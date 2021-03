از آن جایی که شیائومی می ۱۱ اولترا قرار است در تاریخ ۲۹ مارس امسال (۹ فروردین) رونمایی شود، مرتبا شاهد انتشار خبرهایی پیرامون آن هستیم که هر بار قابلیت‌های جذابی از آن را فاش می‌کنند. امروز هم تیزر جدیدی منتشر شد که سیستم خنک‌کننده‌ی منحصر بفرد و انقلابی می ۱۱ اولترا را به تصویر کشید.

شیائومی می ۱۱ اولترا اگرچه هنوز معرفی نشده اما می‌دانیم قدرتمندترین گوشی شیائومی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ خواهد بود که به جدیدترین و بهترین قابلیت‌های روز دنیا مجهز می‌شود. این گوشی به عنوان جانشین می ۱۰ اولترا در نظر گرفته شده که هیچوقت خارج از بازار چین به فروش نرسید. اما به نظر می‌رسد شاهد فروش پرچم‌دار جدید در بازار بین‌المللی باشیم.

از قابلیت‌های خوب این گوشی می‌توان به دوربین قدرتمند، نمایشگر ثانویه برای کمک به ثبت تصاویر سلفی با دوربین اصلی، نمایشگر باکیفیت، فناوری شارژ سریع انقلابی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. امروز هم خبری منتشر شده که نشان می‌دهد برای سیستم خنک‌کننده‌ی می ۱۱ اولترا از یک فناوری انقلابی استفاده خواهد شد که کاملا منحصر بفرد بوده و ظاهرا عملکرد بسیار خوبی هم خواهد داشت.

شیائومی در پستی که به‌تازگی در ویبو منتشر کرد، تصویری از چگونگی تعبیه‌ی این سیستم خنک‌کننده درون گوشی می ۱۱ اولترا و نحوه‌ی عملکرد آن منتشر کرد که متاسفانه ترجمه‌ی ماشینی از زبان چینی به انگلیسی آنقدرها دقیق نبود که بتوانیم کل توضیحات را شرح دهیم. منتها خوشبختانه توانستیم منظور آن را متوجه شویم. از این سیستم جدید به عنوان «فناوری خنک‌کنندگی فاز کامل» یاد می‌شود. منظور از فاز کامل هم احتمالا مواد جامد، مایع و گاز است که در فرایند خنک‌کنندگی ایفای نقش می‌کنند.

شیائومی می ۱۱ اولترا با فناوری انقلابی باتری رونمایی می‌شود

در توضیحات مربوط به این پست آمده که به لطف محفظه خلا، انتقال گرما به صورت ۱۰۰ درصد بهبود پیدا کرده اما دقیقا متوجه نشدیم این بهبود عملکرد نسبتا به چه چیزی صورت گرفته. این فناوری در گوشی می ۱۰ اولترا هم بکار گرفته شد اما برخلاف نام جالب و جدیدی که دارد، در عمل تفاوت خاصی بین آن و خنک‌کنندگی از طریق محفظه بخار وجود ندارد. به این صورت که مایع موجود درون لوله‌ها گرم و سپس تبخیر می‌شود، سپس گاز به درون محفظه‌ی دیگری هدایت شده و در آن‌جا خنک می‌شود تا مجددا به صورت مایع سرد در بیاید. این فرایند آنقدری تکرار می‌شود تا دمای گوشی کاهش پیدا کند و به حد معمول برسد.

مایع و گاز از فاز کاملی که در بالا به آن اشاره شد مشخص شده‌اند و فقط می‌ماند ماده‌ی جامد که احتمالا منظور همان لوله‌های خنک‌کننده باشد. اگر هم چیز دیگری باشد، فعلا از این بابت بی‌خبریم اما منطقی‌ترین حالت ممکن این است که همان لوله‌های انتقال مایع و گاز را ماده‌ی جامد در نظر بگیریم.

با این حال تا معرفی از این گوشی مدت زمان زیادی باقی نمانده و باید تا دو روز دیگر منتظر بمانیم تا به تمام ابهامات ما پیرامون این گوشی پاسخ داده شود. می ۱۱ اولترا به همراه می ۱۱ پرو و سری جدیدی از گوشی می میکس به همراه یک سری محصولات دیگر رونمایی خواهد شد.

شیائومی گوشی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا را ۹ فروردین رسما رونمایی می‌کند

