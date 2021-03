اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا X20 که از میان‌رده‌های جدید و مورد انتظار HMD به حساب می‌آید از ماژول دایره‌ای شکل نسبتا بزرگی روی پنل پشتی خود بهره می‌برد.

همانطور که می‌دانید، HMD Global قصد دارد در تاریخ ۸ آوریل امسال (۱۹ فروردین) رویدادی را برگزار کرده و طی آن از تعدادی گوشی جدید رونمایی کند. یکی از این گوشی‌ها نوکیا X20 نام دارد که احتمالا بهترین گوشی در رویداد یاد شده خواهد بود.

به صورت کلی انتظار می‌رود در رویداد پیش رو از سه گوشی رونمایی شود. یکی از آن‌ها از سری G و دو مدل باقی مانده از سری X که مشمول شیوه‌ی نام‌گذاری جدید HMD نیز شدند. مدل G که G10 نام دارد قرار است یک گوشی میان‌رده با پردازنده‌ی مدیاتک Helio-P22 باشد، در حالی که دو گوشی دیگر مجهز به اینترنت ۵G و در حد و اندازه‌های یک میان‌رده ظاهر خواهند شد. هرچند برخلاف سال گذشته، اینترنت ۵G دیگر محدود به گوشی‌های بالارده و یا میان‌رده‌های قدرتمند نیست و در گوشی‌های پایین‌رده و اقتصادی هم شاهد آن هستیم.

ظاهرا گوشی نوکیا X10 به پردازنده‌ی جدید کوالکام یعنی اسنپدراگون ۴۸۰ مجهز خواهد شد که پشتیبانی از اینترنت ۵G را هم برای این گوشی به ارمغان می‌آورد. این پردازنده قدرت پردازشی نسبتا خوبی دارد و در حال حاضر در گوشی ویوو Y31s نیز مورد استفاده قرار گرفته. هرچند به‌تازگی خبری منتشر شد که در آن شاهد حضور نوکیا X20 با این پردازنده در گیک‌بنچ بودیم.

با این حال طبق جدیدترین خبرها، گفته می‌شود X20 یک میان‌رده بوده و در نتیجه پردازنده‌ای که برای آن در نظر گرفته شده، اسنپدراگون ۶۹۰ خواهد بود. این پردازنده هم از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و طبیعتا قدرت پردازشی بسیار خوبی هم دارد. علاوه بر این‌ها، می‌دانیم گوشی جدید نوکیا به نمایشگری ۶.۵ اینچی مجهز خواهد شد و در دو رنگ آبی و شنی در دسترس قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است چون نوکیا X20 به‌تازگی موفق به اخذ گواهی FCC شده، توانستیم به نمایی از پنل پشتی آن دسترسی داشته باشیم که شما عزیزان می‌توانید در زیر آن را مشاهده کنید.

با توجه به شایعات اخیر، نوکیا G10 در محدوده‌ی قیمتی ۱۶۰ دلار راهی بازار می‌شود اما به نظر می‌رسد دو گوشی سری X با تقریبا دو برابر قیمت، یعنی ۳۵۰ دلار در دسترس قرار بگیرند. هرچند در این رابطه هنوز خبر موثقی دریافت نکردیم. با این حال گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی نوکیا همیشه قیمت و ارزش خرید بسیار بالایی داشتند اما در مقایسه با برندهایی نظیر سامسونگ، شیائومی، اوپو و طبیعتا اپل، حرفی برای گفتن باقی نداشتند.

مثلا گوشی جدید سامسونگ یعنی گلکسی A52 5G از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۷۵۰G، استاندارد ضد آب IP67، لرزشگیر اپتیکال تصویر و مواردی از این دست اشاره کرد. هرچند از لحاظ قیمتی نیز این گوشی در مقایسه با نماینده‌ی نوکیا گران‌تر است. با این حال بعید به نظر می‌رسد نوکیا قابلیت‌هایی نظیر استاندارد ضد آب و لرزشگیر اپتیکال را برای گوشی‌های یاد شده در نظر بگیرد.

در حال حاضر آنچه که باعث محبوبیت زیاد گوشی‌های نوکیا شده، تجربه‌ی نرم‌افزاری روان و کم‌نظیر آن‌ها است که باعث می‌شود کاربر تجربه‌ای مشابه کار با اندروید خالص را داشته باشد. در نتیجه سرعت گشت و گذار در گوشی‌های نوکیا بسیار بالاست و از لحاظ دریافت به‌روزرسانی نیز شرایط خوبی دارند. با این حال همه چیز نرم‌افزار نیست. بنابراین باید منتظر ماند و دید در رویداد ۱۹ فروردین پیش رو، شرکت پرآوازه چه برنامه‌هایی را تدارک دیده.

اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا X20 از ماژول نسبتا بزرگی روی پنل پشتی خود بهره‌مند خواهد بود. حال اینکه چه دوربین‌هایی و با چه مشخصاتی در آن قرار خواهند گرفت موضوعی است که برای دانستن آن باید حدودا ۱۲ روز دیگر منتظر بمانیم.

منبع:‌ PhoneArena

منبع متن: digikala