با توجه به جدیدترین خبر منتشر شده پیرامون محصولات شیائومی، به نظر می‌رسد شرکت چینی قصد دارد در رویداد ۲۹ مارس (۹ فروردین)، کاربران خود را نه تنها با معرفی گوشی‌های می ۱۱ اولترا و می ۱۱ پرو، نسل جدید گوشی می میکس و یک تراشه‌ی جدید، بلکه فناوری انقلابی باتری که برای می ۱۱ اولترا در نظر گرفته غافلگیر کند.

به‌تازگی خبری منتشر شد مبنی براینکه شیائومی می‌خواهد در رویداد ۲۹ مارس (۹ فروردین) نه تنها از تعدادی گوشی جدید از سری می ۱۱ و البته گوشی می میکس رونمایی کند، بلکه از یک تراشه‌ی جدید و اختصاصی هم رونمایی خواهد کرد که خب هنوز نمی‌دانیم کاربرد این تراشه چیست و قرار است در چه محصولاتی مورد استفاده قرار بگیرد. در پوستری هم که در رابطه با این موضوع منتشر شده اطلاعاتی پیرامون کاربرد این تراشه داده نشد.

اما آنچه که فعلا اهمیت بیشتری دارد، گوشی‌هایی است که رونمایی می‌شوند. یکی از این گوشی‌ها شیائومی می ۱۱ اولترا خواهد بود که تا به این لحظه خبرهای متعددی پیرامون آن شنیدیم. در راستای همین خبرها، امروز شاهد انتشار پستی از سوی شیائومی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو بودیم که نشان می‌داد شیائومی برای باتری این گوشی یک فناوری بسیار جدید و البته انقلابی در نظر گرفته که از آند سیلیکون-اکسیژن بهره می‌برد.

این فناوری جدید، به لطف اضافه شدن ماده‌ی سیلیکون در ابعاد نانو به الکترود منفی، از لحاظ تئوری حدودا ۱۰ برابر ظرفیت بالاتری به نسبت گرافیت ارائه می‌دهد. به گفته‌ی دنیل دی، مدیر ارشد بازاریابی محصولات شیائومی و همچنین سخنگوی این شرکت، این مشابه همان فناوری است که در خودروهای برقی بکار رفته. به کمک این فناوری، گوشی‌ها در عین حال که باریک‌تر طراحی می‌شوند، از سرعت شارژ بالاتری نیز برخوردار خواهند بود.

در رابطه با چیپ جدید این شرکت اما فعلا مشخص نیست کاربرد آن چیست. شیائومی در رابطه با این چیپ از کلمه‌ی «Surging» استفاده کرده. به همین خاطر این احتمال وجود دارد که چیپ یاد شده، نسل جدیدی از چیپست Surge S1 باشد که در سال ۲۰۱۷ رونمایی شد و در گوشی می ۵c مورد استفاده قرار گرفت. همچنین این احتمال هم وجود دارد که چیپ جدید مربوط به پردازشگر سیگنال تصویر جدید باشد.

شیائومی در رویداد پیش رو از یک گوشی با لنز دوربین مایع رونمایی می‌کند که احتمالا می ۱۱ اولترا خواهد بود. به همین خاطر شاید چیپ جدید، همان پردازشگر سیگنال تصویر جدید برای این گوشی باشد. چرا که حداقل در رابطه با می ۱۱ پرو و اولترا، مطمئن هستیم که به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهند شد. در نتیجه چیپ جدید یا برای گوشی‌های دیگری در نظر گرفته شده یا اصلا کاربرد دیگری خواهد داشت.

خوشبختانه جزئیات مربوط به این موضوع تا سه روز دیگر به صورت کامل مشخص شد.

شیائومی گوشی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا را ۹ فروردین رسما رونمایی می‌کند

منبع: GSMArena

The post شیائومی می ۱۱ اولترا با فناوری انقلابی باتری رونمایی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala