از عرضه‌ی این آیفون‌ها، بسیاری از کاربران از این موضوع ابراز ناراحتی کردند که لبه‌های استیل به کار رفته در مدل‌های پرو آیفون ۱۲ به‌شدت لکه‌ها و اثر انگشت را نشان می‌دهند و گویا این مشکل در رنگ‌های روشن این آیفون همانند رنگ طلایی شدت بیشتری را دارد.

بعد از مطرح شدن این مشکل توسط کاربران، به نظر می‌رسد که اپل به‌دنبال راهی برای رفع این مشکل در آیفون‌های ۱۳ است. گویا اپل قصد دارد لبه‌های استیل به کار رفته در آیفون را با لایه‌ای ضد اثر انگشت و ضد لک پوشش دهد.

این افشاکننده‌ی اطلاعات درباره‌ی ماژول دوربین به کار رفته در آیفون‌های بعدی می‌گوید که ماژول دوربین این آیفون‌ها طراحی صاف‌تری را خواهد داشت. البته باید بگوییم که به نظر نمی‌رسد که ماژول دوربین آیفون بعدی به‌طور کامل صاف و هم سطح بدنه باشد. با این موجود انتظار می‌رود که لنز‌های به کار رفته در دوربین‌ها برجستگی کمتری را داشته باشند.

سنسور LiDAR چیست و در آیفون ۱۲ پرو چه می‌کند؟

علاوه‌بر این، ماژول دوربین به کار رفته در آیفون‌های بعدی به‌طور کلی کوچکتر خواهد بود که باعث شده ضخامت سیستم دوربین کاهش پیدا کند. علاوه‌بر شایعه‌های قبلی درباره‌ی ویژگی‌های احتمالی آیفون ۱۳، اطلاعات جدید این افشاکننده‌ی اطلاعات نشان می‌دهند که سیستم دوربین به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس دارای قابلیت‌های بیشتری در هنگام عکاسی پرتره است.

در گزارش Weinbach به این موضوع اشاره شده است که مدل‌های پرو آیفون ۱۳ برای عکاسی در حالت پرتره به طور ویژه‌ای به سنسور LiDAR وابسته خواهند بود. اپل هم اکنون از سنسور LiDAR در آیفون ۱۲ پرو، آیفون ۱۲ پرو مکس و آیپد پرو برای افزایش قابلیت‌های عکاسی این دستگاه‌ها در محیط‌هایی با نور کم استفاده می‌کند.

Weinbach درباره‌ی این موضوع می‌گوید که اپل می‌خواهد حالت عکاسی پرتره در آیفون‌های بعدی را بهبود دهد. این شخص درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

«اپل حالت عکاسی پرتره در آیفون‌های بعدی را به شکل کامل دگرگون خواهد کرد. در واقع تراشه‌ی به کار رفته در آیفون‌های بعدی در زمان انجام عکاسی در این حالت اطلاعات بدست آمده از سنسور LiDAR و لنز‌های دوربین را با یکدیگر ترکیب می‌کند.»

آیفون ۱۳ ممکن است پورت جدیدی به جای لایتنینگ داشته باشد

«در واقع سنسور LiDAR در هنگام عکاسی در این حالت برای تشخیص بهتر لبه‌های سوژه و جداسازی بهتر آن از پس زمینه استفاده خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود که فاصله‌های کوچک موجود در اعلائم به کار رفته در خیابان، با استفاده از این روش پردازش تصویر جدید به‌شکل بهتری شناسایی شوند.»

«انجام این کار باعث ایجاد دگرگونی گسترده در حالت پرتره‌ی آیفون خواهد شد و این امکان را ایجاد می‌کند که حتی اپل از حالت پرتره در زمان فیلم‌برداری در آیفون‌های ۲۰۲۱ هم استفاده کند.»

Weinbach درباره‌ی سیستم لرزشگیر تصویر اپتیکال به کار رفته در آیفون‌های بعدی می‌گوید که در آیفون‌های جدید از سیستم لرزشگیر تصویر اپتیکال جدید و با قابلیت حذف بهتر لرزش‌ها استفاده خواهد شد. همچنین این سیستم در زمان فیلم‌برداری می‌تواند به صورت خودکار سوژه را تشخیص دهد و در هنگام فیلم‌برداری آن را در فوکوس نگه دارد.

رندرهای جدید آیفون ۱۳ از حذف پورت شارژ و سیستم دوربین متفاوت خبر می‌دهند

گویا این قابلیت جدید توسط نرم‌افزار توسعه شده برای انجام این کار، انجام می‌شود. البته هنوز مشخص نیست که آیا اپل برای انجام این کار از قطعه‌ی سخت‌افزاری خاصی در آیفون‌های بعدی استفاده کرده است یا نه. اگر این قابلیت نرم‌افزاری باشد اپل حتی می‌تواند با منتشر کردن یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری این قابلیت را به مدل‌های قدیمی آیفون‌ هم اضافه کند.

این افشاکننده اطلاعاتی را هم درباره‌ی خانواده‌ی آیفون‌های ۱۳ منتشر کرده و مدعی شده است که اپل قصد دارد آیفون ۱۳ مینی را هم با نمایشگر ۵٫۴ اینچی عرضه کند. این اطلاعات جدید در حالی توسط این شخص مطرح شده است که خبر‌های منتشر شده از عملکرد ضعیف آیفون ۱۲ مینی در فروش خبر می‌دهند.

این شخص در گذشته درباره ی آیفون‌های بعدی گفته بود که اپل در نسل بعدی آیفون از شارژر MagSafe قوی‌تر، قابلیت‌هایی برای عکاسی نجومی و قابلیت استفاده از حالت پرتره در زمان فیلم‌برداری استفاده خواهد کرد.

در اوایل این هفته تصویری احتمالی از پنل جلویی آیفون‌های ۱۳ منتشر شد که نشان می‌داد اپل با منتقل کردن اسپیکر انجام مکالمه به حاشیه‌‌ی بالایی نمایشگر، توانسته است که اندازه‌ی ناچ به کار رفته در نمایشگر آیفون را کاهش دهد.

اگر این تصاویر منتشر شده درست باشند، می‌توانیم بگوییم که این بزرگترین تغییر در شکل ظاهری ناچ خواهد بود که برای اولین‌بار بعد از استفاده از ناچ در آیفون X در سال ۲۰۱۷، شاهد رخ دادن آن هستیم. پیش‌تر تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، مدعی شده بود که اپل قصد دارد از نمایشگر داری حفره در آیفون‌های سال ۲۰۲۲ استفاده کند.

اپل ممکن است یک ویژگی بسیار محبوب را به کل خانواده‌ی آیفون ۱۳ اضافه کند

