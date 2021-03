سری مچ‌بندهای می بند شیائومی از بهترین و مقرون به صرفه‌ترین گجت‌های سلامتی هستند که کاربران می‌توانند خریداری کنند. محصولاتی که با در اختیار داشتن امکانات اساسی و مهم یک گجت سلامتی و در عین حال قیمت بسیار پایین، می‌توانند نیازهای کاربران را با بودجه‌های متنوع پوشش دهند. جدیدترین مچ‌بند شیائومی که احتمالا فردا هم شاهد رونمایی از آن خواهیم بود، می بند ۶ نام دارد. در همین راستا تصمیم گرفتیم به بررسی تمام خبرها و شایعاتی بپردازیم که پیرامون این محصول وجود دارد تا ببینیم باید انتظار چه مچ‌بندی را داشته باشیم.

طی سال‌های اخیر کاربران علاقه‌ی زیادی به مچ‌بند و ساعت‌های هوشمند نشان داده‌اند. بازاری که پیش از این بیشتر در اختیار گوشی‌های هوشمند قرار داشت، این روزها وابستگی شدیدی به گجت‌های سلامتی نشان می‌دهد و خب بدیهی است شرکت‌ها نیز روز به روز فعالیت خود را در این زمینه افزایش می‌دهند.

مانند گوشی‌های هوشمند، خرید ساعت و مچ‌بند سلامتی شرکت‌های مطرحی چون سامسونگ و اپل از عهده‌ی هر کاربری بر نمی‌آید. خصوصا ساعت اپل که در درجه‌ی اول مستلزم در اختیار داشتن گوشی‌های آیفون است. به همین خاطر بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند محصولی را انتخاب کنند که در عین کاربردی بودن، قیمت بسیار مناسبی هم داشته باشند.

شرکتی که این روزها در تمامی زمینه‌ها چنین عملکردی دارد، شیائومی است که محصولات خود را با امکانات عالی و قیمت مقرون به صرفه راهی بازار می‌کند. سری می بند هم از این قاعده مستثنی نیستند و با هدف رفع نیازهای مختلف کاربران با مناسب‌ترین قیمت راهی بازار می‌شوند. در حال حاضر می بند ۵ جدیدترین نماینده‌ی شیائومی در این بخش از بازار است اما به‌زودی از مدل ۶ آن نیز رونمایی خواهد شد که انتظار می‌رود قابلیت‌های خوبی را هم با خود به همراه داشته باشد.

تاکنون در رابطه با این محصول خبرهای زیادی منتشر شده که تلاش کردیم با کنار هم قرار دادن موثق‌ترین آن‌ها، ببینیم که شیائومی می بند ۶ قرار است با چه قابلیت‌ها و امکاناتی راهی بازار شود.

نام، تاریخ رونمایی و عرضه

شیائومی به‌تازگی پستی را از طریق حساب رسمی خود در توییتر منتشر کرد و در آن از ۲۹ مارس (۹ فروردین) به عنوان تاریخ رونمایی از مچ‌بند جدید خود یاد کرد. در همین پست، به می اسمارت بند ۶ به عنوان نام این محصول اشاره شد که در واقع همان می بند ۶ است که در برخی مناطق اینگونه نام‌گذاری می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در این بخش هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد و مچ‌بند جدید بدون هیچگونه تغییری در نام‌گذاری، با همان نام مورد انتظار رونمایی می‌شود.

در رابطه با تاریخ رونمایی، همانطور که اشاره شد، شیائومی قصد دارد فردا این مچ‌بند را در کنار گوشی‌های سری می ۱۱ و می میکس رونمایی کند. این خبر قطعی است و خود شرکت آن را در توییتر اعلام کرده. اگرچه می بند ۵ در ماه ژوئن رونمایی و عرضه شد، اما چون شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند امسال تصمیم گرفتند زودتر از محصولات خود رونمایی کنند، بنابراین شیائومی هم تصمیم گرفت همین مسیر را در پیش بگیرد.

