بررسی گوشی سامسونگ گلکسی A52

گلکسی A52 یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که سامسونگ تاکنون تولید کرده. این گوشی در رنگ‌های گوناگون و با قابلیت‌های بسیار خوب نظیر دوربین نسبتا قدرتمند با لرزشگیر اپتیکال، نمایشگر ۹۰ هرتزی، عملکرد سخت‌افزاری مناسب و … راهی بازار شده تا بهترین میان‌رده‌های موجود را حسابی به چالش بکشد. در این مطلب اما به بررسی گلکسی A52 می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد سامسونگ در تولید محصولی میان‌رده با قیمت ۳۵۰ یورو چگونه بوده و آیا این محصول ارزش خرید دارد یا خیر.

سامسونگ در هفته‌ای که گذشت از سه گوشی میان‌رده رونمایی کرد. دو مدل ۴G و ۵G از گلکسی A52 و یک مدل ۴G از گلکسی A72 که به ترتیب جانشین گوشی‌های گلکسی A51 و A71 از سال گذشته شدند. البته برخلاف سال‌های قبل، پیشرفت این گوشی‌ها به نسبت سری گذشته صرفا قدرت سخت‌افزاری نبود و سامسونگ یک سری قابلیت‌های جذاب را هم به آن‌ها اضافه کرد که پیش از این فقط در پرچم‌دارها شاهد حضورشان بودیم.

اما گوشی مورد نظر ما در این بررس گلکسی A52 است. محصولی که با در نظر گرفتن امکانات و قیمت، ارزش خرید بسیار بالایی دارد. البته در حال حاضر در محدوده‌ی قیمتی ۳۵۰ یورو گوشی‌های میان‌ره‌ی بسیار خوبی در بازار وجود دارند که خب از لحاظ کیفیت ساخت، قدرت سخت‌افزاری، دوربین و … عملکرد بهتری از نماینده‌ی سامسونگ دارند اما برای آن دسته از کسانی که به گوشی‌های سامسونگ و به طور کلی اکوسیستم این شرکت کره‌ای علاقه‌مند هستند، گلکسی A52 یک گزینه‌ی جذاب‌تر به حساب می‌آید.

برای مثال شیائومی ردمی نوت ۹ پرو یکی از بهترین میان‌رده‌های حال حاضر در بازار است که اندکی از لحاظ قدرت سخت‌افزاری عملکرد بهتری از A52 دارد اما خب از لحاظ ارزش برند و پشتیبانی، بدیهی است سامسونگ در شرایط بهتری قرار دارد. البته این چیزی است که فعلا شاهد آن هستیم و ممکن است طی چند سال آینده همه چیز کاملا تغییر کند. حتی اپل هم آیفون SE 2020 را در محدوده‌ی قیمتی مشابه در سبد محصولات خود دارد اما گلکسی A52 جز قدرت سخت‌افزاری، در تمامی زمینه‌های دیگر این گوشی را به‌راحتی از پیش رو برمی‌دارد. از دوربین‌های بهتری گرفته تا نمایشگر باکیفیت‌تر، طراحی مدرن و زیبا و باتری پرظرفیت‌تر.

به طور خلاصه، باید گفت گلکسی A52 یکی از بهترین میان‌رده‌های سال ۲۰۲۱ خواهد بود. اما در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به جزئیات پیرامون این محصول و عملکرد آن در شرایط واقعی تا ببینیم آیا واقعا می‌توان روی این گوشی به عنوان یک میان‌رده‌ی باکیفیت حساب کرد یا خیر.

اما قبل از اینکه به بررسی این گوشی بپردازیم باید به این نکته هم اشاره کنیم که گلکسی A52 در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار شده و تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد که در جدول زیر به صورت خلاصه به آن خواهیم پرداخت. گوشی که در این مطلب به بررسی آن می‌پردازیم، مدل ۴G از گلکسی A52 است.

نام گوشی گلکسی A52 4G گلکسی A52 5G رفرش‌ریت نمایشگر ۹۰ هرتز ۱۲۰ هرتز پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۷۲۰G کوالکام اسنپدراگون ۷۵۰G حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۴ گیگابایت و ۲۵۶/۸ گیگابایت ۱۲۸/۶ گیگابایت و ۲۵۶/۸ گیگابایت

بررسی گوشی گلکسی A52 4G

طراحی و نمایشگر

ابعاد ۸.۴ × ۷۵.۱ × ۱۵۹.۹ میلی‌متر وزن ۱۸۹ گرم جنس بدنه پوشش نمایشگر از جنس گوریلا گلس ۵ – پنل پشتی از جنس پلاستیک استاندارد مقاومتی بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP67 – مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق ۱ یک متر به مدت ۳۰ دقیقه تعداد سیم‌کارت دو سیم‌کارت هیبریدی اندازه و نوع نمایشگر ۶.۵ اینچ Super AMOLED با بیشنیه‌ی روشنایی ۸۰۰ نیت رفرش‌ریت صفحه ۹۰ هرتز وضوح و چگالی نمایشگر ۲۴۰۰ × ۱۴۰۰ – تراکم پیکسلی ۴۰۷ پیکسل بر هر اینچ

از لحاظ اندازه، گلکسی A52 مشابه گوشی نسل قبل خود است و نمایشگری ۶.۵ اینچی تخت دارد. این نمایشگر به اندازه‌ای بزرگ هست که انجام بازی یا تماشای فیلم در آن بسیار لذت‌بخش باشد. خصوصا اینکه دوربین سلفی درون حفره‌ای بسیار کوچک در بالای صفحه قرار دارد و مزاحمتی حین فعالیت‌های یاد شده ایجاد نمی‌کند.

البته سامسونگ میزان حواشی کناری گوشی را به نسبت قبل کاهش نداده که خب جای تعجبی ندارد چون این گوشی میان‌رده است و حتی در گوشی‌های بالارده‌ی شرکت هم فقط مدل اولترا از S21 است که در سال ۲۰۲۱ با گوشه‌های خمیده راهی بازار شد. بنابراین انتظار نداشتیم اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد. اما این موضوع باعث شده گوشی کمی بزرگ‌ به نظر برسد و شاید کار با آن با یک دست برای آن دسته از کاربرانی که دستان کوچکی دارند مناسب نباشد.

نمایشگر این گوشی دو گزینه را برای تنظیم شفافیت و رنگ در اختیارتان قرار می‌دهد (Basic و Vivid) که مورد اول اندکی رنگ‌ها را گرم‌تر و البته طبیعی‌تر به نمایش می‌گذارد و مورد دوم هم تصاویر را سردتر و در عین حال زیباتر نشان می‌دهد. گوشی‌های سامسونگ به صورت پیش‌فرض روی Basic تنظیم می‌شوند و عملکرد بسیار خوبی هم دارند.

کیفیت نمایشگر این گوشی +FHD است و از این حیث پیشرفتی را به نسبت قبل شاهد نیستیم. اما رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی باعث شده گشت و گذار بین منوهای این گوشی بسیار لذت‌بخش‌تر از سری قبل باشد. میزان روشنایی این گوشی در نهایت به ۸۰۰ نیت می‌رسد و این یعنی در استفاده زیر خورشید، نباید مشکل خاصی گریبان‌گیر کاربران شود. البته Super AMOLEDها بیشتر در محیط خانه عملکرد بی‌نظیری دارند اما خب به لطف فناوری‌های جدید، در محیط خارج از خانه هم می‌توان روی توانایی این پنل‌ها حساب کرد.

در جدول زیر می‌توانید مقایسه‌ی این گوشی را با گلکسی A51، ردمی نوت ۹ پرو و پیکسل ۴a در بخش نمایشگر مشاهده کنید.

حداکثر میزان روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست (بیشتر بهتر) دمای رنگ گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی A52 ۷۱۵ (عالی) ۱٫۴ بی‌نهایت ۶۹۱۸ (عالی) ۲٫۱ ۲٫۳۲ (خوب) ۴/۲۶ (متوسط) گلکسی A51 ۵۹۹ (عالی) ۱/۷ بی‌نهایت ۶۹۴۴ (عالی) ۲/۰۷ ۲٫۰۴ (خوب) ۵/۳۲ (متوسط) گوگل پیکسل ۴a ۴۵۱ (خوب) ۲ بی‌نهایت ۶۸۴۸ (عالی) ۲/۲۷ ۱/۳۸ (عالی) ۴/۴۴ (متوسط) ردمی نوت ۹ پرو ۶۳۴ (عالی) ۱ ۱:۱۲۴۳ ۶۹۰۹ (عالی) ۲٫۲۶ ۱٫۶۶ (عالی) ۳/۳۴ (خوب)

در این تصاویر هرچه میزان رنگ به نمایش درآمده در بخش بالایی به رنگ‌های پایین نزدیک‌تر باشند، عملکرد آن گوشی بهتر در نظر گرفته می‌شود.

اما از کیفیت نمایشگر که بگذریم می‌رسیم به کیفیت ساخت گوشی. جایی که هیچ حس و حالی از یک گوشی پرچم‌دار به شما القا نمی‌شود اما در عین حال بدنه‌ی بی‌کیفیتی را شاهد نیستیم. پشت گوشی از جنس پلاستیک ساخته شده اما سامسونگ آن را به شکل مات و بسیار نرم طراحی کرده که لمس آن حس بسیار خوبی به کاربر القا می‌کند. با این طراحی، جذب اثرانگشت نیز به حداقل می‌رسد. برای آن دسته از کاربرانی که بدنه‌ی شفاف گلکسی A51 را نمی‌پسندند، این گوشی می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد.

خوشبختانه برخلاف پرچم‌دارها، میان‌رده‌ها هنوز جک هدفون را در خود حفظ کرده‌اند. گلکسی A52 نیز از این قاعده مستثنی نیست و کاربران می‌توانند در بخش پایینی این گوشی به این جک محبوب دسترسی داشته باشند. یکی از بلندگوهای گوشی نیز در همین قسمت تعبیه شده. اینکه می‌گوییم یکی از بلندگوها به این خاطر است که سامسونگ برخلاف معمول، در این گوشی میان‌رده از بلندگوهای استریو استفاده کرده که مورد دوم در بخش بالایی گوشی تعبیه شده. بلندگوی استریو یکی از بهترین قابلیت‌هایی بود که گلکسی A52 به نسبت قبل به آن مجهز شده.

البته به محض روشن کردن گوشی و پخش محتوا، شاید صدا آنطور که باید شما را راضی نگه ندارد اما با اعمال یک سری تنظیمات، قطعا گوشی کیفیت خوب خود را به شما نشان خواهد داد. بدیهی است نباید انتظار داشته باشید بلندگوهای بکار رفته در این گوشی بهترین عملکرد را داشته باشند اما در حد و اندازه‌های یک گوشی میان‌رده، شما را کاملا راضی نگه خواهند داشت. از لحاظ کیفیت و شفافیت صدا، شاید بتوان این محصول را مشابه آیفون ۱۱ پرو دانست و این بسیار عالی است. (طبق ادعای منبع).

این گوشی در اصلی یک سیم‌کارت را پشتیبانی می‌کند اما اگر قصد افزایش ظرفیت حافظه‌ی داخلی آن را از طریق کارت حافظه‌ی جانبی ندارید، می‌توانید سیم‌کارت دوم را هم درون اسلات مربوطه قرار داده و از آن استفاده کنید. از لحاظ بازخورد لرزشی هم پیشرفت خاصی را به نسبت قبل شاهد نیستیم و گوشی مانند A51، عملکرد نسبتا خوبی را از خود به نمایش می‌گذارد.

