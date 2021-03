همانطور که می‌دانید، شیائومی قرار است طی رویدادی در تاریخ ۹ فروردین، از تعدادی محصول جدید شامل گوشی‌های هوشمند می ۱۱ پرو و ولترا، مدل جدید گوشی می میکس و فناوری‌های جدید رونمایی کند. امرو اما خبری منتشر شد مبنی براینکه شیائومی قصد دارد در کنار این محصولات از یک خودروی الکتریکی نیز رونمایی کند.

به نقل از پایگاه خبری Reuters، شیائومی در نظر دارد محدوده‌ی فعالیت‌های خود را در حوزه‌ی فناوری گسترش داده و به جمع شرکت‌هایی اضافه شود که در زمینه‌ی تولید خودروهای الکتریکی فعالیت می‌کنند. خبر عجیب و در عین حال جالبی بود چرا که طی چند روز اخیر هیچ جزئیاتی مبنی بر تلاش شیائومی برای ساخت یک خودروی الکتریکی منتشر نشد و اگر هم قرار بود خبری باشد، در رابطه با اپل بود که مدت‌هاست شنیده می‌شود روی ساخت چنین محصولی مشغول به کار است.

طبق شنیده‌ها شرکتی که وظیفه‌ی ساخت این خودروی الکتریکی را بر عهده خواهد داشت، Great Wall Motors است؛ شرکت چینی تولیدکننده‌ی خودرو که ساختمان مرکزی آن در استان هبئی چین واقع شده. اگر تاکنون در رابطه با این شرکت چیزی نشنیده‌‌اید باید بگوییم Great Wall Motors بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی خودروهای شاسی‌بند و خودروهای وانت‌بار در کشور چین است. با توجه به گزارشی که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، این شرکت توانست در سراسر جهان بیش از ۱ میلیون خودرو بفروشد که آنقدری زیاد هست که بخواهیم آن را یک شرکت باتجربه در این زمینه قلمداد کنیم.

با این حال، گفته می‌شود Great Wall Motors هرگونه فعالیت در تولید یک خودروی الکتریکی را تکذیب کرد. حال منتظریم ببینیم شیائومی در این باره چه می‌گوید. چون منابع داخلی معتقدند این همکاری در حال شکل‌گیری است و دلیل تکذیبیه‌ی شرکت خودروساز هم احتمالا به این خاطر بوده که فعلا همه چیز نهایی نشده. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که شیائومی قصد دارد این خودروی الکتریکی را با برند خود راهی بازار کند منتها در ساخت آن از تجربه و امکانات شرکتی نظیر Great Wall Motors کمک خواهد گرفت. درست مانند کاری که اپل قصد انجام آن را دارد.

استفاده از چنین استراتژی برای ورود به یک حوزه‌ی کاری برای شرکت‌هایی نظیر شیائومی که تاکنون در زمینه‌ی تولید خودروهای الکتریکی هیچگونه تجربه‌ای نداشتند شروع خوبی به حساب می‌آید. البته شرکت چینی در سبد محصولات خود یک اسکوتر برقی دارد که موفق شد از لحاظ فروش، رتبه‌ی ۱ آمازون انگلستان را از آن خود کند. در کل قاره‌ی اروپا هم این اسکوتر برقی محبوبیت زیادی دارد. اما خب طبیعتا خودروی الکتریکی را نمی‌توان با یک اسکوتر برقی مقایسه کرد و برای ساخت مورد اول قطعا به تجربه‌ی شرکتی شخص ثالث نیاز است.

همانطور که اشاره شد، شیائومی فردا طی رویدادی از گوشی‌های سری می ۱۱ خود رونمایی می‌کند که شامل دو گوشی می ۱۱ پرو و اولترا می‌شوند. مدل جدید می گوشی می میکس و دست‌بند هوشمند را هم باید به این جمع اضافه کنیم اما رویترز معتقد است یک خودروی الکتریکی هم عنصر غافلگیری این جمع خواهد بود.

در بالا به این نکته نیز اشاره کردیم که تا به این لحظه تیزرها و خبرهای زیادی در رابطه با رویداد فردا منتشر شده و خود شیائومی هم آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی مختلف با کاربران به اشتراک گذاشت اما در هیچ یک از آن‌ها به خودروی الکتریکی اشاره نشد. به همین خاطر به نظر می‌رسد خودروی الکتریکی لحظه‌ی آخر رویداد و طی یک حرکت غافلگیرکننده رونمایی می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید فردا چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. چون بالاخره به هر دلیلی ممکن است همکاری بین دو شرکت رخ ندهد که در نتیجه‌ی آن، خبری هم از خودروی الکتریکی یاد شده نخواهد بود. هرچند کاربران و علاقه‌مندان به محصولات شیائومی به اندازه‌ی کافی بابت معرفی گوشی‌های جدید هیجان‌زده هستند و قطعا رویداد فردا، اتفاق جذابی برای بسیاری از آن‌ها خواهد بود.