در رابطه با تاریخ عرضه اما هنوز صحبتی به میان نیامده و خب انتظار هم نداشتیم این موضوع پیش از معرفی فاش شود. اما با استناد بر سیاست سال گذشته‌ی شرکت می‌توانیم پیش‌بینی کنیم می بند ۶ یک هفته بعد از رونمایی، راهی بازار شود. می بند ۵ در تاریخ ۱۱ ژوئن در چین رونمایی و یک هفته‌ی بعد یعنی در تاریخ ۱۸ ژوئن هم راهی بازار شد. بنابراین انتظار می‌رود همین شرایط برای می بند ۶ هم تکرار شود و اواسط فروردین ماه امسال شاهد ورود آن به بازار باشیم.

البته شیائومی می بند ۵ را ابتدا در کشور چین و سپس یک ماه بعد در بازار جهانی عرضه کرد. اگر این مورد برای مچ‌بند جدید هم تکرار شود، باید انتظار داشته باشیم اواخر ماه آوریل (اوایل اردیبهشت) شاهد حضور آن در بازارهای جهانی باشیم.

طراحی می بند ۶

می بند ۵ و ۴ از لحاظ طراحی کلی، تفاوت خاصی با یکدیگر نداشتند. فقط نحوه‌ی شارژ شدن دستگاه در نسخه‌ی ۵ به شکل محسوسی بهبود پیدا کرد. جز این مورد، نمی‌شد به سادگی تشخیص داد کدام مچ‌بند می بند ۵ است و کدام یک می بند ۴.

البته این را نمی‌توان نقطه ضعف خاصی هم در نظر گرفت چرا که می‌بندها تا به اینجای کار کاملا راضی‌کننده ظاهر شده‌اند و غالبا کاربران از بابت طراحی آن گله و شکایتی نداشته‌اند. تمام مچ‌بندهای موجود در بازار از سایر برندها نیز شکل متفاوتی ندارند و اکثرا شبیه به هم ساخته می‌شوند.

انتظار می‌رود می بند ۶ هم به همین شکل باشد و طراحی نزدیک به طراحی نسل قبل خود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که شرکت چینی هیچگونه تغییری را مد نظر ندارد. با توجه به اطلاعاتی که به لطف کدهای موجود در اپلیکیشن Zepp (اپلیکیشن ساخت هوامی، از زیرمجموعه‌های شیائومی که تولید مچ‌بندهای می بند را بر عهده دارد)، احتمالا می بند ۶ نمایشگر بزرگ‌تری خواهد داشت.

متاسفانه نمی‌دانیم چقدر این نمایشگر بزرگ‌تر از قبل خواهد بود اما بزرگ‌تر شدن نمایشگر یک مچ‌بند همیشه نکته‌ی خوبی محسوب می‌شود چون این محصولات واقعا کوچک هستند. می بند ۵ از نمایشگر ۱.۱ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۶ × ۲۹۴ بهره می‌برد. حال اینکه می بند ۶ چقدر بزرگ‌تر خواهد بود موضوعی است که باید تا فردا برای مشخص شدن آن منتظر بمانیم.

سری محصولات می‌بند معمولا به گونه‌ای طراحی می‌شدند که جدا کردن بند آن‌ها بسیار آسان بود. بدین ترتیب کاربران می‌توانستند بدون هیچگونه مشکل خاصی، بندهای ساخت شرکت‌های شخص ثالث را جهت تنوع روی مچ‌بند خود قرار دهند. انتظار داریم همین موضوع راجع به می بند ۶ هم صدق کند تا کاربران بتوانند بندهای مختلفی را روی مچ‌بند خود داشته باشند. متاسفانه هنوز نمی‌دانیم آیا بندهایی که برای می بند ۵ تولید شده‌اند با این محصول هم سازگاری دارند یا خیر.

مشخصات فنی و قابلیت‌های سلامتی می بند ۶

مچ‌بندهای هوشمند به دلیل بهره‌مندی از قابلیت‌های سلامتی متنوع و در عین حال قیمت مناسب، بسیار مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. می بند ۶ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. چون با توجه به شایعات مختلف، گفته می‌شود این محصول از دستیار صوتی آمازون یعنی الکسا پشتیبانی خواهد کرد. این خبر هم با توجه به اطلاعات موجود درون کد اپلیکیشن Zepp منتشر شده. اگرچه پشتیبانی از الکسا هیجان‌انگیز خواهد بود اما جای تعجبی هم ندارد که این اتفاق رخ دهد چون امیزفیت بند ۵ شرکت هوامی نیز از این دستیار صوتی پشتیبانی می‌کند.

پشتیبانی از قابلیت‌هایی چون NFC هم احتمالا در این مچ‌بند وجود خواهد داشت اما شاید فقط به مدل‌های محدود شود که در کشور چین راهی بازار می‌شوند. هرچند می‌توان این احتمال را هم در نظر گرفت که مدل‌های ارسال شده به بازار جهانی نیز به NFC مجهز شوند. همچنین خبر جذاب دیگر، تجهیز این محصول به GPS داخلی است که خب آنقدر خبر خوبی به حساب می‌آید که حتی باور کردنش هم سخت است. اگر شیائومی این قابلیت را به مچ‌بند خود اضافه کند، قطعا می‌تواند توجه بسیاری از کاربران را به سوی می بند ۶ جلب کند.

در حال حاضر می بند ۵ از قابلیت‌های سلامتی متنوعی بهره می‌برد. اما گفته می‌شود در مدل جدید، تعداد بیشتری از این قابلیت‌ها را شاهد خواهیم بود. با در نظر گرفتن تمام خبرهای منتشر شده پیرامون این محصول، ظاهرا قرار است پایش ۱۹ حالت مختلف ورزشی به این مچ‌بند اضافه شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کریکت، بولینگ، بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز، بوکس و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

قیمت

همانطور که اشاره شد، قیمت سری مچ‌بندهای می بند همیشه ارزان بوده و معمولا بسیاری از کاربران قدرت خرید آن‌ها را دارند. انتظار می‌رود می بند ۶ هم چنین وضعیتی را در بازار داشته باشد و با قیمت بسیار مناسبی راهی بازار شود. هرچند اضافه شدن حالت‌های ورزشی مختلف، بهره‌مندی از GPS داخلی (احتمالا)، بزرگ‌تر شدن نمایشگر و احتمالا باتری و مواردی از این دست می‌تواند باعث افزایش قیمت این محصول شوند اما خب انتظار داریم این افزایش قیمت به قدری نباشد که کاربران توان خرید آن را نداشته باشند.

با قیمت ۵۰ دلار، می بند ۵ گران‌قیمت‌ترین مچ‌بند سری می بند شناخته شد که خب به نسبت محصولات مشابه دیگر بسیار ارزان‌تر است. البته یک موضوع مهم در این بخش وجود دارد. احتمال افزایش قیمت، حداقل بیشتر از ۵۰ دلار وجود دارد. اما نکته‌ای است که باعث می‌شود شیائومی خیلی قیمت این محصول را افزایش ندهد. شیوع ویروس کرونا در این یکی دو سال اخیر باعث شده شرکت‌ها در قیمت‌گذاری محصولات خود کمی محتاطانه‌تر عمل کنند. به همین خاطر حتی اگر می بند ۶ با قیمت کمتری هم به نسبت نسل قبل راهی بازار شد اصلا نباید تعجب کرد.

در بدترین حالت، شاید شیائومی تصمیم بگیرد این محصول را با همان قیمت ۵۰ دلار راهی بازار کند تا هم کاربران را به خرید می بند ۶ مشتاق‌تر کند و هم اینکه در بازار پررقابتی که بسیاری‌ها به خرید گجت‌های این چنینی تمایل نشان می‌دهند، موفق عمل کند. هرچند برای مطمئن شدن از این بابت باید تا فردا منتظر بمانیم.

این فعلا تمام چیزی است که در رابطه با قیمت، تاریخ رونمایی و عرضه، طراحی و قابلیت‌های می بند ۶ در اختیار داریم. خوشبختانه تا رونمایی از این محصول فقط یک روز زمان باقی مانده؛ بنابراین برای مشخص شدن تمام اطلاعات مربوط به یکی از بهترین گجت‌های سلامتی ۲۰۲۱ نیازی نیست مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم.