دوربین

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 – دارای لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 سنسور سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2

گلکسی A52 روی پنل پشتی خود به چهار دوربین مجهز شده که قدرتمندترین آن، یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است و به عنوان دوربین اصلی هم فعالیت می‌کند. یکی از قابلیت‌های خوب این دوربین که پیش‌تر فقط در گوشی‌های بالارده‌ی سامسونگ در شاهد آن بودیم، لرزشگیر اپتیکال تصویر است که باعث می‌شود لرزش‌ها و تکان‌های ناخواسته تا حد زیادی خنثی شوند. خوشبختانه این قابلیت را در A52 هم شاهد هستیم تا کاربران بتوانند تصاویر و فیلم‌های خوبی را ثبت و ضبط کنند.

اما عملکرد این گوشی در عمل در عکاسی و فیلم‌برداری چگونه است؟ به صورت پیش‌فرض، دوربین اصلی این گوشی که ۶۴ مگاپیکسلی است، تصاویری با اندازه‌ی ۱۶ مگاپیکسل ثبت می‌کند که یعنی از ترکیب پیکسلی ۴ به ۱ استفاده می‌کند. نتیجه‌ی این فرایند را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی گلکسی A52

به نظر می‌رسد تصاویر ثبت شده زیبا و چشم‌نواز نیستند و گوشی هم در نمایش رنگ‌ها کمی به سردی تمایل دارد. بسته به محیطی که از آن عکاسی می‌کنیم، اغلب اوقات تصاویر به شکل طبیعی به نمایش درمی‌آیند و به همین خاطر شاید زیبا نباشند. گاهی اوقات هم رنگ‌ها اشباع‌شده هستند که خب این مورد بسیار کم پیش میاید. در ثبت تصاویر در نور شب هم عملکرد رضایت‌بخش و خوبی را از A52 شاهد هستیم؛ البته اگر از نویز موجود در پس‌زمینه فاکتور بگیریم که خب این مورد کاملا طبیعی است و انتظار نداریم یک میان‌رده در نور شب تصاویر کم‌نقصی را ثبت کند.

در تصاویر بالا عملکرد گوشی در گستره‌ی دینامیکی و نمایش جزئیات بسیار خوب بوده و اگرچه سامسونگ تلاش کرده با پردازش‌های نرم‌افزاری اندکی تصویر را شفاف‌تر و درخشان‌تر کند، اما خب این پردازش در بسیاری از مواقع به صورت متعادل صورت می‌گرفت. از تصاویر ثبت شده می‌توان دریافت که سامسونگ توانسته عملکرد رضایت‌بخشی را از خود به نمایش بگذارد و میان‌رده‌ی خود را به دوربین اصلی خوبی مجهز کند.

نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض گلکسی A52

دوربین فوق عریضی که برای گلکسی A52 در نظر گرفته شده ۱۲ مگاپیکسلی است و عملکردی کاملا مشابه عملکرد دوربین فوق عریض نسل گذشته دارد. در نمونه‌های بالا، به خوبی می‌توانید اعوجاج تصویر را حس کنید. همچنین تصاویر نرم‌تر از نمونه‌های ثبت شده توسط دوربین اصلی هستند که این مورد حتی در پرچم‌دارها هم وجود دارد. از قابلیت‌های خوب این دوربین، پشتیبانی آن از حالت شب است که تاثیر زیادی هم در بهبود کیفیت تصاویر در نور شب دارد. به صورت کلی در نمایش رنگ‌ها و جزئیات، عملکرد این دوربین را به عنوان دوربین دوم باید خوب ارزیابی کرد.

پرتره

در حالت پرتره هم عملکرد گلکسی A52 در تشخیص سوژه‌ی اصلی از پس‌زمینه بسیار عالی بود. همانطور که مشاهده می‌کنید، پس‌زمینه‌ی تصویر اصلا خلوت نیست و طبیعتا تشخیص و محو کردن آن هم نباید آسان باشد. اما A52 چه در نور شب و چه در نور روز از پس از این کار به خوبی برآمد. البته عملکرد این گوشی در ثبت تصاویر پرتره نزدیک به گوشی‌های پرچم‌دار هم نیست اما در حد و اندازه‌های خود بسیار عالی است.

نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین ماکروی گلکسی A52

در کنار دوربین‌های A52، یک دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو هم تعبیه شده که خب خیلی‌ها از بابت وجود آن انتقادهایی را به شرکت‌های سازنده وارد کردند که البته هیچ یک از این انتقادات مثمر ثمر واقع نشد و همچنان گوشی‌های میان‌رده را با این دوربین می‌بینیم. خوشبختانه دوربین ماکروی گلکسی A52 عملکرد نسبتا خوبی دارد و برخلاف دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی ماکرو در خیلی از گوشی‌های دیگر، تصاویر نسبتا باکیفیتی را ثبت می‌کند. به نسبت A51، عملکرد این گوشی در ثبت تصاویر ماکرو واقعا بهبود یافته و از این بابت خوشحالیم.

نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین سلفی گلکسی A52

روی نمایشگر اما یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی را شاهد هستیم که روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد و البته در عمل هم آنچه را که انتظار داشتیم از آن دیدیم. اگرچه رنگ پوست کمی بی‌روح و سرد ثبت شده اما به طور کلی در نور روز و شب، دوربین سلفی گلکسی A52 عملکرد بسیار تحسین‌برانگیزی از خود به نمایش گذاشت.

ویدیو

گلکسی A52 می‌تواند در وضوح FHD با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و در وضوح ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. لرزشگیر اپتیکال هم در خنثی‌سازی لرزش‌ها و تکان‌های ناخواسته باعث شده کیفیت نهایی فیلم‌ها بسیار بهتر از آن چیزی شود که در نسل قبل شاهد بودیم. شما عزیزان می‌توانید نمونه ویدیوی ضبط شده توسط دوربین اصلی این گوشی را در زیر مشاهده کنید.

نرم‌افزار و سخت‌افزار

گلکسی A52 با اندروید ۱۱ سوار بر رابط کاربری One UI 3.1 راهی بازار شده که عملکرد روان و سریعی دارد. از لحاظ قابلیت و امکانات هم که رابط کاربری سامسونگ نیازی به تعریف و تمجید ندارد چون حجم قابلیت‌ها آنقدری بالاست که شاید در طول چند سال استفاده هم نتوانید از بابت وجود یک سری از امکانات رابط کاربری سامسونگ مطلع شوید.

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که به‌تازگی به گوشی سامسونگ کوچ می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا زیاد خود را درگیر تنظیمات متفرقه‌ی آن نکنید. چرا که به مرور زمان خودتان کاملا به تمام تنظیمات و کاربردهای مختلفی که دارند مسلط خواهید شد. خبر خوب اینکه گلکسی A52 هم مانند نسل قبل خود به مدت سه سال به‌روزرسانی اندروید دریافت می‌کند و این یعنی این گوشی با دریافت اندروید ۱۴ به کار خود پایان خواهد داد.

در بخش سخت‌افزار هم دو مدل را شاهد هستیم با ۴ و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و به‌ترتیب ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی. پردازنده‌ی این گوشی هم اسنپدراگون ۷۲۰G است که شاید سریع‌ترین پردازنده‌ی موجود حتی در بخش میان‌رده‌ها نباشد و نتواند به‌خوبی از پس رابط سنگینی چون One UI برآید، اما بهتر از اگزینوس ۹۶۱۱ بکار رفته در گلکسی A51 است. (با توجه به قیمت، انتظاری جز این هم از یک محصول با برند سامسونگ نمی‌رفت.)

