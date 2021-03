اطلاعات منتشر شده توسط GlobalData نشان می‌دهد که اپل با کنار زدن رقبا رتبه‌ی نخست را در زمینه‌ی تصاحب شرکت‌های فعال در زمینه‌ی هوش مصنوعی به خود اختصاص داده است.

این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، اپل در مقایسه با دیگر شرکت‌های دنیای تکنولوژی مانند Accenture، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، شرکت‌های بیشتری را که در زمینه‌های مربوط به هوش مصنوعی کار می‌کرده‌اند، به مالکیت خود درآورده است. برای اطلاع باید گفت که تمامی شرکت‌ها گفته شده شرکت‌های بسیاری را در زمینه‌ی هوش مصنوعی خریده‌اند.

در واقع در چند سال گذشته اپل شرکت‌‌هایی مانند Emotient، Turi، Glimpse، RealFace، Shazam و شرکت‌های مختلف دیگری را خریده است. به نظر می‌رسد که هدف اپل از تصاحب این شرکت‌ها بهبود قابلیت‌های هوش مصنوعی و ظرفیت‌های یادگیری ماشینی دستگاه‌ها و خدمات ارائه شده توسط این شرکت است.

با وجود خرید این شرکت‌ها توسط اپل، اما این شرکت خبر‌های انجام این کار را به صورت عمومی منتشر نکرده است. در نتیجه ممکن است که شرکت‌های فعال در زمینه‌ی هوش مصنوعی دیگری هم وجود داشته باشند که به مالکیت اپل درآمده‌اند، اما خبری از انجام این کار منتشر نشده است.

در جلسه‌ی سهامداران برگزار شده توسط اپل در ماه فوریه (بهمن)، مدیر عامل اپل، تیم کوک، اعلام کرد که اپل در شش سال گذشته در حدود ۱۰۰ شرکت را به مالکیت خود درآورده است. او در ادامه گفت: «ما در زمان خرید از خرید شرکت‌های مختلف و با اندازه‌‌های متفاوت نمی‌ترسیم. اما تمرکز اصلی اپل در زمان انجام این کار، خرید شرکت‌های کوچک و نوآوری است که می‌توان از خدمات آن‌ها در جهت پیشرفت محصولات اپل استفاده کرد.»

تحلیلگر GlobalDate یعنی Aurojyoti Bose عقیده دارد که رقابت به وجود آمده در زمینه‌ی هوش مصنوعی منجر به انجام این خرید‌ها شده است. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

«بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در مجموع ۶۰ شرکت را در زمینه‌ی فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی خریداری کرده‌اند. اپل با خرید ۲۵ شرکت در میان شرکت‌های مطرح شده، از لحاظ تعداد خرید‌های صورت گرفته رتبه‌ی اول را در اختیار دارد.»

«هوش مصنوعی یکی از موضوع‌های اصلی مورد علاقه‌ی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی است و بالا گرفتن رقابت پیش آمده میان این شرکت‌ها و تمایل آن‌ها برای در اختیار داشتن بخش بیشتری از این حوزه، منجر به انجام این خرید‌های گسترده توسط شرکت‌های تکنولوژی شده است.»

۶ دستاورد بزرگ هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۰

اپل از بسیاری از این شرکت‌های خریداری شده در زمینه‌ی بهبود دستیار صوتی سیری استقاده کرده است. به عنوان نمونه اپل شرکت Inductive را به تصاحب خود درآورد تا از این طریق بتواند اطلاعات مربوط به سیری را بهبود دهد.

علاوه‌بر این، اپل شرکت Voysis راخریده است تا بتواند از فناوری این شرکت در جهت فهم بهتر زبان طبیعی توسط دستیار صوتی سیری استفاده کند. در نهایت شرکت PullString باعث شده است که توسعه‌هندگان سیستم عامل iOS بتوانند به شکل راحت‌تری از ویژگی‌های سیری در اپ‌هایشان استفاده کنند.

این تحلیلگر درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

«اپل این شرکت‌ها به این دلیل خریده است تا بتواند دستیار صوتی خود را به‌گونه‌ای بهبود دهد تا سیری بتواند در زمان استفاده عملکردی مشابه دستیار صوتی گوگل به نام گوگل اسیستنت، و دستیار صوتی آمازون به نام الکسا، داشته باشد.»

کامپیوترها چگونه یاد گرفتند مثل انسان واقعی متن بنویسند؟

«با وجود اینکه سیری اولین دستیار صوتی معرفی شده در دنیا است، ولی این دستیار صوتی از لحاظ هوشمندی از دیگر رقبای نام برده شده، عقب‌تر است. رخ دادن این اتفاق باعث شده است که فروش اسپیکر‌های هوشمند اپل در مقایسه با دو شرکت آمازون و گوگل کمتر باشد.»

«اپل همچنین می‌خواهد تا جایگاه فعلی خود را در بازار پوشیدنی‌های هوشمند حفظ کند. این شرکت هم اکنون بازیگر اصلی در بازار ساعت‌های هوشمند است. بنابراین اپل شرکت Xnor.ai را به این دلیل خرید تا قابلیت‌های پردازش اطلاعات خود را بهبود دهد و با جلوگیری از ارسال اطلاعات به فناوری پردازشی ابری، حریم خصوصی کاربران را به شکل بهتری حفظ کند.»

نگاهی به دیگر شرکت‌ها خریداری شده توسط اپل مانند Drive.ai، نشان می‌دهد که گویا اپل می‌خواهد از فناوری این شرکت در محصولات بعدی خود استفاده کند. برای اطلاع باید بگوییم که این شرکت یک استارتاپ در زمینه‌ی خودروهای خودران است که اپل در سال ۲۰۱۹ آن را خریده است.

با توجه به زمینه‌ی کاری این شرکت این احتمال وجود دارد که اپل از فناوری این شرکت در زمینه‌ی توسعه‌ی خودروی خودران خود استفاده کند. در نهایت باید بگوییم که در کنار خرید شرکت‌های فعال در زمینه‌ی هوش مصنوعی، استخدام‌های گسترده‌ای هم در زمینه‌ی هوش مصنوعی توسط این شرکت‌های تکنولوژی انجام شده و به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۴۰۰۰ شغل در زمینه‌های مربوط به هوش مصنوعی ایجاد شده است.

اپلیکیشن‌های مترجم صدای گربه چگونه کار می‌کنند؟

منبع: MacRumors

The post اپل بیشترین شرکت‌های هوش مصنوعی را از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ خریده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala