اپل ممکن است امسال ساعت هوشمند مقاومی عرضه کند

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در حال بررسی این موضوع است که نسخه‌ی مقاومی از اپل واچ را برای استفاده در محیط‌های خشن توسعه دهد. اطلاعات جدید منتشر شده توسط نشریه‌ی بلومبرگ نشان می‌دهند که اپل در صورت انجام این کار این نسخه‌ از اپل واچ را امسال یا در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که این نسخه از اپل واچ از لحاظ کارایی تفاوتی را با نسخه‌ی کنونی این پوشیدنی هوشمند ندارد و فقط در طراحی ظاهری آن از مواد مقاومی مانند لاستیک برای افزایش مقاوت اپل واچ استفاده شده است. این گزارش همچنین مدعی شده است که اپل قصد دارد ویژگی جدیدی را برای پایش بهتر کاربر در زمان انجام ورزش شنا به اپل واچ‌هایش اضافه کند.

با وجود اینکه اپل واچ هم اکنون پوشیدنی محبوبی در میان کاربران برای انجام کارهایی مانند پایش ورزش است و حتی در برابر آب تا عمق ۵۰ متر هم مقاوم است، اما این ساعت هوشمند بدون اضافه کردن قسمت‌هایی به آن برای افزایش مقاومتش، آنقدر هم ساعت مقاومی برای انجام ورزش‌های سختی مانند اسکی روی آب نیست.

با توجه به این موضوع، شرکت‌های تولید‌کننده‌ی ساعت‌های هوشمند مانند Suunto و Garmin توانستند که با عرضه‌ی دستگاه‌هایی طراحی شده برای کاربرد‌های خاص، بخشی از بازار پوشیدنی‌های هوشمند را به تصاحب خود در بیاورند.

بلومبرگ در گزارش خود مدعی شده که اپل می‌خواهد حداقل یک مدل مقاوم از اپل واچ را که این شرکت در سال ۲۰۱۵ از آن رونمایی کرده است، عرضه کند. البته باید گفت که با وجود مطرح شدن این موضوع توسط بلومبرگ، این احتمال موجود دارد که اپل این برنامه را به طور کامل لغو کند و اپل واچی را با این خصوصیات عرضه نکند.

اگر اپل نسخه‌ی مقاومی از اپل واچ را هم عرضه کند به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد تا این مدل ویژه را در کنار مدل کنونی اپل واچ به فروش برساند. همان‌گونه که امسال اپل در کنار رونمایی از نسل ششم اپل واچ از اپل واچ مقرون به‌صرفه‌ی SE هم رونمایی و آن را به همراه اپل واچ سری ۶ به بازار عرضه کرد.

نگاهی به گذشته و زمان رونمایی از اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE نشان می‌دهد که اپل به طور معمول از نسل بعدی اپل واچ در نیمه‌ی دوم سال رونمایی می‌کند.

با وجود اینکه اپل امسال از اپل واچ سری ۶ رونمایی کرد، ولی بهبود‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در نسل کنونی این ساعت به‌گونه‌ای نیستند تا کاربرانی که هم اکنون از نسل چهارم یا پنجم اپل واچ استفاده می‌کنند، ساعت کنونی خود را به نسل ششم این ساعت به‌روزرسانی کنند.

در نهایت باید بگوییم که رونمایی از نسخه‌ی مقاومی از این ساعت هوشمند برای بسیاری از کاربران دلیل منطقی برای به‌روز کردن اپل واچ خود با این نسخه‌ی جدید خواهد بود.