با این مشخصات سخت‌افزاری، بازی‌های سبک را بدون مشکل و بازی‌های سنگین را هم با کمی افت فریم می‌توانید اجرا کرده و لذت ببرید. چرا که اکثر بازی‌های موجود در پلی‌استور نه تنها برای این گوشی بلکه برای مدل‌های ضعیف‌تر موجود هم بهینه‌ شده‌اند و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. فراموش نکنید گلکسی A52 قرار است یک گوشی میان‌رده باشد نه محصولی قدرتمند که بتواند برای مولتی‌تسکینگ مورد استفاده قرار بگیرد.

شما عزیزان می‌توانید مقایسه‌ی نتیجه‌ی بنچمارک این گوشی را با سه گوشی گلکسی A51، پیکسل ۴a و ردمی نوت ۹ پرو در تصاویر زیر مشاهده کنید.

طول عمر باتری گلکسی A52

سامسونگ میان‌رده‌ی جدید خود را به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده که ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت بیشتر از نمونه‌ی بکار رفته در گلکسی A51 است. با این باتری پرظرفیت، در صورتی که رفرش‌ریت روی ۶۰ هرتز قرار داشته باشد می‌توانید تا یک روز کامل روی ماندگاری شارژ آن حساب کنید؛ البته در صورتی که به فعالیت‌های نسبتا سنگین بپردازید. نمایشگر این گوشی شاید بزرگ و با رفرش‌ریت بالا باشد اما از طرفی دیگر پردازنده‌ی بکار رفته در این گوشی آنقدرها قدرتمند نیست که شارژ زیادی را مصرف کند. در نتیجه تعادل خوبی بین مصرف انرژی و ظرفیت باتری برقرار شده.

شارژری که درون جعبه‌ی این گوشی قرار دارد ۱۵ واتی است. درست مانند شارژر بکار رفته در جعبه‌ی گلکسی A51. منتها تفاوت اینجاست که آن شارژر وظیفه‌ی شارژ یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برعهده داشت ولی در اینجا همان شارژر باید یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را شارژ کند که این فرایند حدودا ۱۰۰ دقیقه به طول می‌انجامد. البته خبر خوب این است که این گوشی از شارژر سریع ۲۵ واتی سامسونگ هم پشتیبانی می‌کند منتها باید به صورت جداگانه آن را خریداری کنید.

شما عزیزان می‌توانید عملکرد این گوشی را در نگه‌داری شارژ به نسبت سه گوشی گلکسی A51، ردمی نوت ۹ پرو و پیکسل ۴a در تصاویر زیر مشاهده کنید.

وب‌گردی (۶۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب بازی (۶۰ هرتز) زمان شارژ شدن گلکسی A52 ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه ۹۹ دقیقه گلکسی A51 ۱۱ ساعت و ۳۵ دقیقه ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه ۱۰۵ دقیقه پیکسل ۴a ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه ۹۵ دقیقه ردمی نوت ۹ پرو ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه ۱۰ ساعت و ۵۶ دقیقه نامشخص

جمع‌بندی

گلکسی A52 بدون شک یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که سامسونگ در سال ۲۰۲۱ و در محدوده‌ی قیمتی ۳۵۰ یورو راهی بازار کرده. این گوشی از نمایشگر باکیفیت ۹۰ هرتزی، دوربین‌های قدرتمند با لرزشگیر اپتیکال، جک ۳.۵ میلی‌متری و بسیاری موارد دیگر بهره می‌برد که آن را یک سر و گردن از میان‌رده‌های معمولی بالاتر قرار می‌دهد. به صورت کلی نقاط قوت و ضعیف گلکسی A52 را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

امتیاز کلی: ۹ از ۱۰

نقاط قوت گلکسی A52 نمایشگر ۹۰ هرتزی باکیفیت

دوربین خوب با قابلیت لرزشگیر اپتیکال

بلندگوهای استریو و قدرت و شفافیت بالا

پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری